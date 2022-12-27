Бережіть зуби у свята: чотири найнебезпечніші новорічні продукти

На новорічні свята ми зазвичай забуваємо про дієти та здорове харчування. І таким чином завдаємо шкоди не тільки тонкій талії, а й зубам.

Стоматологиня-гігієністка розповіла Express.co.uk про найкращі та найгірші продукти та напої для наших зубів.

Глінтвейн

Фото: Credits

Це один із найшкідливіших для зубів новорічних напоїв. Високий рівень кислотності глінтвейну може зробити зуби вразливими для ерозії емалі та карієсу, тоді як дубильні речовини та барвники у червоному вині можуть пофарбувати зуби.

На додачу до цього, вживання занадто великої кількості алкоголю може висушити ротову порожнину, зменшуючи кількість слини, що призведе до появи неприємного запаху з рота та може сприяти розвитку карієсу. Річ у тім, що слина допомагає запобігти карієсу і захворюванням ясен, оскільки вона природним чином очищає зуби, змиваючи залишки їжі і запобігаючи тривалому кислотному впливу на зубну емаль. Коли ви відчуваєте сухість у роті чи зневоднення, бактерії можуть чіплятися за зубну емаль, збільшуючи ризик розвитку карієсу.

Шоколад, пироги та торти

Фото: Credits

Велика кількість цукру в десертах може спричинити утворення шкідливого зубного нальоту, який, якщо залишити його на зубах, може призвести до карієсу. Штолен і пудинги із сухофруктами всередині також шкідливі для зубів через вміст цукру та липкості.

Коробки із шоколадом також шкідливі для ваших зубів. Щоразу, коли ви їсте солодку їжу, бактерії у роті харчуються цукром, утворюючи кислоти зубного нальоту. Часті кислотні атаки згодом можуть зруйнувати структуру зуба. Регулярні перекушування цукром не дадуть зубам шансу оговтатися від кислотних атак.

Якщо вам не вдається приборкати свою потяг до святкових десертів, намагайтеся принаймні збільшити споживання води.

Гусак, качка, індичка та буженина

Фото: Credits

Білкова їжа безумовно корисна для зубів, але не в тому разі, коли вона між ними застряє, а коли ви їсте м'яса і птицю це може відбуватися досить часто. Обов'язково використовуйте зубну стрічку, зубну нитку або міжзубні щітки після новорічної вечері або бутерброду з м'ясом, щоб видалити небажане сміття із проміжків між зубами, куди звичайна зубна щітка не може дістатися.

Горіхи

Фото: Credits

Можливо, найкращий варіант перекусити на Новий рік – це горіхи. Вони багаті на поживні речовини, які приносять користь вашим зубам. Серед найкращих варіантів – бразильські горіхи та кеш'ю. Арахіс також корисний як джерело вітаміну D та кальцію, які можуть допомогти зміцнити зуби та кістки.

Але тут вам потрібно бути дуже обережними, не намагайтеся розгризти горіхи зубами та стежте за тим, щоб дрібні частинки шкаралупи не потрапили в масу з товчених горіхів – це може бути дуже небезпечно.

Читайте також: