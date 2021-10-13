"Безсмертна" Генрієта Лакс, яка змінила світ медицини

Генрієтта Лакс померла від раку шийки матки 1951 року, але її клітини досі використовуються в медичних дослідженнях.

1951 року молода мати п'ятьох дітей на ім'я Генрієтта Лакс відвідала лікарню Джонса Гопкінса зі скаргами на вагінальну кровотечу. Під час огляду гінеколог, доктор Говард Джонс, виявив велику злоякісну пухлину на шийці матки. У той час лікарня Джона Гопкінса була однією з небагатьох лікарень, де лікували бідних афроамериканців.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про Генріетту Лакс і про те, як її "вічні" клітини допомагають вченим.

Хто така Генрієтта Лакс?

Генрієтта Лакс народилася 1 серпня 1920 року в Роаноке, штат Вірджинія, і отримала ім'я Лоретта Плезант, яке вона пізніше змінила. Через кілька років після свого народження її мати, Еліза Лакс Плезант, померла під час народження одного з братів і сестер Генрієтти. Батько Генрієтти, Джонні Плезант, не міг піклуватися про своїх 10 дітей, і вони були розділені між сім'єю в Кловер, штат Вірджинія. Там родина обробляла тютюнові поля, на яких їхні предки працювали, як раби.

Генрієтта Лакс / Associated Press

Народивши двох дітей, Генрієтта вийшла заміж за свого двоюрідного брата Девіда "Дей" Лакса. 1941 року пара і їхні діти переїхали на станцію Тернер, недалеко від Дандолку, штат Меріленд.

У лютому 1951 року Генрієтта звернулася до лікарні Джона Гопкінса в Балтіморі, США, зі стурбованістю з приводу вагінальної кровотечі. Лікар виявив на її шийці матки пухлину розміром майже в 20 см. Пізніше діагностика підтвердила — це був рак.

Спадщина Генрієтти Лакс

Як показують медичні записи, місіс Лакс почала лікуватися радієм від раку шийки матки. Це було найкраще лікування цієї жахливої ​​хвороби, доступне в той час. Зразок її ракових клітин, витягнутий під час біопсії, був відправлений до найближчої лабораторії доктора Джорджа Гея.

Протягом багатьох років доктор Гей, відомий дослідник онкології і вірусів, збирав клітини у всіх пацієнтів, які зверталися в лікарню Джона Гопкінса з раком шийки матки, але кожен зразок швидко вмирав в лабораторії. Але після взяття зразка тканин пухлини Генрієтти, лікар виявив, що клітини її пухлини не схожі на жодні інші, які він коли-небудь бачив, — клітини пухлини Лакс не тільки не вмирали, а й подвоювалася кожні 24 години.

Сьогодні ці неймовірні клітини, які отримали прізвисько "клітини HeLa" за першими двома літерами її імені та прізвища, використовуються для вивчення впливу токсинів, ліків, гормонів і вірусів на ріст ракових клітин без проведення експериментів на людях. І хоча місіс Лакс в кінцевому підсумку померла у віці 31 року, її клітини продовжують впливати на світ медицини.

Розробка вакцини проти поліомієліту, відкриття зв'язку між раком і вірусом папіломи людини, розпізнавання механізму проникнення SARS-CoV-2 в клітини організму — все це людство зобов'язане HeLa, які широко використовуються у всьому світі.

Лінія "безсмертних" клітин HeLa

Приблизно через десять років після відкриття лінії клітин HeLa з'ясувалося, що клітини можуть інфікувати інші колонії повітрям і навіть через брудні руки.

Пізніше, в 1970-х роках, виникла низка питань про генетичну чистоту клітин Лакс. Вченим потрібно було знайти членів сім'ї Генрієтти і з їхньою допомогою створити "карту хромосом". Родичі не могли повірити, що ракові клітини Генрієтти залишилися живі, і були обурені тим, що зразки були взяті у неї без її згоди.

Через багато років, уже в 2010 році, вийшла книжка американської журналістки Ребекки "Безсмертя Генрієтти Лакс" ("The Immortal Life of Henrietta Lacks"). І знову виникло питання етичної дилеми — клітини були взяті без згоди Лакс або її сім'ї.

2013 року дослідникам вдалося розшифрувати геном Кіотської версії лінії HeLa для проєкту ENCODE. Замість 46 хромосом (як в нормальних клітинах) були виявлені зайві копії — від 76 до 80 хромосом, більшість з яких були сильно змінені. За словами вчених, саме це могло бути причиною розвитку дуже агресивної ракової пухлини у Генрієтти Лакс.

Американські науково-дослідні інститути охорони здоров'я ухвалии рішення, що геном повинен зберігатися в спеціальній базі даних під контролем робочої групи, в якій, крім іншого, беруть участь родичі Генрієтти Лакс. Тепер, щоб використовувати клітини Лакс, дослідники повинні згадувати ім'я Генрієтти в своїх наукових статтях.

Завжди нові відкриття

1953 року було виявлено, що клітини HeLa легко заражаються трьома вірусами поліомієліту. Це дозволило розробити інактивовану вакцину, яка пізніше почала використовуватися в усьому світі.

У 1960-ті роки клітини HeLa були вирощені під час дослідження, що проводиться на борту радянського космічного апарату. На початку 2000-х клітини відправили на космічну станцію "Мир", щоб дослідити ймовірність пошкодження генома космічними променями.

1984 року вчені з Німеччини виявили вірус ВПЛ 18 типу в лінії HeLa. Вони підозрювали, що клітини могли стати раковими саме через вірус типу HPV18. Через деякий час очільник дослідницької групи Гаральд цур Гаузен отримав Нобелівську премію за доказ цієї гіпотези. Тепер відомо, що цей вірус викликає більшість випадків раку шийки матки.

Після спалаху епідемії COVID-19 дослідники хотіли з'ясувати, як коронавірус проникає в клітини людини, "обдурюючи" мембранний захист. Для цього використовувалися різні клітинні лінії, зокрема лінію HeLa. Було відомо, що SARS-CoV, "старший брат" SARS-CoV-2, прикріплюється до рецептора ACE2 мембрани і проникає через нього. Вчені підозрювали, що цей механізм може працювати і з новим коронавірусом. Однак виявилося, що SARS-CoV-2 "погано" заражає клітини HeLa через занадто малу кількість рецепторів.

Потім китайські дослідники модифікували геном так, щоб клітини на поверхні секретували повноцінний білок ACE2, щоб вірус міг проникнути всередину. Таким чином, вчені довели, що це "вхідні двері" для інфекції. В нинішній час клітинна лінія HeLa продовжує використовуватися для тестування вакцин проти COVID-19.

За різними оцінками, від моменту відкриття клітин HeLa дослідники виростили понад 50 мільйонів тонн клітин і опублікували понад 70 000 наукових статей. 2017 року американський художник Кадір Нельсон назвав Генрієтту Лакс "матір'ю сучасної медицини".

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