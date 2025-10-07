Безсоння: однією з його причин може бути ваша робота

Безсоння: однією з причин може бути ваша робота / © Credits

Реклама

Видання Real Simple розповіло про нове дослідження, опубліковане у Journal of Occupational Health Psychology, яке показало, що саме професійна діяльність може неабияк впливати на якість і тривалість сну.

Робота, яка «краде» ваш сон

Як з’ясували науковці, наші трудові звички визначають не лише продуктивність вдень, а й спокій вночі. Дослідження виявило три основні типи «сплячих»:

«Хороші» сплячі — ті, хто має стабільний режим і легко засинає;

«Безсонні» сплячі — люди, які часто прокидаються, мають поверхневий сон і відчувають втому;

«Наздоганяючі» сплячі — ті, хто намагається виспатися у вихідні чи вдень.

Найчастіше проблеми зі сном спостерігаються у двох категорій працівників:

Реклама

Офісні працівники, які ведуть сидячий спосіб життя. Вони мають вищий ризик безсоння. Працівники з нестандартним графіком — нічні зміни, чергування, ротації. Їхній ризик розладів сну зростає біль як наполовину.

Сон — це не лише 7–9 годин у ліжку. Важлива його регулярність, глибина, відновлення, а також те, наскільки він збігається з біоритмами організму.

Вплив роботи на біоритми

Денне світло, рухливість і соціальні взаємодії — три фактори, які підтримують наші природні цикли сну та бадьорості. Але більшість сучасних робіт ці умови порушують.

Сидячий спосіб життя знижує кровообіг, сприяє накопиченню стресу та підвищує рівень кортизолу — гормону, який заважає заснути.

Робота без доступу до денного світла, наприклад, у торгових центрах, офісах без вікон і студіях, пригнічує вироблення мелатоніну — природного гормону сну.

Нічні зміни порушують внутрішній годинник, збивають циркадні ритми.

Коли робочий графік суперечить біологічним годинам, організм не встигає відновлюватися. У результаті з’являється безсоння, денна сонливість і хронічна втома.

Як повернути собі спокійний сон

Добра новина полягає у тому, що не обов’язково змінювати роботу, щоб покращити якість сну. Почніть з невеликих, але системних кроків.

Реклама

Рухайтесь протягом дня. Навіть легка активність, наприклад, ходьба, розтяжка чи йога, покращує циркуляцію, знижує стрес і допомагає організму легше засинати. Робіть короткі перерви щогодини, виходьте на вулицю під час обіду, а за три години до сну виключіть інтенсивні тренування.

Дотримуйтеся режиму. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час навіть у вихідні. Якщо працюєте вночі, використовуйте затемнені штори, маску для очей та уникайте яскравого світла після зміни.

Більше денного світла. Відкривайте штори, працюйте ближче до вікна чи виходьте на короткі прогулянки. Денне світло активізує вироблення серотоніну вдень і мелатоніну вночі — природних регуляторів сну.

Соціалізуйтесь. Недостатня кількість спілкування знижує емоційний фон і може викликати труднощі з засинанням. Зустрічайтеся з друзями, обговорюйте день із колегами, а ввечері проводьте час із близькими без гаджетів.

Контролюйте кофеїн. Він діє в організмі до 6 годин. Після обіду переходьте на трав’яний чай чи воду, щоб не блокувати природну сонливість.

Жодної роботи після роботи. Не перевіряйте пошту перед сном і не працюйте за ноутбуком у ліжку. Синє світло екранів знижує рівень мелатоніну, а думки про робочі справи підтримують напруження.

Заспокоюйте розум. Перед сном обмежте новини та соцмережі. Краще зробіть кілька дихальних вправ, прийміть теплу ванну чи напишіть у щоденнику три речі, за які вдячні.

Здорове харчування. Пропуски приймання їжі чи пізні вечері можуть викликати коливання рівня цукру та печію, а це заважає сну. Їжте регулярно та легко, ідеально, якщо останнє приймання їжі буде за 2–3 години до сну.

Ваш сон — це не просто відпочинок, а дзеркало вашого способу життя. І якщо ви відчуваєте, що прокидаєтесь втомленими, причина може бути не у вас, а у тому, як ви працюєте. Пам’ятайте, що збалансований графік, рухливість, спілкування та свідоме ставлення до сну здатні відновити енергію, покращити концентрацію та навіть підвищити продуктивність на роботі.