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Безсоння: все, що вам потрібно знати про цей стан

Безсоння: все, що вам потрібно знати про цей стан

Безсоння: все, що вам потрібно знати про цей стан / Фото: Credits

Безсоння — це розлад, який ускладнює засинання, впливає на тривалість та якість сну. Людина, яка страждає на безсоння, може прокидатися надто рано та більше не мати змоги заснути.

У середньому дорослій людині необхідно від 7 до 9 годин сну щоночі, залежно від віку та особливостей організму. Якісний відпочинок є життєво важливим для фізичного та психічного здоров’я. Втім, безсоння є розповсюдженою проблемою, яка порушує ці процеси, про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Якщо безсоння триває до кількох тижнів, його називають гострим. Коли ж порушення сну спостерігається понад три місяці, йдеться про хронічне безсоння. Короткочасні епізоди безсоння можуть спричинити денну втому, проблеми з концентрацією та зниження працездатності. А у довготривалій перспективі цей розлад може збільшити ризик розвитку серйозних захворювань.

Як проявляється безсоння

Безсоння є однією з найпоширеніших скарг на якість сну. Людина, яка страждає від цього розладу, стикається з наступними проявами:

  • Важко заснути чи підтримувати сон
  • Часті нічні пробудження
  • Раннє пробудження без можливості повторного засинання

Через нестачу сну можуть виникати:

  • Втома та млявість протягом дня
  • Загальне фізичне та психічне нездужання
  • Дратівливість, тривожність, зміни настрою

Безсоння також може сприяти чи поглиблювати такі стани:

  • Ожиріння
  • Депресія
  • Гіпертонія
  • Діабет
  • Інсульт
  • Захворювання серцево-судинної системи

Крім того, порушення сну негативно впливає на продуктивність у роботі, навчанні, а також на здатність концентруватися на повсякденних справах.

Причини виникнення безсоння

Причини безсоння можуть бути як фізіологічні, так і психологічні. Іноді це наслідок тимчасових факторів, наприклад, стресу чи зміни режиму дня. В інших випадках безсоння пов’язане з хронічними захворюваннями.

До найпоширеніших причин належать:

  • Порушення режиму сну (нічна робота, перельоти між часовими поясами)
  • Невідповідні умови для сну (шум, яскраве світло, незручний матрац)
  • Нестача фізичних навантажень
  • Стрес, депресія, тривожність
  • Захворювання щитоподібної залози
  • Хронічний біль, мігрень
  • Апное сну

Існують також рідкісні випадки генетичного безсоння, наприклад, фатальне сімейне безсоння, яке пов’язане з пошкодженням мозку та, на жаль, є невиліковним.

Фактори ризику

Ризик безсоння підвищується у таких випадках:

  • Старший вік
  • Наявність у родині випадків безсоння
  • Робота у нічні зміни чи часті відрядження
  • Надмірний стрес
  • Жінки частіше схильні до безсоння через гормональні зміни
  • Часті нічні пробудження (наприклад, догляд за немовлям)
  • Вживання стимуляторів (кава, нікотин, алкоголь)
  • Використання гаджетів перед сном

Деякі лікарські препарати також можуть ускладнювати процес засинання. Наприклад, антидепресанти, бета-блокатори, деконгестанти, стероїди та замінники нікотину.

Діагностування безсоння

Для діагностики безсоння лікар може використовувати:

  • Оцінку історії хвороби
  • Фізичний огляд
  • Запис режиму сну
  • Полісомнографічне дослідження (тестування сну у лабораторних умовах)

Згідно з діагностичними критеріями, безсоння визначають, якщо труднощі зі сном тривають понад три місяці та спричиняють значні порушення у повсякденному житті.

Лікування безсоння

Лікування залежить від причини розладу. Найчастіше використовують такі методи:

  • Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) для покращення режиму сну
  • Медикаментозна терапія (за необхідності)
  • Натуральні засоби, такі як мелатонін (хоча його ефективність поки що не доведена)

Домашні методи боротьби з безсонням

Щоб покращити якість сну, варто дотримуватися наступних порад:

  • Лягати спати та прокидатися в один і той самий час
  • Відмовитися від гаджетів перед сном
  • Організувати комфортне середовище для сну (темрява, тиша, зручне ліжко)
  • Зменшити вживання кофеїну та алкоголю
  • Включити до раціону легкі перекуси перед сном, але уникати важкої їжі
  • Виконувати фізичні вправи протягом дня, але не пізніше ніж за 4 години до сну
  • Практикувати техніки релаксації, наприклад, дихальні вправи чи медитацію

Безсоння — це розповсюджене порушення сну, яке може мати як короткочасний, так і хронічний характер. Причини безсоння можуть бути різними — від стресу та неправильного режиму дня до серйозних захворювань. Якщо безсоння стає регулярним і негативно впливає на якість життя, важливо звернутися до лікаря для визначення причини та вибору відповідного лікування.

Здоровий сон — запорука гарного самопочуття, продуктивності та емоційної стабільності. Тож бережіть себе та піклуйтеся про свій відпочинок.

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