Безсоння: все, що вам потрібно знати про цей стан

Безсоння — це розлад, який ускладнює засинання, впливає на тривалість та якість сну. Людина, яка страждає на безсоння, може прокидатися надто рано та більше не мати змоги заснути.

У середньому дорослій людині необхідно від 7 до 9 годин сну щоночі, залежно від віку та особливостей організму. Якісний відпочинок є життєво важливим для фізичного та психічного здоров’я. Втім, безсоння є розповсюдженою проблемою, яка порушує ці процеси, про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Якщо безсоння триває до кількох тижнів, його називають гострим. Коли ж порушення сну спостерігається понад три місяці, йдеться про хронічне безсоння. Короткочасні епізоди безсоння можуть спричинити денну втому, проблеми з концентрацією та зниження працездатності. А у довготривалій перспективі цей розлад може збільшити ризик розвитку серйозних захворювань.

Як проявляється безсоння

Безсоння є однією з найпоширеніших скарг на якість сну. Людина, яка страждає від цього розладу, стикається з наступними проявами:

Важко заснути чи підтримувати сон

Часті нічні пробудження

Раннє пробудження без можливості повторного засинання

Через нестачу сну можуть виникати:

Втома та млявість протягом дня

Загальне фізичне та психічне нездужання

Дратівливість, тривожність, зміни настрою

Безсоння також може сприяти чи поглиблювати такі стани:

Ожиріння

Депресія

Гіпертонія

Діабет

Інсульт

Захворювання серцево-судинної системи

Крім того, порушення сну негативно впливає на продуктивність у роботі, навчанні, а також на здатність концентруватися на повсякденних справах.

Причини виникнення безсоння

Причини безсоння можуть бути як фізіологічні, так і психологічні. Іноді це наслідок тимчасових факторів, наприклад, стресу чи зміни режиму дня. В інших випадках безсоння пов’язане з хронічними захворюваннями.

До найпоширеніших причин належать:

Порушення режиму сну (нічна робота, перельоти між часовими поясами)

Невідповідні умови для сну (шум, яскраве світло, незручний матрац)

Нестача фізичних навантажень

Стрес, депресія, тривожність

Захворювання щитоподібної залози

Хронічний біль, мігрень

Апное сну

Існують також рідкісні випадки генетичного безсоння, наприклад, фатальне сімейне безсоння, яке пов’язане з пошкодженням мозку та, на жаль, є невиліковним.

Фактори ризику

Ризик безсоння підвищується у таких випадках:

Старший вік

Наявність у родині випадків безсоння

Робота у нічні зміни чи часті відрядження

Надмірний стрес

Жінки частіше схильні до безсоння через гормональні зміни

Часті нічні пробудження (наприклад, догляд за немовлям)

Вживання стимуляторів (кава, нікотин, алкоголь)

Використання гаджетів перед сном

Деякі лікарські препарати також можуть ускладнювати процес засинання. Наприклад, антидепресанти, бета-блокатори, деконгестанти, стероїди та замінники нікотину.

Діагностування безсоння

Для діагностики безсоння лікар може використовувати:

Оцінку історії хвороби

Фізичний огляд

Запис режиму сну

Полісомнографічне дослідження (тестування сну у лабораторних умовах)

Згідно з діагностичними критеріями, безсоння визначають, якщо труднощі зі сном тривають понад три місяці та спричиняють значні порушення у повсякденному житті.

Лікування безсоння

Лікування залежить від причини розладу. Найчастіше використовують такі методи:

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) для покращення режиму сну

Медикаментозна терапія (за необхідності)

Натуральні засоби, такі як мелатонін (хоча його ефективність поки що не доведена)

Домашні методи боротьби з безсонням

Щоб покращити якість сну, варто дотримуватися наступних порад:

Лягати спати та прокидатися в один і той самий час

Відмовитися від гаджетів перед сном

Організувати комфортне середовище для сну (темрява, тиша, зручне ліжко)

Зменшити вживання кофеїну та алкоголю

Включити до раціону легкі перекуси перед сном, але уникати важкої їжі

Виконувати фізичні вправи протягом дня, але не пізніше ніж за 4 години до сну

Практикувати техніки релаксації, наприклад, дихальні вправи чи медитацію

Безсоння — це розповсюджене порушення сну, яке може мати як короткочасний, так і хронічний характер. Причини безсоння можуть бути різними — від стресу та неправильного режиму дня до серйозних захворювань. Якщо безсоння стає регулярним і негативно впливає на якість життя, важливо звернутися до лікаря для визначення причини та вибору відповідного лікування.

Здоровий сон — запорука гарного самопочуття, продуктивності та емоційної стабільності. Тож бережіть себе та піклуйтеся про свій відпочинок.

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