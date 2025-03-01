Безсоння: все, що вам потрібно знати про цей стан

Безсоння — це розлад, який ускладнює засинання, впливає на тривалість та якість сну. Людина, яка страждає на безсоння, може прокидатися надто рано та більше не мати змоги заснути.
У середньому дорослій людині необхідно від 7 до 9 годин сну щоночі, залежно від віку та особливостей організму. Якісний відпочинок є життєво важливим для фізичного та психічного здоров’я. Втім, безсоння є розповсюдженою проблемою, яка порушує ці процеси, про це розповіло видання MedicalNewsToday.
Якщо безсоння триває до кількох тижнів, його називають гострим. Коли ж порушення сну спостерігається понад три місяці, йдеться про хронічне безсоння. Короткочасні епізоди безсоння можуть спричинити денну втому, проблеми з концентрацією та зниження працездатності. А у довготривалій перспективі цей розлад може збільшити ризик розвитку серйозних захворювань.
Як проявляється безсоння
Безсоння є однією з найпоширеніших скарг на якість сну. Людина, яка страждає від цього розладу, стикається з наступними проявами:
- Важко заснути чи підтримувати сон
- Часті нічні пробудження
- Раннє пробудження без можливості повторного засинання
Через нестачу сну можуть виникати:
- Втома та млявість протягом дня
- Загальне фізичне та психічне нездужання
- Дратівливість, тривожність, зміни настрою
Безсоння також може сприяти чи поглиблювати такі стани:
- Ожиріння
- Депресія
- Гіпертонія
- Діабет
- Інсульт
- Захворювання серцево-судинної системи
Крім того, порушення сну негативно впливає на продуктивність у роботі, навчанні, а також на здатність концентруватися на повсякденних справах.
Причини виникнення безсоння
Причини безсоння можуть бути як фізіологічні, так і психологічні. Іноді це наслідок тимчасових факторів, наприклад, стресу чи зміни режиму дня. В інших випадках безсоння пов’язане з хронічними захворюваннями.
До найпоширеніших причин належать:
- Порушення режиму сну (нічна робота, перельоти між часовими поясами)
- Невідповідні умови для сну (шум, яскраве світло, незручний матрац)
- Нестача фізичних навантажень
- Стрес, депресія, тривожність
- Захворювання щитоподібної залози
- Хронічний біль, мігрень
- Апное сну
Існують також рідкісні випадки генетичного безсоння, наприклад, фатальне сімейне безсоння, яке пов’язане з пошкодженням мозку та, на жаль, є невиліковним.
Фактори ризику
Ризик безсоння підвищується у таких випадках:
- Старший вік
- Наявність у родині випадків безсоння
- Робота у нічні зміни чи часті відрядження
- Надмірний стрес
- Жінки частіше схильні до безсоння через гормональні зміни
- Часті нічні пробудження (наприклад, догляд за немовлям)
- Вживання стимуляторів (кава, нікотин, алкоголь)
- Використання гаджетів перед сном
Деякі лікарські препарати також можуть ускладнювати процес засинання. Наприклад, антидепресанти, бета-блокатори, деконгестанти, стероїди та замінники нікотину.
Діагностування безсоння
Для діагностики безсоння лікар може використовувати:
- Оцінку історії хвороби
- Фізичний огляд
- Запис режиму сну
- Полісомнографічне дослідження (тестування сну у лабораторних умовах)
Згідно з діагностичними критеріями, безсоння визначають, якщо труднощі зі сном тривають понад три місяці та спричиняють значні порушення у повсякденному житті.
Лікування безсоння
Лікування залежить від причини розладу. Найчастіше використовують такі методи:
- Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) для покращення режиму сну
- Медикаментозна терапія (за необхідності)
- Натуральні засоби, такі як мелатонін (хоча його ефективність поки що не доведена)
Домашні методи боротьби з безсонням
Щоб покращити якість сну, варто дотримуватися наступних порад:
- Лягати спати та прокидатися в один і той самий час
- Відмовитися від гаджетів перед сном
- Організувати комфортне середовище для сну (темрява, тиша, зручне ліжко)
- Зменшити вживання кофеїну та алкоголю
- Включити до раціону легкі перекуси перед сном, але уникати важкої їжі
- Виконувати фізичні вправи протягом дня, але не пізніше ніж за 4 години до сну
- Практикувати техніки релаксації, наприклад, дихальні вправи чи медитацію
Безсоння — це розповсюджене порушення сну, яке може мати як короткочасний, так і хронічний характер. Причини безсоння можуть бути різними — від стресу та неправильного режиму дня до серйозних захворювань. Якщо безсоння стає регулярним і негативно впливає на якість життя, важливо звернутися до лікаря для визначення причини та вибору відповідного лікування.
Здоровий сон — запорука гарного самопочуття, продуктивності та емоційної стабільності. Тож бережіть себе та піклуйтеся про свій відпочинок.
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