Біль у горлі: які продукти та напої допоможуть полегшити дискомфорт

Біль у горлі може створювати значний дискомфорт, ускладнювати ковтання та заважати нормальному життю. Щоб не допустити подальшого подразнення, важливо підбирати харчування, яке полегшить симптоми та сприятиме швидшому одужанню.

Видання HealthLine розповіло про продукти та напої, що є особливо корисними, коли болить горло, а також назвало ті, яких краще уникати.

Які продукти обрати

М'яка та легкозасвоювана їжа — найкращий вибір під час болю у горлі. Її текстура дозволяє уникнути подразнення, а помірна температура сприяє зменшенню запалення. Вживання теплої їжі та напоїв, а також полоскання горла теплою солоною водою, допоможе заспокоїти неприємні відчуття.

Тепла варена паста — чудово підійдуть макарони з сиром.

— чудово підійдуть макарони з сиром. Вівсянка чи крупа — зігрівають і живлять.

— зігрівають і живлять. Желатинові десерти — приємні на смак і м'які.

— приємні на смак і м'які. Йогурт (без фруктових добавок) — м’який і корисний для імунітету.

(без фруктових добавок) — м’який і корисний для імунітету. Варені овочі — забезпечують необхідні вітаміни без навантаження на горло.

— забезпечують необхідні вітаміни без навантаження на горло. Фруктові чи овочеві смузі — живлять і заспокоюють.

— живлять і заспокоюють. Картопляне пюре — легке для ковтання та корисне.

— легке для ковтання та корисне. Супи на бульйонах — забезпечують зволоження та вітаміни.

— забезпечують зволоження та вітаміни. Молоко та некислі соки (виноградний, яблучний) — зволожують і підтримують сили.

(виноградний, яблучний) — зволожують і підтримують сили. Варені яйця — джерело білка.

— джерело білка. Фруктове морозиво — охолоджує та допомагає полегшити біль.

Чого варто уникати

Є ряд продуктів, які можуть посилити біль та подразнення, тому їх варто виключити з раціону.

Крекери, сухий хліб та чипси — можуть подряпати слизову оболонку горла.

— можуть подряпати слизову оболонку горла. Гострі приправи та соуси — посилюють подразнення.

— посилюють подразнення. Газовані напої — викликають відчуття печії.

— викликають відчуття печії. Алкоголь — сушить слизову оболонку горла.

— сушить слизову оболонку горла. Кислі фрукти та соки (цитрусові) — можуть дратувати горло через кислотність.

(цитрусові) — можуть дратувати горло через кислотність. Сирі овочі — занадто жорсткі для ковтання.

— занадто жорсткі для ковтання. Гарячі страви та напої — посилюють подразнення та можуть погіршити запалення.

Лікування хворого горла

Перший спосіб полегшити біль — полоскання теплою водою з сіллю, воно зменшує набряк і знімає біль. Для цього розчиніть столову ложку солі в склянці теплої води, потім прополощіть горло та виплюньте.

Трав’яні засоби також можуть допомогти. Обирайте чаї та спреї з коренем солодки чи жимолості, однак обов’язково враховуйте можливі побічні дії та консультуйтеся з лікарем, особливо під час вагітності.

Засоби без рецепта, як от пастилки для горла, також можуть зняти біль. При використанні ліків обов’язково дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Якщо біль у горлі не зникає протягом тижня чи супроводжується температурою та набряком залоз, варто звернутися до лікаря для консультації. Часто причиною є вірусна інфекція (застуда чи грип), однак іноді можуть знадобитися антибіотики у випадку бактеріальної інфекції.

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