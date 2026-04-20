Біль у колінах може зменшитися

Остеоартрит (ОА) — найпоширеніша форма артриту, яка зачіпає сотні мільйонів людей у світі. Найчастіше страждають коліна та кульшові суглоби, і це не лише про біль, адже хвороба обмежує рухливість, знижує якість життя та може впливати на загальний стан здоров’я.

Фахівці також зазначають, що через знижену фізичну активність та супутні стани люди з тяжким остеоартритом можуть мати підвищені ризики для здоров’я. Саме тому дослідники постійно шукають способи полегшення симптомів, від фізичної терапії до харчових підходів, про це розповіло видання EatingWell.

І нове дослідження додає ще один цікавий елемент у цю систему — інулін, природний пребіотичний тип клітковини.

Що дослідили вчені

Науковці вивчали, чи може інулін впливати на біль і функціональність колін у людей з остеоартритом. Інулін — харчова клітковина рослинного походження, яка «живить» корисні бактерії кишківника та підтримує здоровий мікробіом.

У дослідженні взяли участь 136 людей з остеоартритом коліна, середній вік яких становив близько 68 років. Протягом шести тижнів учасників розділили на чотири групи на тих, хто приймав лише інулін, лише фізична активність, інулін і фізична активність, та плацебо.

Інулін приймали щодня у дозі 20 г, змішували з їжею чи напоями. Паралельно частина учасників виконувала індивідуальні вправи, спрямовані на зміцнення м’язів ніг і покращення балансу.

Що показали результати

Після шести тижнів дослідники зафіксували кілька важливих ефектів:

усі групи, які отримували інулін, займалися фізичною активністю чи поєднували обидва підходи, відчули помірне чи значне зменшення болю порівняно з плацебо

фізична активність покращила ходьбу, присідання та загальну функцію суглобів

інулін вплинув на зниження больової чутливості

Також дослідники відзначили цікаве спостереження, у деяких учасників зміни гормональних показників у крові, GLP-1, які природно виробляються організмом після їжі, були пов’язані з покращенням сили хвата та функціональних тестів коліна. Важливо розуміти, що ці гормони не мають стосунку до медикаментів для схуднення, це природні регулятори обміну глюкози.

Чому це працює

Ідея дослідження ґрунтується на зв’язку між кишківником і болем. Інулін як пребіотик «підживлює» корисні бактерії, формує здоровіший мікробіом, який потенційно може впливати на сприйняття болю та запальні процеси.

Втім, ефект не є миттєвим і не універсальний. Дослідники підкреслюють, що фізична активність залишається базовим і найефективнішим підходом до підтримки суглобів.

Нюанси

Попри перспективні результати, є кілька обмежень:

у групах фізичної активності було більше учасників, які вибули з дослідження

не можна точно сказати, чи поєднання інуліну та вправ працює краще, ніж кожен метод окремо

учасники знали, що займаються фізичними вправами, що могло впливати на їхні відчуття

Також інулін підходить не всім:

він може викликати здуття та дискомфорт

людям із синдромом подразненого кишківника варто бути обережними, адже це FODMAP-вуглевод

Реальне життя

Фізична активність — перша лінія підтримки за остеоартриту. Проте дослідження показує, що харчові зміни теж можуть мати значення. Інулін природно міститься у топінамбурі, корені цикорію та деяких продуктах із доданою пребіотичною клітковиною.

Окрім інуліну, на стан суглобів можуть впливати пребіотики та пробіотики, наприклад, йогурт, кефір або ферментовані продукти, колаген, середземноморський тип харчування, омега-3 жирні кислоти, поліфеноли та куркумін.

Остеоартрит — це не лише про зношення суглобів, а й про спосіб життя, рух і харчування. Нове дослідження дає надію, що навіть проста зміна у раціоні, як-от збільшення кількості інуліну, у поєднанні з фізичною активністю може зменшувати біль і покращувати функцію колін.

Одначе головний меседж залишається незмінним: рух — це основа, і саме він, разом із підтримкою мікробіому та збалансованим харчуванням, може стати тією комбінацією, яка допомагає суглобам м’якше та краще працювати.