Біль у попереку вранці: 5 поширених причин та 5 домашніх засобів, що полегшують дискомфорт

Ранкове пробудження з болем у попереку може завадити вашому дню ще до його початку. Незалежно від того, чи це тупий біль чи гострий дискомфорт, ранковий біль у спині є поширеним явищем і може виникати з різних причин.

Причини вранішнього болю в поперекуі можуть бути простими, наприклад, це може бути незручне положення під час сну, але іноді біль може сигналізувати про захворювання.

Якщо ви втомилися починати свій день з болю, є кроки, які ви можете зробити, щоб полегшити або навіть запобігти цьому.

Woman`sWorld обговорив з експертами, чому вранці виникає біль у попереку та що ви можете зробити, щоб прокинутися без болю.

Що викликає біль в попереку вранці

Ось деякі з найпоширеніших причин, через які ви можете прокидатися з болем у спині:

Матрац, що не підтримує. Матраци мають підтримувати хребет у нейтральному положенні, стверджує доктор Кевін Лі, хіропрактик. Матрац, який занадто м’який або втратив опору через надмірне зношення, призводить до того, що людина спить гамаку. Ця позиція протягом ночі може викликати біль у спині.

Матраци мають підтримувати хребет у нейтральному положенні, стверджує доктор Кевін Лі, хіропрактик. Матрац, який занадто м’який або втратив опору через надмірне зношення, призводить до того, що людина спить гамаку. Ця позиція протягом ночі може викликати біль у спині. Погана поза для сну. Погана поза під час сну є однією з найпоширеніших причин: якщо ваш хребет неправильно вирівнюється під час сну, це може призвести до скутості та дискомфорту вранці, застерігає доктор Едмонд Гакімі. Сон у незручній позі, наприклад, на животі або в позі ембріона, може напружити м’язи нижньої частини спини та хребта.

Погана поза під час сну є однією з найпоширеніших причин: якщо ваш хребет неправильно вирівнюється під час сну, це може призвести до скутості та дискомфорту вранці, застерігає доктор Едмонд Гакімі. Сон у незручній позі, наприклад, на животі або в позі ембріона, може напружити м’язи нижньої частини спини та хребта. Запалення. Запалення може спричинити розширення суглобів протягом ночі, каже Лі. Рух і тиск допомагають проштовхувати рідину всередину та з суглоба, але під час сну рухів менше, що дозволяє цій додатковій рідині накопичуватися.

Запалення може спричинити розширення суглобів протягом ночі, каже Лі. Рух і тиск допомагають проштовхувати рідину всередину та з суглоба, але під час сну рухів менше, що дозволяє цій додатковій рідині накопичуватися. Основні захворювання. Запальні стани, такі як артрит або дегенеративна хвороба диска, також можуть загострюватися вранці. Вони, зазвичай, викликають більшу скутість після тривалих періодів бездіяльності, наприклад під час сну, каже доктор Хакімі. Якщо у вас фіброміалгія, біль у м’язах може зробити ранок особливо незручним. Інші захворювання, такі як ішіас або грижа міжхребцевих дисків, також можуть сприяти постійному болю.

Запальні стани, такі як артрит або дегенеративна хвороба диска, також можуть загострюватися вранці. Вони, зазвичай, викликають більшу скутість після тривалих періодів бездіяльності, наприклад під час сну, каже доктор Хакімі. Якщо у вас фіброміалгія, біль у м’язах може зробити ранок особливо незручним. Інші захворювання, такі як ішіас або грижа міжхребцевих дисків, також можуть сприяти постійному болю. Повсякденна діяльність і стрес. Навіть такі прості речі, як напруження м’язів або стрес від активності попереднього дня, можуть сприяти болю в спині, коли ви прокидаєтеся, зазначає доктор Гакімі. Стрес часто призводить до напрженості м’язів і неправильної постави, оскільки згорбленість може спричинити подальше напруження. Управління стресом за допомогою медитації, йоги або практики усвідомленості може допомогти полегшити біль у спині.

Як заспокоїти біль у попереку вранці

Ці прості ефективні домашні засоби допомагають полегшити біль у спині, який посилюється вранці.

Потягніться перед тим, як встати з ліжка. Одна з найпростіших і найефективніших речей — легка ранкова розтяжка перед тим, як встати з ліжка, наголошує доктор Гакімі. Спробуйте підтягнути коліна до грудей по черзі, лежачи на спині та обережно повертаючи нижню частину тіла з боку в бік. Ці рухи можуть послабити напружені м’язи.

Одна з найпростіших і найефективніших речей — легка ранкова розтяжка перед тим, як встати з ліжка, наголошує доктор Гакімі. Спробуйте підтягнути коліна до грудей по черзі, лежачи на спині та обережно повертаючи нижню частину тіла з боку в бік. Ці рухи можуть послабити напружені м’язи. Поміняйте положення для сну. Навіть із чудовим матрацом нижню частину спини має підтримувати ваша поза для сну, каже Лі. Тим, хто спить на спині, може бути корисно мати невелику подушку під колінами, щоб зменшити тиск на спину. Людям, які сплять на боці, зазвичай краще мати невелику подушку між колінами з злегка зігнутими колінами, щоб уникнути напруги стегон і запобігти скрученню нижньої частини спини та тазу.

Навіть із чудовим матрацом нижню частину спини має підтримувати ваша поза для сну, каже Лі. Тим, хто спить на спині, може бути корисно мати невелику подушку під колінами, щоб зменшити тиск на спину. Людям, які сплять на боці, зазвичай краще мати невелику подушку між колінами з злегка зігнутими колінами, щоб уникнути напруги стегон і запобігти скрученню нижньої частини спини та тазу. Поміняйте матрац. Ви також можете розглянути питання про оновлення матраца, особливо якщо він старий і не має належної підтримки. Шукайте матрац середньої жорсткості, який підтримує природний вигин вашого хребта, радить доктор Гакімі.

Ви також можете розглянути питання про оновлення матраца, особливо якщо він старий і не має належної підтримки. Шукайте матрац середньої жорсткості, який підтримує природний вигин вашого хребта, радить доктор Гакімі. Застосовувати теплотерапію. Використання грілки протягом 10-15 хвилин, коли ви прокидаєтеся, розслаблює напружені м’язи та покращує приплив крові до цієї зони, каже доктор Гакімі. Якщо фактором є запалення, деякі люди вважають, що найкраще працює чергування тепла та холоду — використання льоду для зменшення набряку та тепла для полегшення напруги.

Використання грілки протягом 10-15 хвилин, коли ви прокидаєтеся, розслаблює напружені м’язи та покращує приплив крові до цієї зони, каже доктор Гакімі. Якщо фактором є запалення, деякі люди вважають, що найкраще працює чергування тепла та холоду — використання льоду для зменшення набряку та тепла для полегшення напруги. Рухайтеся протягом дня. Рух необхідний для підтримки здоров’я суглобів, — закликає Лі. Уникайте надмірного сидіння, особливо на дивані або в непідтримувальному кріслі. Робіть короткі прогулянки і злегка потягніться, уникаючи всього, що посилює або викликає новий біль.

Коли звернутися до лікаря з приводу болю в попереку вранці

Хоча випадковий біль у спині вранці є звичайним явищем, вам слід звернутися до лікаря, якщо біль не зникає або є сильним. Біль, який триває більше двох днів або є незрозумілим, є показником для звернення до лікаря, особливо якщо біль посилюється. Більшість травм легше лікувати, чим раніше їм надати допомогу, занадто довге очікування може погіршити проблему або дозволити їй перетворитися на щось хронічне.

Якщо біль у спині поширюється вниз по ногах, особливо якщо ви відчуваєте оніміння, поколювання або слабкість, це може бути ознакою ураження нервів, наприклад ішіасу. Інші тривожні ознаки включають незрозумілу втрату ваги, лихоманку або проблеми з контролем кишечника/сечового міхура, каже доктор Гакімі. Ці симптоми та біль у спині можуть бути пов’язані з чимось серйознішим, наприклад, інфекцією або захворюванням хребта, і їх має якомога швидше оцінити лікар. Це також діє, якщо симптоми болю в спині виникають після падіння або травми.

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