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ТСН у соціальних мережах

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Біль у правому боці живота: 7 причин і способів лікування

Біль у правому боці живота — це не просто дискомфорт, а важливий сигнал від організму, який може вказувати як на нешкідливі порушення, так і на серйозні патології.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Біль у правому боці живота: 10 причин і способів лікування

Біль у правому боці живота: 10 причин і способів лікування / © Getty Images

Важливо не ігнорувати симптом, а спробувати зрозуміти його природу, щоб вчасно отримати необхідну медичну допомогу, а як це зробити розповіло видання Tua Saúde.

Апендицит

Одне з найвідоміших і небезпечних захворювань, пов’язаних із болем у правому боці. Запалення апендикса зазвичай починається з тупого болю навколо пупка, який поступово зміщується у нижню праву частину живота. Інші симптоми — нудота, блювота, підвищення температури, втрата апетиту.

Що робити: негайно звернутися до лікаря. Апендицит потребує хірургічного втручання.

Холецистит (запалення жовчного міхура)

Біль з правого боку під ребрами може свідчити про проблеми з жовчним міхуром. Холецистит часто виникає через камені у жовчному міхурі, які блокують жовчні протоки. Біль різкий, може іррадіювати у праве плече чи спину. Супроводжується нудотою, гіркотою у роті, іноді — підвищенням температури.

Що робити: звернутися до гастроентеролога. Лікування включає дієту, медикаменти чи операцію.

Проблеми з печінкою (гепатит, стеатоз, цироз)

Печінка розташована у верхній частині правого підребер’я. Її ураження можуть викликати тягучий біль або відчуття тяжкості. Часто супроводжується жовтяницею (жовтизною шкіри та білків очей), втомою, нудотою.

Що робити: здати аналізи крові на печінкові ферменти, УЗД, проконсультуватися з лікарем-гепатологом.

Захворювання нирок (пієлонефрит, камені)

Ниркові болі можуть віддавати у правий бік спини чи живота. За пієлонефриту — тупий щемлячий біль, підвищення температури, часте сечовипускання. Камені у нирках дають раптовий, дуже сильний біль — ниркову кольку.

Що робити: звернутися до уролога чи нефролога, пройти УЗД нирок, здати аналіз сечі.

Гінекологічні проблеми у жінок

У жінок біль у правому боці може бути пов’язаний із запаленням яєчника, кістою, позаматковою вагітністю чи овуляцією.

  • Овуляторний біль — слабкий, короткочасний.

  • Кіста яєчника — тягучий біль, порушення менструального циклу.

  • Позаматкова вагітність — гострий біль, запаморочення, кров’янисті виділення.

Що робити: звернутися до гінеколога. У випадку різкого болю — терміново!

Синдром подразненого кишківника (СПК) і метеоризм

Якщо біль супроводжується здуттям, бурчанням, запорами чи проносами — ймовірний функціональний розлад травлення.

Що робити: змінити дієту, уникати стресів, за потреби — звернутися до гастроентеролога.

Грижа

Пахова чи післяопераційна грижа може викликати біль у правому боці, особливо під час фізичних навантажень або напруження.

Що робити: обстеження у хірурга, у деяких випадках — оперативне лікування.

Коли слід негайно звертатися до лікаря

Не варто зволікати, якщо:

  • Біль не минає протягом кількох годин або посилюється;

  • З’явилася висока температура, нудота, блювота;

  • Є кров у сечі чи калі;

  • Біль супроводжується втратою свідомості, запамороченням;

  • Є підозра на вагітність і при цьому — гострий біль.

Діагностика

Щоб з’ясувати причину болю, лікар може призначити:

  • УЗД органів черевної порожнини;

  • Аналізи крові (загальний, біохімія, печінкові проби);

  • Аналіз сечі;

  • КТ або МРТ (при складній діагностиці);

  • Гінекологічне УЗД у жінок.

Лікування

Лікування залежить від причини:

  • Під час запалення — антибіотики, спазмолітики;

  • Під час появи каменях — дієта, ліки для розчинення, іноді операція;

  • За функціональних порушень — корекція харчування, пробіотики, заспокійливі засоби;

  • Під час гострих станів (апендицит, позаматкова вагітність) — хірургічне втручання.

Біль у правому боці не можна ігнорувати, навіть якщо він здається незначним. Краще один раз звернутися до лікаря та виявити банальний метеоризм, ніж проґавити початок серйозного захворювання. Здоров’я — це дар, який варто берегти щодня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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