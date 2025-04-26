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Біль у правому боці живота: 7 причин і способів лікування
Біль у правому боці живота — це не просто дискомфорт, а важливий сигнал від організму, який може вказувати як на нешкідливі порушення, так і на серйозні патології.
Важливо не ігнорувати симптом, а спробувати зрозуміти його природу, щоб вчасно отримати необхідну медичну допомогу, а як це зробити розповіло видання Tua Saúde.
Апендицит
Одне з найвідоміших і небезпечних захворювань, пов’язаних із болем у правому боці. Запалення апендикса зазвичай починається з тупого болю навколо пупка, який поступово зміщується у нижню праву частину живота. Інші симптоми — нудота, блювота, підвищення температури, втрата апетиту.
Що робити: негайно звернутися до лікаря. Апендицит потребує хірургічного втручання.
Холецистит (запалення жовчного міхура)
Біль з правого боку під ребрами може свідчити про проблеми з жовчним міхуром. Холецистит часто виникає через камені у жовчному міхурі, які блокують жовчні протоки. Біль різкий, може іррадіювати у праве плече чи спину. Супроводжується нудотою, гіркотою у роті, іноді — підвищенням температури.
Що робити: звернутися до гастроентеролога. Лікування включає дієту, медикаменти чи операцію.
Проблеми з печінкою (гепатит, стеатоз, цироз)
Печінка розташована у верхній частині правого підребер’я. Її ураження можуть викликати тягучий біль або відчуття тяжкості. Часто супроводжується жовтяницею (жовтизною шкіри та білків очей), втомою, нудотою.
Що робити: здати аналізи крові на печінкові ферменти, УЗД, проконсультуватися з лікарем-гепатологом.
Захворювання нирок (пієлонефрит, камені)
Ниркові болі можуть віддавати у правий бік спини чи живота. За пієлонефриту — тупий щемлячий біль, підвищення температури, часте сечовипускання. Камені у нирках дають раптовий, дуже сильний біль — ниркову кольку.
Що робити: звернутися до уролога чи нефролога, пройти УЗД нирок, здати аналіз сечі.
Гінекологічні проблеми у жінок
У жінок біль у правому боці може бути пов’язаний із запаленням яєчника, кістою, позаматковою вагітністю чи овуляцією.
Овуляторний біль — слабкий, короткочасний.
Кіста яєчника — тягучий біль, порушення менструального циклу.
Позаматкова вагітність — гострий біль, запаморочення, кров’янисті виділення.
Що робити: звернутися до гінеколога. У випадку різкого болю — терміново!
Синдром подразненого кишківника (СПК) і метеоризм
Якщо біль супроводжується здуттям, бурчанням, запорами чи проносами — ймовірний функціональний розлад травлення.
Що робити: змінити дієту, уникати стресів, за потреби — звернутися до гастроентеролога.
Грижа
Пахова чи післяопераційна грижа може викликати біль у правому боці, особливо під час фізичних навантажень або напруження.
Що робити: обстеження у хірурга, у деяких випадках — оперативне лікування.
Коли слід негайно звертатися до лікаря
Не варто зволікати, якщо:
Біль не минає протягом кількох годин або посилюється;
З’явилася висока температура, нудота, блювота;
Є кров у сечі чи калі;
Біль супроводжується втратою свідомості, запамороченням;
Є підозра на вагітність і при цьому — гострий біль.
Діагностика
Щоб з’ясувати причину болю, лікар може призначити:
УЗД органів черевної порожнини;
Аналізи крові (загальний, біохімія, печінкові проби);
Аналіз сечі;
КТ або МРТ (при складній діагностиці);
Гінекологічне УЗД у жінок.
Лікування
Лікування залежить від причини:
Під час запалення — антибіотики, спазмолітики;
Під час появи каменях — дієта, ліки для розчинення, іноді операція;
За функціональних порушень — корекція харчування, пробіотики, заспокійливі засоби;
Під час гострих станів (апендицит, позаматкова вагітність) — хірургічне втручання.
Біль у правому боці не можна ігнорувати, навіть якщо він здається незначним. Краще один раз звернутися до лікаря та виявити банальний метеоризм, ніж проґавити початок серйозного захворювання. Здоров’я — це дар, який варто берегти щодня.