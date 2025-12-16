Біль у правому боці живота: можливі причини та симптоми / © Credits

Важливі місце та інтенсивність болю, оскільки вони допомагають визначити, що саме його спричинило. Біль може виникати через проблеми з травною системою, сечовидільними органами, репродуктивною системою чи навіть м’язами. У деяких випадках біль короткочасний, а іноді потребує невідкладної медичної допомоги. Що саме може боліти та про причини виникнення болю, розповіло видання Tua Saúde.

Травна система

Надлишок газів

Причиною болю може бути розтягнення кишківника газами. Біль часто виникає після їжі, має характер спазму і може відчуватися як важкість у животі.

Симптоми : здуття, відчуття ситості, відрижка, підвищене газоутворення.

Що робити: пити достатньо води, за потреби лікар може призначити м’які проносні чи ферментні препарати.

Синдром подразненого кишківника (СПК)

СПК супроводжується болем у животі, діареєю, закрепами та здуттям. Біль часто зменшується після дефекації.

Лікування: лікар оцінює стан, щоб виключити інші причини. Може бути призначена спазмолітична терапія, дієтичні коригування та зміни режиму харчування.

Жовчнокам’яна хвороба

Біль у правому верхньому боці живота може свідчити про камінь у жовчному міхурі. Біль тривалий, іноді віддає у спину чи лівий бік.

Симптоми : нудота, блювання, втрата апетиту, підвищення температури, жовтяниця.

Лікування: ультразвукове обстеження, можливе хірургічне видалення каменя. Безсимптомні камені іноді не потребують операції.

Апендицит

Біль починається як спазм навколо пупка та через кілька годин концентрується у нижньому правому боці живота.

Симптоми : нудота, блювання, діарея чи запор, лихоманка.

Що робити: терміново звертатися до лікаря, часто потрібна операція.

Гострий гепатит

Запалення печінки може спричинити біль у правому верхньому боці.

Симптоми : нудота, блювання, втрата апетиту, темна сеча, жовтяниця.

Лікування: відпочинок, гідратація, легка їжа, за потреби медикаменти, призначені лікарем.

Панкреатит

Біль зазвичай відчувається у верхньому боці, віддає у спину та ліве плече, часто після їжі чи алкоголю.

Симптоми : нудота, блювання, лихоманка, знижений тиск і жовтяниця.

Лікування: термінове звернення до лікаря, обстеження (УЗД, КТ), можливе медикаментозне чи хірургічне лікування.

Сечовидільна система

Камені в нирках

Можуть блокувати потік сечі та викликати сильний біль, який часто віддає у спину чи геніталії.

Симптоми : нудота, блювання, біль за сечовипускання, кров у сечі, лихоманка за інфекції.

Лікування: термінове обстеження, лікарські засоби для зменшення болю та запалення.

Інфекція нирок

Інфекція сечовивідних шляхів, яка поширилася на нирки, може викликати біль у правому боці.

Симптоми : біль у спині, лихоманка, біль за сечовипускання та нудота.

Лікування: антибіотики, знеболювальні та протизапальні препарати за призначенням лікаря.

Структурні причини

Пахова грижа

Виникає через слабкість у стінці живота, коли частина кишківника виступає через неї.

Симптоми : біль або дискомфорт у правому боці, відчуття важкості.

Лікування: хірургічна операція з укріпленням стінки живота.

Жіночі причини

Біль під час овуляції

Зазвичай м’який біль у правому боці живота, який з’являється під час овуляції.

Що робити: зазвичай проходить сам, можна полегшити знеболювальними чи теплим компресом.

Кісти яєчників

Можуть бути безсимптомними, але великі кісти викликають біль у нижньому боці.

Симптоми : здуття, зміни менструального циклу, біль під час сексу.

Лікування: лікар може призначити спостереження, медикаменти чи операцію.

Ендометріоз

Клітини, подібні до ендометрії, ростуть поза маткою, викликають хронічний біль, який загострюється під час менструації.

Симптоми : біль у животі, спині, здуття та проблеми з фертильністю.

Лікування: консультація гінеколога, протизапальні, гормональні препарати чи хірургія.

Перекрут яєчників

Викликає сильний раптовий біль у нижньому правому боці та потребує екстреної допомоги.

Запальні захворювання тазу

Інфекції верхніх статевих органів, часто пов’язані із ЗПСШ (захворювання, які передаються статевим шляхом).

Симптоми : біль під час сексу, нудота, атипові виділення, біль за сечовипускання.

Лікування: антибіотики чи хірургічне втручання.

Чоловічі причини

Перекрут яєчка

Сильний раптовий біль, який віддає у живіт, вимагає невідкладного лікування.

Симптоми : набряк, нудота, блювання, одне яєчко розташоване вище за інше.

Лікування: терміново до лікарні, зазвичай потрібна операція.

Тривожні сигнали

Необхідно негайно звертатися до лікаря, якщо:

біль раптовий, дуже сильний чи локалізований.

є лихоманка, проблеми з диханням.

підвищений тиск, прискорене серцебиття, холодний піт.

нудота та діарея, які не проходять.

У таких випадках лікар може призначити УЗД, КТ або інші обстеження для точного діагнозу. Правильна діагностика та своєчасне лікування допомагають уникнути ускладнень і покращити якість життя. Не ігноруйте сильний чи постійний біль у правому боці живота, адже це може бути сигналом серйозних проблем зі здоров’ям.