Біль у правому підребер'ї: що болить, коли нам здається, що болить печінка

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Насправді цей біль найчастіше має зовсім інші причини. Про них нам розповіла лікарка-гастроентерологиня вищої категорії Медичної мережі «Борис» Оксана Романенко.

Можливо, для вас буде відкриттям той факт, що печінка не болить. Може боліти лише її край і лише в дуже рідкісних випадках. Це відбувається за таких захворювань, як цироз, гепатит, коли печінка розтягнута і дуже щільна. Зазвичай люди, які страждають цими захворюваннями, знають про них. У всіх інших випадках болі в правому підребер’ї стосуються зовсім інших проблем.

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Болі у правому підребер’ї можуть мати такі причини:

Захворювання жовчного міхура. Це може бути як некалькульозний холецистит (запалення жовчного міхура без наявності каменів), так і калькульозний (жовчнокам’яна хвороба), якщо в жовчному є каміння. Дисфункція сфінктера жовчного міхура (сфінктера Одді) — функціональна проблема в жовчному міхурі. Спазм печінкового кута товстого кишківника. Торакалгія, або ущемлення міжреберних нервів. Правобічний плеврит і правобічна пневмонія. Ниркова коліка за сечокам’яної хвороби. Онкологічне захворювання.

Що робити

Як бачите, причин, через які можна відчувати дискомфорт у правому підребер’ї, досить багато. Розібратися в них самостійно вкрай складно. Це може зробити лише лікар, як і призначити лікування.

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Ви можете впоратися з болем самостійно, випивши спазмолітик, наприклад, 1–2 таблетки но-шпи.

Якщо біль з прийомом спазмолітика не минає, треба звернутися до терапевта. Він повинен сказати, що робити, залежно від результатів огляду. Під час збирання анамнезу лікар звертає увагу й на супутні симптоми. Наприклад, якщо за наявності болю присутнє блювання, висока ймовірність, що причина болю — в жовчнокам’яній хворобі або холециститі. Якщо з блювотою є ще й температура, і водночас пацієнт каже, що біль віддає у спину, можна запідозрити, що причиною може бути ниркова коліка. Якщо водночас важко вдихати і на третій день після виникнення болю піднялася температура, але водночас немає блювоти, це може бути ознакою пневмонії чи плевриту.

Якщо лікар не може з’ясувати причину болю клінічно, він призначає додаткові обстеження. Зазвичай це УЗД черевної порожнини та комп’ютерна томографія грудної клітки. Він також може направити на консультацію та обстеження до лікаря загальної практики — гастроентеролога, пульмонолога, невролога, уролога.

Якщо до болю в правому підребер’ї додається підвищення температури, не варто намагатися впоратися з ним самостійно, а потрібно негайно звертатися до лікаря.

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Протипоказання: намагатися впоратися з болем за допомогою теплих компресів і ванн. Якщо за ниркової коліки це допустимо, то, наприклад, у разі загострення холециститу тепла ванна лише погіршить ситуацію.

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