Біль у правому підребер'ї: що болить, коли нам здається, що болить печінка

Біль у правому підребер'ї: що болить, коли нам здається, що болить печінка

У разі болей із правого боку живота, під ребрами, найчастіше кажуть: "У мене болить печінка". Особливо, якщо напередодні ви їли смажене або жирне або зловживали спиртним.

Насправді цей біль найчастіше має зовсім інші причини. Про них нам розповіла лікар-гастроентеролог вищої категорії Медичної мережі "Борис" Оксана Романенко.

Можливо, для вас буде відкриттям той факт, що печінка не болить. Може боліти тільки край печінки і лише в дуже рідкісних випадках. Це відбувається за таких захворювань, як цироз, гепатит, коли печінка розтягнута і дуже щільна. Як правило, люди, що страждають цими захворюваннями, знають про них. У всіх інших випадках болі в правому підребер'ї стосуються зовсім інших проблем.

Болі у правому підребер'ї можуть мати такі причини:

Захворювання жовчного міхура. Це може бути як некалькульозний холецистит (запалення жовчного міхура без наявності каменів), так і калькульозний холецистит (жовчнокам'яна хвороба), якщо в жовчному міхурі є каміння; Дисфункція сфінктера жовчного міхура (сфінктера Одді) – функціональна проблема в жовчному міхурі; Спазм печінкового кута товстого кишківника; Торакалгий, або ущемлення міжреберних нервів; Правобічний плеврит і правостороння пневмонія; Ниркова коліка за сечокам'яної хвороби; Онкологічне захворювання.

Що робити?

Як бачите, причин, через які можна відчувати дискомфорт у правому підребер'ї, досить багато. Розібратися самостійно в цих причинах вкрай складно. Це може зробити тільки лікар, як і призначити лікування.

Ви можете впоратися з болем самостійно, випивши спазмолітик, наприклад, 1-2 таблетки "Ношпи".

Якщо біль з прийомом спазмолітика не минає, слід звернутися до терапевта. Він повинен вказати, що робити, залежно від результатів огляду. Під час збирання анамнезу лікар звертає увагу і на супутні симптоми. Наприклад, якщо за наявності болю присутнє блювання, велика ймовірність, що причина болю в жовчнокам'яній хворобі або холециститі. Якщо при блювоті є ще й температура, водночас пацієнт говорить, що біль віддає у спину, можна запідозрити, що причиною болю може бути ниркова коліка. Якщо водночас важко вдихати і на третій день після виникнення болю піднялася температура, але водночас немає блювоти, це може бути ознакою пневмонії або плевриту.

Якщо лікар не може розібратися в причині болю клінічно, він призначає додаткові обстеження. Зазвичай, це УЗД черевної порожнини та комп'ютерна томографія грудної клітки. Він також може направити на консультацію та обстеження до лікаря загальної практики – гастроентеролога, пульмонолога, невролога, уролога.

Якщо до болю в правому підребер'ї додається підвищення температури, не варто намагатися впоратися з ним самостійно, а слід негайно звертатися до лікаря.

Протипоказано: намагатися впоратися з болем за допомогою теплих компресів і ванн. Якщо за ниркової коліки це допустимо, то, наприклад, у разі загострення холециститу тепла ванна лише погіршить ситуацію.

Тетяна Корякіна

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