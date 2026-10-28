Біль у шлунку, печія та неприємний запах із рота: лікар розповів про перші симптоми гастриту

перші симптоми гастриту / © Credits

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Ми часто списуємо печію на каву, важкість у животі — на ситну вечерю, а здуття — на невдале поєднання продуктів. Іноді причина справді криється у раціоні. Проте коли неприємні відчуття стають регулярними, відкладати візит до лікаря не варто.

Біль або печіння у верхній частині живота, нудота, відрижка та відчуття переповненого шлунка можуть супроводжувати різні захворювання травної системи. Водночас навіть характерні симптоми не дають змоги самостійно встановити діагноз. За словами лікаря Юрія Габорця, важливо вчасно помічати зміни у самопочутті, переглядати харчові звички та за потреби звертатися до гастроентеролога.

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Симптоми, які не варто ігнорувати

Є кілька ознак, на які варто звернути увагу, особливо якщо вони повторюються чи посилюються:

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Біль або печіння у верхній частині живота. Можуть виникати натщесерце, після їжі чи вночі.

Важкість і відчуття переповнення після їжі. Навіть звичайна порція може супроводжуватися дискомфортом.

Печія та відрижка. Іноді вони пов’язані з гастроезофагеальним рефлюксом, коли вміст шлунка потрапляє назад у стравохід.

Нудота та здуття. Такі прояви можуть мати різні причини, від особливостей харчування до захворювань органів травлення.

Стійкий неприємний запах із рота. Зокрема, запах, який нагадує тухлі яйця, іноді супроводжує порушення травлення, проте також може бути пов’язаний зі станом ротової порожнини чи іншими причинами.

Білий наліт на язику. Сам по собі він не є специфічною ознакою гастриту, його поява може залежати від гігієни ротової порожнини, зневоднення та інших чинників.

Якщо такі симптоми регулярно повторюються, не варто обмежуватися самолікуванням або просто виключати окремі продукти. Краще звернутися до сімейного лікаря чи гастроентеролога, щоб з’ясувати причину.

Гастрит

Гастрит — це запалення слизової оболонки шлунка. Він може мати різні причини, зокрема інфекцію Helicobacter pylori, вплив деяких лікарських препаратів та інші чинники. Особливої уваги потребує атрофічний гастрит, за якого слизова оболонка поступово втрачає нормальні залози. У частини пацієнтів такий стан пов’язаний із підвищеним ризиком раку шлунка. Проте це не означає, що будь-який гастрит обов’язково призведе до онкологічного захворювання.

Важливо також розуміти, що за симптомами неможливо визначити, чи є у людини атрофія слизової. Для встановлення діагнозу лікар може призначити обстеження на H. pylori, гастроскопію з біопсією та інші дослідження залежно від клінічної ситуації.

Окремий тривожний сигнал — чорний, дьогтеподібний стілець. Він може свідчити про кровотечу у верхніх відділах травного тракту. У такому разі необхідна невідкладна медична допомога, особливо якщо є слабкість, запаморочення, біль у животі або блювання кров’ю.

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Здоров’я шлунка треба берегти з дитинства

Дитячий та підлітковий вік — період активного росту, зміни харчових звичок і підвищеного емоційного навантаження. Нерегулярне харчування, надлишок солодощів і снеків, а також недостатня кількість повноцінного прийомання їжі можуть негативно впливати на загальне самопочуття.

У підлітків стрес і тривожність також можуть позначатися на роботі травної системи, наприклад, впливати на моторику кишківника, апетит і сприйняття болю. Водночас пояснювати всі симптоми лише нервовим напруженням не варто, за стійкими скаргами можуть стояти й інші причини.

Батькам важливо звертати увагу, якщо дитина регулярно скаржиться на біль у животі, відмовляється від їжі, відчуває нудоту чи має тривалі порушення випорожнень.

Печія, важкість після їжі, нудота чи відрижка не завжди свідчать про серйозне захворювання. Проте якщо ці прояви повторюються, заважають жити чи стають сильнішими, важливо не ігнорувати їх і з’ясувати причину разом із лікарем.

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