Біль у верхній частині живота: 13 поширених причин і способи полегшення

Біль у верхній частині живота – це неприємне явище, яке знайоме багатьом з нас. Причини його можуть бути різноманітними: від нешкідливих розладів травлення до серйозних захворювань, які вимагають негайного лікування.

Видання Tua Saúde розповіло, що такі симптоми можуть виникати після приймання їжі чи внаслідок стресу, а також бути наслідком серйозніших захворювань, таких як гастрит, панкреатит чи навіть інфаркт. Попри те, що біль у верхній частині живота часто не є показником серйозних проблем, він може суттєво вплинути на ваше самопочуття та здоров'я.

Оскільки біль у животі може бути сигналом не лише про розлад харчування чи стрес, а й про хворобу, яка потребує лікування, важливо знати, коли слід звернутися до лікаря.

Гастрит

Гастрит — це запалення слизової оболонки шлунка, яке може бути спричинене нездоровою дієтою, стресом або інфекцією Helicobacter pylori. У результаті цього з’являється біль у верхній частині живота, часто з відчуттям печіння чи стягування після їжі. Супутніми симптомами є нудота, відчуття ситості, відрижка та здуття живота.

Як полегшити: лікування включає використання ліків, які зменшують вироблення шлункової кислоти, а також антибіотики для боротьби з інфекцією. Важливо дотримуватися здорової дієти, уникати алкоголю та гострої їжі.

Езофагіт

Езофагіт — це запалення стравоходу, яке часто виникає через кислотний рефлюкс або грижу діафрагми. Біль може супроводжуватися печінням у грудній клітці, яке посилюється після їжі, особливо після вживання кофеїну, алкоголю чи смажених страв.

Як полегшити: лікування зазвичай включає препарати, які знижують кислотність шлункового соку, а також зміни у способі життя, такі як відмова від куріння, жирної їжі та алкоголю.

Розлад травлення

Розлад травлення може виникнути через переїдання, вживання продуктів, які погано перетравлюються, або через споживання їжі, зараженої мікроорганізмами. Внаслідок цього утворюється надлишок газів, який спричиняє біль у верхній частині живота.

Як полегшити: лікування включає приймання антацидів або анальгетиків для полегшення дискомфорту. Також важливо пити багато рідини та їсти легку їжу, яка не дратує шлунок, наприклад желатин або сухе печиво.

Камені у жовчному міхурі

Камені у жовчному міхурі можуть викликати інтенсивний біль, який зазвичай локалізується у правій верхній частині живота, але іноді може поширюватися на весь верхній відділ.

Як полегшити: лікування включає приймання ліків для розчинення жовчних каменів та зменшення болю. Якщо камені не розчиняються, може знадобитися операція.

Гострий панкреатит

Панкреатит — це запалення підшлункової залози, яке супроводжується раптовим і дуже інтенсивним болем у верхній частині живота, який може віддавати в спину.

Як полегшити: потрібно негайно звернутися до лікаря, оскільки це невідкладний стан. Лікування включає голодування, внутрішньовенну гідратацію та анальгетики, а в тяжких випадках може знадобитися хірургічне втручання.

Серцевий напад

Хоча біль у грудях є найхарактернішим симптомом серцевого нападу, іноді біль може локалізуватися у верхній частині живота. Цей біль часто супроводжується нудотою, блювотою, холодним потом і задишкою.

Як полегшити: за підозри на серцевий напад необхідно терміново звернутися до лікаря. ЕКГ та аналізи крові дозволяють визначити, чи потрібне негайне втручання.

Виразки шлунка

Виразка шлунка є наслідком нелікованого гастриту та часто викликає імпульсовий біль у верхній частині живота, який може поширюватися на грудну клітку та спину.

Як полегшити: лікування включає застосування антацидів, а також у деяких випадках може знадобитися операція.

Апендицит

Апендицит може починатися з болю у верхній частині живота, який потім переміщається у праву нижню частину живота.

Як полегшити: лікування зазвичай полягає у хірургічному видаленні апендикса.

Перикардит

Запалення перикарда — оболонки серця — може викликати біль у грудях або верхній частині живота, подібний до болю за серцевого нападу.

Як полегшити: лікування проводиться під наглядом кардіолога, з використанням анальгетиків та/або антибіотиків.

Надлишок газу

Надмірне газоутворення часто є результатом ковтання повітря під час їжі чи вживання певних продуктів, таких як яйця чи капуста.

Як полегшити: біль зазвичай зникає після відрижки чи метеоризму. Важливо їсти повільно та уникати газованих напоїв.

Дивертикуліт

Запалення дивертикулів кишківника може спричинити біль у верхній частині живота. Інші симптоми включають нудоту, блювоту та зміни у стільці.

Як полегшити: лікування включає протизапальні препарати та антибіотики для лікування інфекцій.

Гастроентерит

Гастроентерит може виникнути через вірусні, бактеріальні чи паразитарні інфекції, які спричиняють біль у шлунку, нудоту та діарею.

Як полегшити: лікування включає збільшення споживання рідин, легку дієту та антибіотики за необхідності.

Стрес

Стрес і тривога можуть викликати спазми у м’язах шлунка, а це призводить до болю у верхній частині живота.

Як полегшити: для полегшення стресових симптомів важливо знайти способи розслаблення, такі як медитація, дихальні вправи чи фізичні навантаження. Трав’яні чаї з ромашки чи валеріани можуть також допомогти зняти напругу.

Біль у верхній частині живота може бути сигналом різноманітних порушень в організмі, від яких залежить подальша тактика лікування. Від гастриту та розладів травлення до серйозних станів, таких як інфаркт або панкреатит – важливо прислухатися до свого тіла і звертатися за медичною допомогою у разі тривалого чи інтенсивного болю. Зміна харчових звичок, зниження рівня стресу, своєчасне лікування гастроентерологічних або кардіологічних захворювань – усе це є важливими складниками здоров'я.

Не забувайте, що своєчасне виявлення причини болю та відповідні заходи допоможуть вам уникнути серйозних ускладнень і значно покращити якість життя. Тому якщо біль не зникає чи супроводжується іншими підозрілими симптомами, не відкладайте візит до лікаря. Ваше здоров'я – у ваших руках.

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