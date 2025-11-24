Білінгви старіють повільніше: вивчення другої мови — новий anti-age секрет / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло про масштабне дослідження, опубліковане у журналі Nature Aging, яке доводить, що вивчення чи регулярне використання другої мови може сповільнити біологічне старіння мозку.

Це не метафора, не поетичний образ і не життєве кредо. Це — дані, отримані на основі 86 149 людей у віці від 51 до 90 років у 27 країнах Європи.

Мова як новий фітнес для мозку

Дослідницька група проаналізувала показники здоров’я, стиль життя та соціальні фактори і розрахувала так званий біобіхевіоральний віковий розрив (BAG) — показник, який демонструє, наскільки «старий» вигляд має організм людини порівняно з її реальним віком.

Негативний BAG — людина старіє повільніше

Позитивний BAG — старіння пришвидшене

Результати вражають, адже люди, які живуть у двомовних спільнотах або говорять щонайменше двома мовами, старіють значно повільніше, ніж ті, хто говорить лише однією. Ба більше:

Мономовні люди вдвічі частіше демонструють прискорене старіння.

Кожна додаткова мова зменшує ризик прискореного старіння приблизно вдвічі.

Це не просто кореляція — це чіткий сигнал.

Що відбувається в мозку, коли ви перемикаєтеся між мовами

Кожна мова — це тренування. Ви керуєте увагою, пригнічуєте «зайву» інформацію, перемикаєтеся між правилами та контекстами. Це постійне навантаження зміцнює нейронні мережі, які з віком зазвичай слабшають.

Тобто мозок білінгва — це ніби людина, яка регулярно ходить у спортзал, від того у неї швидша когнітивна реакція, сильніші механізми контролю уваги, краща пам’ять, вища гнучкість мислення та стійкіші нейронні зв’язки. І головне — повільніший темп біологічного старіння.

Важливість дослідження

Раніше вже були роботи, які натякали на зв’язок між багатомовністю та стійкістю мозку. Але вони базувалися на невеликих вибірках. Тепер ми маємо дані, зібрані на десятках тисяч людей з найбільшими культурними та соціальними різницями в Європі. Це перше дослідження такого масштабу, яке демонструє:

білінгвізм та мультилінгвізм — це не елемент освіти, а реальний фактор довголіття мозку

нейропластичність зберігається навіть у похилому віці, якщо мозок отримує «мовне навантаження»

ефект накопичується, отже, що більше мов, то краще

Щоби отримати ефект, не потрібно вільно говорити. Достатньо регулярно взаємодіяти з мовою. Це може бути подкаст на іспанській по дорозі на навчання, щоденні 10 хв Duolingo, улюблений серіал з субтитрами, листування у соцмережах з іноземними друзями, читання рецептів, постів, коротких текстів іншою мовою, повторення шкільної французької за кавою тощо.

І так, навіть «bonjour» кожного ранку — краще, ніж нічого.

У світі, де ми активно шукаємо способи сповільнити старіння, від ретинолу до інтелектуальних тренажерів, виявляється, один із найефективніших методів був поруч увесь час. Нове дослідження показує, що мозок, який живе однією мовою, старіє швидше. Мозок, який перемикатися, зберігає молодість.

Тож, можливо, зараз саме час записатися на курси італійської чи нарешті вивчити ті самі фрази, які ви зберегли у закладках.