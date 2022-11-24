Білий чи коричневий: який рис корисніший

Коричневий рис позиціонують як корисніший для здоров'я, водночас білий рис фанати здорового харчування, навпаки, демонізують. Як завжди, істина десь посередині.

Чи справді коричневий рис набагато корисніший за білий — вирішив розібратися Womans World.

Чому коричневий рис вважають кориснішим

Є кілька причин, з яких багато хто віддає перевагу коричневому рису. Головний аргумент полягає в тому, що це незбиране зерно. Різниця між коричневим і білим рисом зводиться до того, що коричневий рис має необроблений, цільнозерновий вигляд. З білого рису під час оброблення видаляються висівки й зародки.

Цільнозерновий вважається кориснішим, оскільки містить більше клітковини. Клітковина — це поживна речовина, яка, як відомо, знижує рівень холестерину, контролює рівень цукру в крові та регулює травлення. Це правда, що коричневий рис містить більше клітковини, ніж білий, оскільки він нерафінований, але важливо брати до уваги тип клітковини.

Яка клітковина міститься в коричневому рисі

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Існують два типи клітковини: розчинна й нерозчинна.

Розчинна клітковина поглинає воду і покращує травлення. Вона запускає перистальтику — скорочення кишечника, які допомагають шлакам переміщатися організмом. Розчинна клітковина також ферментується у травному тракті, допомагаючи підтримувати гарний баланс бактерій у кишечнику.

Нерозчинна клітковина не вбирає воду чи ферменти. Оскільки вона взагалі не розщеплюється, це утворює тверду масу в кишечнику. В разі вживання у великих кількостях вона може спричинити запалення, дискомфорт, здуття живота, гази та багато іншого.

Коричневий рис містить нерозчинну клітковину і, як пояснює лікарка натуропатичної медицини Ліз Картер, це може негативно вплинути на кишечник.

Коричневий рис багатий на жорстку, дратівну нерозчинну клітковину. Білий рис — ні. З коричневим рисом дуже важко впоратися людям із проблемами кишечника. Їм краще вживати продукти, що містять розчинну клітковину, яка зміцнює здоров'я кишечника. Якщо ви боретеся з проблемами травлення, як-от закрепи, і хочете споживати більше клітковини, подумайте про те, щоб додати до свого раціону більше продуктів із розчинною клітковиною.

Які шкідливі речовини містяться в коричневому рисі

Ще дві причини, через які ви можете відмовитися від коричневого рису: фітинова кислота та миш'як. Цей рис містить фітинову кислоту, відому як антинутрієнт, тому що вона фактично блокує здатність вашого організму засвоювати певні поживні речовини, як-от залізо, цинк і кальцій. Вживання у великих кількостях може зрештою призвести до дефіциту вітамінів та мінералів. Коричневий рис також містить більше миш'яку, який є токсичним важким металом і який у разі вживання протягом тривалого часу може збільшити ризик таких захворювань, як рак, хвороби серця та діабет 2 типу.

Нам часто кажуть, що їсти щось біле, що пройшло технологічне оброблення, шкідливо. Але в цьому разі оброблення зерна фактично видаляє клітковину, яка викликає запалення (а це полегшує його перетравлювання), і знижує кількість фітинової кислоти і миш'яку, що робить білий рис здоровішим вибором!

Чому білий рис вважають менш корисним

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Білий рис справді має дещо вищий глікемічний індекс, ніж коричневий, а це означає, що він може сильніше підвищувати рівень цукру в крові. Якщо у вас діабет 2 типу, переддіабет або високий рівень цукру в крові, споживання білого рису краще контролювати.

В будь-якому разі краще проконсультуватися з цього питання у лікаря або дієтолога.

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