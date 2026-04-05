вся правда про підйом о 5:00 ранку / © Associated Press

Реклама

Культура «ранніх підйомів» давно стала символом успіху. Вона підкріплена прикладами відомих людей, як от Тім Кук, Річард Бренсон і Дженіфер Еністон. Їхні ранкові ритуали, від планування дня до спорту, мають вигляд як формула продуктивності.

Проте наука говорить інше, прокидатися рано — не означає автоматично бути ефективнішим. Багатьом людям це може навіть шкодити, починаючи з тієї ж продуктивності, закінчуючи здоров’ям, про це розповіло видання RTÉ.

Біологія не любить шаблонів

Головний фактор, який визначає, коли вам легше прокидатися та працювати, — це хронотип. Це ваш природний біологічний ритм, коли ви відчуваєте пік енергії, коли хочеться спати та як швидко ви засинаєте.

Реклама

Важливо розуміти, що хронотип значною мірою закладений генетично.

«Жайворонки» та «сови»

Людей умовно поділяють на три типи:

Жайворонки — легко прокидаються рано, активні зранку

Сови — продуктивні ввечері, важко встають

Проміжний тип — більшість із нас

З віком все це може змінюватися, наприклад, підлітки частіше «сови, а старші люди — „жайворонки“. Тобто ваш ритм — це не „лінощі“, а біологія.

Ранній підйом не працює для всіх

Існує ропулярна ідея, що якщо почати прокидатися раніше, то автоматично станете ефективнішим. Але дослідження показують, що хронотип важко змінити, а насильницьке зміщення режиму створює дефіцит сну, за ним знижується концентрація та погіршується настрій. Це неабияк стосується «сов».

Реклама

Коли життя не збігатися з тілом

Є навіть такий термін — соціальний джетлаг. Це різниця між вашим природним ритмом і графіком роботи чи навчання. Як наслідок маємо хронічну втому, стрес, зниження продуктивності та ризики для здоров’я, включно з гіпертонією, ожирінням і діабетом. Простіше кажучи, організм живе в одному часовому поясі, а життя — в іншому.

Чому «жайворонки» мають успішніший вигляд

Ранок / © Credits

Дослідження справді показують, що «жайворонки» часто мають кращі академічні результати, рідше мають шкідливі звички та частіше займаються спортом.

Але причина не у «ранковій суперсилі». Секрет у тому, що сучасний світ побудований під ранній графік. Ті, чий ритм збігається з системою, просто мають менше перешкод.

На початку новий режим може давати ефект, а саме, більше мотивації, відчуття контролю та приплив енергії, але це короткочасно. З часом організм повертається до свого ритму та з’являється втома.

Реклама

Як зрозуміти свій хронотип

Спробуйте прості кроки:

Ведіть щоденник сну (будні та вихідні)

Звертайте увагу, коли у вас пік енергії

Оцініть, як швидко засинаєте, наприклад, до 30 хв — ваш режим підходить до «жайворонка», понад годину, можливо, ви «сова»

Також показовий момент — перехід на літній час, якщо легко адаптуєтесь — ближче до «жайворонка».

Чи можна змінити свій ритм

Кардинально — ні, але м’яко скоригувати — так, наприклад, лягати трохи раніше, навіть у вихідні, отримувати більше ранкового світла та обмежувати використання екранів ввечері. Проте є межі і це нормально.

Ранній підйом сам по собі не робить вас успішними. Справжня продуктивність — це відповідність ритму життя вашій біології, достатній сон і стабільний режим.

Реклама

Міф про 5:00 ранку привабливий, адже він простий та зрозумілий, проте реальність складніша, ми різні, та наші тіла працюють по-різному. Замість того щоб змушувати себе жити «як треба», варто знайти свій ритм і будувати життя навколо нього. Бо найефективніша версія вас — не та, яка прокидається раніше, а та, яка живе у гармонії з собою.