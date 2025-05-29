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ТСН у соціальних мережах

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Біполярний розлад: симптоми цього стану та на що треба звернути увагу

Життя не буває рівним — у кожного з нас бувають підйоми та спади. Проте коли настрій змінюється не просто за обставинами, а стрибкоподібно та неконтрольовано, це може бути сигналом про серйозні зміни у психічному здоров’ї.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Біполярний розлад: симптоми цього стану та на що треба звернути увагу

Біполярний розлад: симптоми цього стану та на що треба звернути увагу / © Credits

Біполярний розлад — це стан, який супроводжується різкими змінами настрою, енергії та активності, і може суттєво впливати на повсякденне життя, роботу, стосунки та добробут, про це розповіло видання Medical News Today.

Хоча в суспільстві досі існує багато міфів про психічні розлади, важливо розуміти: біполярний розлад — це не «характер» або «слабкість», а медичний діагноз, який потребує уваги, розуміння та підтримки. І, попри складність, з ним можна жити повноцінно та щасливо. Завдяки сучасним підходам до діагностики та лікування багато людей ведуть успішне життя, займаються улюбленою справою, будують стосунки та досягають цілей.

Біполярний розлад (раніше — маніакально-депресивний психоз) — це психічне захворювання, яке характеризується чергуванням маніакальних (або гіпоманіакальних) та депресивних епізодів. Це не просто «настрій гойдається» — це глибокі зміни у світовідчутті, рівні енергії, мисленні та поведінці.

Типи біполярного розладу: не всі вони однакові

Виділяють три основні типи біполярного розладу:

  1. Біполярний розлад I типу. Характеризується хоча б одним маніакальним епізодом, зазвичай із супутніми депресивними фазами. Манія може бути настільки сильною, що вимагає госпіталізації.

  2. Біполярний розлад II типу. Переважають депресивні епізоди, але є й щонайменше один період гіпоманії — менш вираженої, але все ж піднесеної активності.

  3. Циклотимічний розлад (циклотимія). Помірні коливання настрою — не досягають рівня клінічної манії чи глибокої депресії, але можуть істотно впливати на якість життя.

Основні симптоми

Манія чи гіпоманія

  • Раптове відчуття ейфорії чи дратівливості

  • Прискорене мислення, балакучість

  • Потреба у меншій кількості сну

  • Ризиковані рішення: імпульсивні покупки, сексуальні пригоди, конфлікти

  • Віра у власну «особливу місію» чи надзвичайні здібності

Депресивна фаза

  • Втрата інтересу до улюблених занять

  • Відчуття втоми, апатії, безнадії

  • Проблеми зі сном (недосипання чи навпаки — надмірна сонливість)

  • Зниження концентрації, пам’яті

  • Думки про смерть або самогубство

Психотичні симптоми можуть виникати у важких епізодах: галюцинації, марення, втрата зв’язку з реальністю.

Що викликає біполярний розлад

Біполярний розлад не має єдиної причини, але є кілька факторів, які підвищують ризик його розвитку:

  1. Спадковість — якщо хтось із близьких родичів мав цей діагноз, ризик зростає.

  2. Біохімічний дисбаланс — порушення у роботі нейромедіаторів мозку (зокрема дофаміну та серотоніну).

  3. Стресові події — травма, втрата близької людини, народження дитини чи розлучення.

  4. Гормональні зміни — особливо після пологів або під час менопаузи.

Жіночий аспект: жінки частіше страждають від так званої післяпологової манії або депресії. Це може бути першим проявом біполярного розладу.

Як встановлюється діагноз

Діагноз встановлює психіатр або психотерапевт. Зазвичай використовують:

  • Клінічну бесіду та опитувальники

  • Спостереження за поведінкою та настроєм

  • Виключення інших причин (гормональні, неврологічні порушення)

Важливо: часто біполярний розлад плутають із депресією або тривожними розладами, особливо на ранніх стадіях. Це може відтермінувати правильне лікування.

Як лікується біполярний розлад

Біполярний розлад — це довічний стан, але з правильним підходом можна контролювати симптоми та жити повноцінним життям.

Медикаментозна терапія

  • Стабілізатори настрою

  • Антипсихотичні препарати — особливо під час манії

  • Антидепресанти — з обережністю та лише у комбінації зі стабілізаторами, щоби не спровокувати манію

Психотерапія

  • Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)

  • Сімейна терапія — важливо для зменшення конфліктів

  • Тренінги з емоційного самоконтролю

Підтримувальні заходи

  • Регулярний сон і харчування

  • Зниження стресу

  • Фізична активність

  • Жіночі групи підтримки чи терапевтичні спільноти

Біполярний розлад і повсякденне життя

Життя з біполярним розладом потребує усвідомленості. Але жінка з таким діагнозом може:

  • працювати та будувати кар’єру

  • народжувати та виховувати дітей

  • бути у стосунках

  • мати багате емоційне та творче життя

Головне — не ігнорувати симптоми, не відмовлятися від допомоги та не припиняти лікування без консультації з лікарем.

Коли звертатися за допомогою

Якщо ви чи близька вам людина:

  • маєте думки про самогубство

  • поводиться імпульсивно, агресивно чи небезпечно

  • раптово втрачає зв’язок із реальністю

Не зволікайте. Зверніться до кризової допомоги чи зателефонуйте у швидку. В Україні діє Національна гаряча лінія з питань психічного здоров’я.

Біполярний розлад — це не вирок. Це виклик, який вимагає знання, підтримки та прийняття. Люди, які пройшли шлях від діагнозу до стабільного життя, доводять: турбота про психічне здоров’я — це не лише лікування, це акт любові до себе.

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