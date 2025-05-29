- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 4 хв
Біполярний розлад: симптоми цього стану та на що треба звернути увагу
Життя не буває рівним — у кожного з нас бувають підйоми та спади. Проте коли настрій змінюється не просто за обставинами, а стрибкоподібно та неконтрольовано, це може бути сигналом про серйозні зміни у психічному здоров’ї.
Біполярний розлад — це стан, який супроводжується різкими змінами настрою, енергії та активності, і може суттєво впливати на повсякденне життя, роботу, стосунки та добробут, про це розповіло видання Medical News Today.
Хоча в суспільстві досі існує багато міфів про психічні розлади, важливо розуміти: біполярний розлад — це не «характер» або «слабкість», а медичний діагноз, який потребує уваги, розуміння та підтримки. І, попри складність, з ним можна жити повноцінно та щасливо. Завдяки сучасним підходам до діагностики та лікування багато людей ведуть успішне життя, займаються улюбленою справою, будують стосунки та досягають цілей.
Біполярний розлад (раніше — маніакально-депресивний психоз) — це психічне захворювання, яке характеризується чергуванням маніакальних (або гіпоманіакальних) та депресивних епізодів. Це не просто «настрій гойдається» — це глибокі зміни у світовідчутті, рівні енергії, мисленні та поведінці.
Типи біполярного розладу: не всі вони однакові
Виділяють три основні типи біполярного розладу:
Біполярний розлад I типу. Характеризується хоча б одним маніакальним епізодом, зазвичай із супутніми депресивними фазами. Манія може бути настільки сильною, що вимагає госпіталізації.
Біполярний розлад II типу. Переважають депресивні епізоди, але є й щонайменше один період гіпоманії — менш вираженої, але все ж піднесеної активності.
Циклотимічний розлад (циклотимія). Помірні коливання настрою — не досягають рівня клінічної манії чи глибокої депресії, але можуть істотно впливати на якість життя.
Основні симптоми
Манія чи гіпоманія
Раптове відчуття ейфорії чи дратівливості
Прискорене мислення, балакучість
Потреба у меншій кількості сну
Ризиковані рішення: імпульсивні покупки, сексуальні пригоди, конфлікти
Віра у власну «особливу місію» чи надзвичайні здібності
Депресивна фаза
Втрата інтересу до улюблених занять
Відчуття втоми, апатії, безнадії
Проблеми зі сном (недосипання чи навпаки — надмірна сонливість)
Зниження концентрації, пам’яті
Думки про смерть або самогубство
Психотичні симптоми можуть виникати у важких епізодах: галюцинації, марення, втрата зв’язку з реальністю.
Що викликає біполярний розлад
Біполярний розлад не має єдиної причини, але є кілька факторів, які підвищують ризик його розвитку:
Спадковість — якщо хтось із близьких родичів мав цей діагноз, ризик зростає.
Біохімічний дисбаланс — порушення у роботі нейромедіаторів мозку (зокрема дофаміну та серотоніну).
Стресові події — травма, втрата близької людини, народження дитини чи розлучення.
Гормональні зміни — особливо після пологів або під час менопаузи.
Жіночий аспект: жінки частіше страждають від так званої післяпологової манії або депресії. Це може бути першим проявом біполярного розладу.
Як встановлюється діагноз
Діагноз встановлює психіатр або психотерапевт. Зазвичай використовують:
Клінічну бесіду та опитувальники
Спостереження за поведінкою та настроєм
Виключення інших причин (гормональні, неврологічні порушення)
Важливо: часто біполярний розлад плутають із депресією або тривожними розладами, особливо на ранніх стадіях. Це може відтермінувати правильне лікування.
Як лікується біполярний розлад
Біполярний розлад — це довічний стан, але з правильним підходом можна контролювати симптоми та жити повноцінним життям.
Медикаментозна терапія
Стабілізатори настрою
Антипсихотичні препарати — особливо під час манії
Антидепресанти — з обережністю та лише у комбінації зі стабілізаторами, щоби не спровокувати манію
Психотерапія
Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)
Сімейна терапія — важливо для зменшення конфліктів
Тренінги з емоційного самоконтролю
Підтримувальні заходи
Регулярний сон і харчування
Зниження стресу
Фізична активність
Жіночі групи підтримки чи терапевтичні спільноти
Біполярний розлад і повсякденне життя
Життя з біполярним розладом потребує усвідомленості. Але жінка з таким діагнозом може:
працювати та будувати кар’єру
народжувати та виховувати дітей
бути у стосунках
мати багате емоційне та творче життя
Головне — не ігнорувати симптоми, не відмовлятися від допомоги та не припиняти лікування без консультації з лікарем.
Коли звертатися за допомогою
Якщо ви чи близька вам людина:
маєте думки про самогубство
поводиться імпульсивно, агресивно чи небезпечно
раптово втрачає зв’язок із реальністю
Не зволікайте. Зверніться до кризової допомоги чи зателефонуйте у швидку. В Україні діє Національна гаряча лінія з питань психічного здоров’я.
Біполярний розлад — це не вирок. Це виклик, який вимагає знання, підтримки та прийняття. Люди, які пройшли шлях від діагнозу до стабільного життя, доводять: турбота про психічне здоров’я — це не лише лікування, це акт любові до себе.