Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Болгарський перець: цікаві факти та користь для здоровʼя

Болгарський перець: цікаві факти та користь для здоровʼя

Болгарський Перець / Фото: Associated Press

Болгарський перець — один із найпопулярніших овочів, який завжди знайдеться на кухні. Його додають до салатів, фарширують, запікають або вживають свіжим.  Проте цей овоч цінний не лише за смак і яскравий вигляд.

Видання Real Simple розповіло, що він є справжнім джерелом корисних речовин, які сприяють покращенню здоров’я. 

Про що значить колір перцю

Болгарський перець буває різних кольорів — зелений, жовтий, оранжевий і червоний. Вибір кольору залежить не лише від смакових уподобань, але й від стадії зрілості:

  • Зелений перець — це наймолодший перець, який збирають раніше. Він має гіркуватий, трав’янистий смак і найдешевший через коротший період дозрівання.
  • Жовтий та оранжевий перець мають солодший смак порівняно із зеленим, але не такий насичений, як червоний.
  • Червоний перець — це повністю дозрілий перець, який є найсолодшим і найдорожчим. Він містить найбільше поживних речовин, таких як лікопін та вітамін С.

Незалежно від кольору, усі види болгарського перцю є взаємозамінними у стравах. Однак червоний перець найчастіше обирають для рецептів, де потрібен насичений смак і яскравий колір.

Поживна цінність болгарського перцю

Болгарський перець — це джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів. 

Покращує здоров’я серця та травлення

Перець сприяє детоксикації організму, підтримує здоров’я кишківника та серцево-судинної системи.

  • Він містить клітковину, яка допомагає нормалізувати травлення.
  • Завдяки великій кількості вітаміну С болгарський перець сприяє засвоєнню заліза, яке міститься у таких продуктах, як бобові та цільнозернові.
  • Вітамін С у поєднанні з фолієвою кислотою, яку також містить перець, підтримує здоров’я серця.

Збагачує організм калієм

Усі види болгарського перцю багаті на калій, який:

  • Регулює артеріальний тиск.
  • Сприяє зниженню здуття живота та зменшує затримку води в організмі.

Покращує зір

Червоний болгарський перець містить вітамін А і каротиноїди, такі як зеаксантин, які:

  • Підтримують здоров’я очей.
  • Допомагають запобігти віковій дегенерації жовтої плями.

Багатий на антиоксиданти

Червоний перець є потужним антиоксидантом, який:

  • Знижує ризик серцево-судинних захворювань.
  • Підтримує імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С.

Підтримує молодість шкіри

Антиоксиданти, які містяться у перці, допомагають зберігати шкіру чистою та здоровою. Вітаміни-антиоксиданти, такі як бета-каротин, захищають клітини від ушкодження, запобігають появі зморшок і сухості шкіри.

Чи може перець бути шкідливим

Хоча болгарський перець є корисним, його надмірне споживання може призвести до:

  • Зниження засвоєння інших поживних речовин через дисбаланс у раціоні.
  • Травних проблем у людей, які мають непереносимість пасльонових.

Дієтологи радять обмежити споживання болгарського перцю до одного середнього плоду на день.

Як включити болгарський перець у свій раціон

Цей універсальний овоч можна використовувати у багатьох стравах:

  • Свіжі закуски: наріжте перець смужками та подавайте з хумусом або гуакамоле.
  • Салати: додайте шматочки червоного, жовтого та зеленого перцю для яскравості та текстури.
  • Фарширований перець: наповніть його м’ясом, рисом або овочами та запікайте.
  • Омлети та рагу: використовуйте як смачне доповнення до яєць або тушкованих страв.
  • Супи та соуси: подрібнений болгарський перець додасть аромату та густоти.

Болгарський перець — справжній дар природи, який поєднує смак, користь і універсальність. Додаючи його до свого раціону, ви не лише урізноманітните страви, але й забезпечите організм корисними речовинами, які підтримують здоров’я.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація