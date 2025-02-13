Болі в животі: експерти назвали 3 найпоширеніші причини та способи боротьби з ними

Незалежно від того, чи маєте ви справу з тупим, гострим болем у животі або чимось середнім, ви, ймовірно, ставите собі запитання «чому в мене болить живіт?» Поширені причини болю в шлунково-кишковому тракті можуть змінюватись від простого вживання чогось, що вам не підходить, до основного захворювання, що вимагає уваги.

Що з нами відбувається, коли у нас болить живіт, який орган подає нам сигнали лиха і коли варто звернутися до лікаря, а коли можна просто скоригувати дієту – всі ці питання хоч раз, але обов'язково турбували кожну дорослу людину.

Тому Woman`sWorld поговорили з експертами, щоб розібрати кілька поширених причин, з яких може хворіти ваш живіт, та отримати поради щодо їх лікування в домашніх умовах.

3 поширені причини болю в ШКТ

Дискомфорт у животі може відчуватись по-різному залежно від причини. Ось як визначити, що може стояти за болем у шлунку.

Кислотний рефлюкс

Кислотний рефлюкс виникає, коли кислота зі шлунка потрапляє у стравохід, що часто призводить до відчуття поколювання або печіння в грудях. Але в деяких людей кислотний рефлюкс може також виявлятися болем, який виникає у верхній частині шлунка, каже Тріша Пасріча, докторка медицини, гастроентерологиня та викладачка медицини у Гарвардській медичній школі.

Хоча кислотний рефлюкс може виникнути і натщесерце, він часто з'являється через деякий час після їжі, можливо через 15–20 хвилин після їжі, каже докторка Пасріча. У таких випадках біль часто викликається класичними тригерами рефлюксу, такими як гостра їжа або їжа з томатами, наприклад спагеті або піца, все з червоним соусом.

Як лікувати: Пасріча рекомендує приймати безрецептурні антациди для усунення симптомів кислотного рефлюксу. Вона також рекомендує поговорити з лікарем, щоб дізнатися, чи вам потрібно скоригувати свій раціон, щоб стримати загострення.

Харчова нестерпність

Харчова нестерпність просто означає, що є певні продукти або інгредієнти, які ваш організм важко перетравлює, і вживання цих продуктів може викликати у вас нездужання. Це погане самопочуття часто проявляється у вигляді болю в животі, діареї та здуття живота. (Це відрізняється від харчового отруєння, яке викликається вживанням забрудненої їжі та зазвичай швидко виникає і проходить.

Докторка Пасріча каже, що харчова нестерпність дуже поширена, особливо лактози (ваш організм не може розщеплювати цукор, що міститься в молочних продуктах) і глютену (ваш організм зазнає труднощів із перетравленням білка, що міститься в пшениці).

Як лікувати: якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт після їжі, докторка Пасріча пропонує вести щоденник харчування. Це може допомогти вам відстежувати, які продукти викликають біль у животі. Після того, як ви визначите потенційні тригери, Пасріча рекомендує поговорити з дипломованим дієтологом або лікарем, перш ніж виключати великі групи продуктів, щоб переконатися, що ви запобігаєте болю в животі, не втрачаючи водночас основних поживних речовин.

Синдром подразненого кишківника

Синдром подразненого кишківника — це стан, який викликає біль у животі, гази, здуття живота, діарею та закреи. Люди з цим синдромом також можуть помітити, що симптоми погіршуються, коли вони перебувають у стані стресу.

Як лікувати: докторка Пасріча каже, що якщо ви відчуваєте біль у животі, і підозрюєте, що це СПК, найкраще звернутися до лікаря, який може підтвердити діагноз. Якщо у вас є цей стан, вона рекомендує приймати харчові добавки з клітковиною, такі як лушпиння насіння подорожника, щоб допомогти із закрепом. Дотримання дієти за СПК, яка фокусується на продуктах, які з меншою ймовірністю спричиняють біль у животі, також може полегшити симптоми.

Що ще може допомогти: вправи, каже Марк Піментель, доктор медицини, гастроентеролог. Це може здатися банальним, тому що вправи рекомендують для всього, але насправді вони допомагають рухам кишечника. Однією з проблем СПК є те, що кишківник не дуже добре координується, і вправи — це те, що ви можете робити вдома, щоб допомогти.

Коли біль у животі є надзвичайною ситуацією

Слабкий біль у животі часто можна лікувати домашніми засобами, які експерти рекомендували вище. Але якщо у вас сильний біль, кров у випорожненнях або блювання кров'ю, важливо негайно звернутися до лікаря.

Деякі стани, такі як апендицит (який зазвичай починається з болю в середині живота) або закупорювання камінням у нирках (яка викликає гострий біль у нижній частині живота), можуть вимагати хірургічного втручання та призвести до ускладнень, якщо не лікувати їх своєчасно.

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