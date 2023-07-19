Болить голова - перевірте зір: офтальмологиня розповіла, які проблеми з очима можуть бути причиною

Головний біль може бути проявом багатьох патологій – як загальних, так і зорової системи. Тож якщо виникає такий симптом, треба вчасно звернутися до фахівця для діагностики й лікування.
Якщо після знеболювального головний біль не минає, він з’являється у другу половину дня або вночі й невролог лише розводить руками, сходіть до офтальмолога. Часто корінь зла криється у проблемах із зором або очима. Про причини його появи та очні хвороби-провокатори розкаже офтальмологиня клініки “Новий Зір” Інна Бондарук.
Зазвичай спершу йдуть до сімейного лікаря або невролога. І тільки потім, уже за направленням, до офтальмолога. До того ж фахівцю необов’язково спрямовувати хворого на МРТ чи УЗД голови – часто на етапі опитування, збору анамнезу досвідчений лікар може зрозуміти, чи офтальмологічного характеру в пацієнта головний біль.
“Очні” причини головного болю
Зорове перенапруження. Такий біль виникає у другій половині дня – після обіду й ближче до вечора, коли очі втомлюються. Він локалізується переважно в ділянці надбрівних дуг, може віддавати у скроні.
Хто у групі ризику:
- люди, які виконують роботу, пов'язану з великим зоровим навантаженням: офісні працівники; представники медіа;
- майстри б'юті-сфери, що роблять манікюр, нарощують вії;
- ювеліри;
- лікарі;
- військові;
- водії – через постійну потребу зосереджуватися на дорозі, знаках й учасниках дорожнього руху.
Гострий напад глаукоми. Різке підвищення очного тиску призводить до раптового головного болю у ділянці ока, що може віддавати у скроні та потилицю. Зазвичай з’являється у вечірній чи нічний час. Спричинити це може сильне емоційне збудження, тривале зорове навантаження за поганого освітлення, робота в положенні, коли нахилена голова чи тулуб.
Гострий напад глаукоми є небезпечним станом, коли треба терміново викликати швидку, щоб надати невідкладну допомогу. Інакше є загроза втратити зір.
“Зі свого досвіду розкажу, – ділиться офтальмологиня Інна Бондарук. – Ще за навчання я чергувала на швидкій у нічну зміну. О 10-й вечора до нас привезли жінку, що скаржилася на сильний біль в оці й голові. Він був таким нестерпним, що пацієнтка не давала доторкнутися до себе. Поставивши запитання й зробивши огляд, ми зрозуміли, що це гострий напад глаукоми й провели необхідні маніпуляції”.
Астенопія – швидке стомлення очей через розглядання дрібних деталей на близькій відстані. Розлад належить до акомодаційних проблем, коли складно сфокусуватися на об’єктах, розташованих на різній відстані.
У групі ризику люди з:
- міопією (короткозорістю);
- астигматизмом;
- гіперметропією (далекозорістю);
- пресбіопією (віковою далекозорістю);
- люди, які не застосовують засобів корекції зору;
- люди, які працюють у нічні зміни.
За пресбіопії в оці втомлюється циліарний м'яз, спричиняючи порушення акомодації. Щоб включити його в роботу, доводиться напружувати око ще сильніше. Проте через втому м’яз не може працювати як треба, тому виникає головний біль. Схожа ситуація в далекозорих.
У разі міопії є свій нюанс. Короткозорі напружуються, навпаки, коли намагаються сфокусувати зір на далеких предметах.
Гігантоклітинний артеріїт (запалення артерій). Залежно від ураженої судини локалізується біль: у разі ураження потиличної артерії болітиме в потилиці, скроневої – у скроні, очної – відбуватиметься тимчасове погіршення зору. Якщо невідкладно не надати допомогу, можна осліпнути на одне око, адже порушується кровопостачання сітківки.
Хто у групі ризику:
- люди старечого віку;
- ті, в кого проблеми із судинами;
- мають порушення холестеринового обміну (холестеринові бляшки);
- гіпертоніки.
Найчастіше страждає скронева артерія, тому у 60 % випадків біль відчувається у скроневій ділянці.
Ендокринні очні проблеми. За ендокринної орбітопатії відбувається опущення верхньої повіки або очне яблуко, навпаки, випинається вперед, й виникають головні болі (у ділянці за оком, наприклад). Це пояснюється напруженістю та втомою, адже хворому доводиться сильно напружуватися, щоб роздивитися якийсь об'єкт.
Хто у групі ризику:
- люди, що мають патології щитоподібної залози, набряки навколо очей незалежно від періоду доби.
Тут важливий мультидисциплінарний підхід, співпраця офтальмолога й ендокринолога.
Пухлини. Частіше орбітальна локалізація може погіршувати зір, давати біль в оці, який відлунюється в голову – у скроню чи потилицю.
Інна Бондарук розповідає про випадок з практики: “Звернувся до нас молодий хлопчина, 3 місяці ходив по різних офтальмологах. В нього було червоне око, яке сльозилося, боліло, й цей біль віддавав у голову, а саме – у скроневу ділянку. На жаль, ніхто з районних фахівців не припустив, що у пацієнта може бути пухлина, при цьому у хворого вже почав погіршуватися зір. Коли ми зробили МРТ-обстеження, виявили за оком новоутворення, яке тиснуло на око, через що і був біль”.
У таких випадках офтальмолог працює з нейрохірургом, щоб видалити пухлину.
Контузія. Через війну такі випадки головного болю частішають. Відчувається він у вухах, очах, скронях. Якщо стається перелом основи черепа, то з’являється характерна ознака – симптом окулярів: гематоми в ділянці очей. Тоді потерпілого треба везти до стаціонару, бо це невідкладний стан, що вимагає термінової допомоги.
Хто у групі ризику:
- люди, що потрапили в епіцентр вибухів й отримали контузію через ударну хвилю.
Треба зазначити, що біль може з’явитися й за 2-3 години після травми.
Якщо болить око, рекомендується обстеження офтальмолога. Він дослідить, чи немає пошкодження ока.
Ураження трійчастого нерва вірусного характеру. Воно дає виражений біль у ділянці обличчя, зокрема скроні, лоба, ока, причому такий сильний, що людина не дає доторкнутися до цього місця. Хворий може скаржитися на погіршення зору, сльозотечу, почервоніння ока. У цьому разі під час огляду офтальмолог бачить характерні зміни в рогівці, яка має багато нервових закінчень, які й уражаються, адже вірус ІІІ типу (герпесу) живе у нервових волокнах.
Хто у групі ризику:
- люди похилого віку, що в дитинстві чи підлітковому віці перехворіли на вітрянку. Цей герпесвірус залишається в організмі (нервовій системі) назавжди і за несприятливих обставин, зокрема зниження імунітету, знову активізується, внаслідок чого розвивається оперізувальний герпес.
Ураження трійчастого нерва може бути й неврологічного характеру, наприклад від кондиціонера чи протягу. Тоді цей стан лікує невролог.
Що робити, коли виникає біль через перенапруження очей
1. Найперше – прийти на консультацію до офтальмолога, щоб зрозуміти причину цього болю. Дослідити, чи немає порушення рефракції, астигматизму, пресбіопії. Отримати рекомендації, як допомогти в тому чи тому випадку.
2. Робити перерви, коли працюєте за комп'ютером. Виконуйте правило 3 двадцяток: 20 хвилин взаємодієте з ґаджетом, 20 секунд відпочиваєте і дивитесь на відстань не менше ніж 20 футів (5-6 метрів). Погляньте, наприклад, у вікно, на сусідній будинок, дерево, щоб розслабити м'язи ока.
3. Виконувати вправи для очей, які зменшують зорове напруження. Часто й швидко поморгайте, подивіться на далекий об’єкт, потім на близький і знову на далекий, переводьте погляд праворуч-ліворуч, догори-донизу, зробіть рухи очима по колу.
4. Вмитися звичайною водою. Для ефекту тонізації можна чергувати теплу й холодну.
5. Зробити зарядку. Для покращення кровообігу в очах та головному мозку порозминайте плечі, порухайте руками, шиєю, понахиляйте голову в різні боки. Тільки виконуйте вправи нерізко, у спокійному темпі, щоб не було запаморочення.
Насправді ці поради нескладні й багато часу не відберуть, а от користі принесуть багато.
Допомога у разі головного болю
Вже зрозуміло, якщо біль мучить часто й таблетки не діють, треба перевірити зір в офтальмолога.
До речі, цей фахівець побачить й інші проблеми, що призводять до болю у потиличній зоні, скронях, а також до запаморочення. Йдеться про гіпертонію. Тоді в судинах сітківки виникають специфічні зміни, непритаманні жодному захворюванню – ані очей, ані загальним хворобам організму. Офтальмолог порекомендує робити заміри артеріального тиску і з результатами звернутися до терапевта або кардіолога для призначення відповідної терапії.
Крім того, офтальмолог може помітити патологію щитоподібної залози. Ознакою деяких ендокринних порушень є характерні зміни очей.
Отже, якщо головний біль з’являється через проблеми рефракції, лікар підбере спосіб корекції зору – окуляри, контактні лінзи або оперативні методи. І дасть рекомендації, як запобігти його виникненню.
Головні поради:
- Почніть із гарного освітлення в кімнаті або на робочому місці.
- Робіть перерви, зарядку для очей, вмивайтеся, щоб зняти перенапруженість.
- Гуляйте на свіжому повітрі, особливо це важливо дітям, щоб попередити гіпоксію.
- У літній період захищайте очі сонцезахисними окулярами з високим SPF (UV 400). “Дуже часто пацієнти скаржаться на те, що не переносять яскраве світло – в них починається головний біль. Тож я рекомендую їм носити сонцезахисні окуляри, – каже Інна Бондарук. – До того ж вони захищають сітківку, а в пацієнтів старшого віку запобігають розвитку катаракти”.
- Якщо лікар виявив слабкість циліарного м'язу, то, крім занять удома, можна проходити курси спеціальних вправ на тренажерах – апаратне лікування.
- Гіпертонікам слід контролювати тиск і вчасно звертатися до кардіолога чи терапевта, коли призначена терапія перестає діяти.
- Тим, хто хворіє на глаукому раз на місяць-півтора, вимірювати в офтальмолога внутрішньоочний тиск.
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