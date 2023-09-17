Болять ноги: три поради, як полегшити свій стан

Багато з нас страждають від болю в ногах, через який ми не можемо насолоджуватися улюбленими справами. Декілька простих порад можуть допомогти полегшити його.

Підошовний фасціїт – одна з головних причин болю в ногах. Він виникає, коли підошовна фасція (сполучна тканина, яка проходить по нижній частині стопи) запалюється і викликає гострий біль у п'яті та зводі стопи.

Впоратися з цим болем можуть допомогти кілька простих порад, пише Womans World.

Зробіть розтягування, не встаючи з ліжка

Перші кроки, які ви робите щодня, найболісніші, оскільки фасція натягується під час сну. Спробуйте розпочати свій день із розтягування. Потягніться, коли прокинетеся. Сядьте на край ліжка і покладіть праву кісточку на ліве коліно. Потягніть пальці правої ноги до гомілки, доки не відчуєте легке розтягування. Затримайтеся на 10 секунд, повторіть 10 разів. Потім зробіть те саме з протилежною ногою. Щоденні вправи на розтягування полегшують біь і сприяють зціленню.

Купіть устілки

Індивідуальні ортопедичні устілки – це найкращий спосіб лікування болю в п'яті, хоча й досить дорогий. Але виявляється, недорогі ортопедичні устілки з аптеки блокують біль так само ефективно, як і ті, що зроблені на замовлення лікарем. Підтримуючи звід стопи і пом'якшуючи запалену фасцію, вставки дозволяють тканинам гоїтися під час ходьби.

Перекочуйте підлогою пляшку з льодом

Холодні ноги – це може бути корисно, принаймні коли йдеться про зменшення болю в разі підошовного фасціїту. Вранці покладіть до морозильної камери круглу пластикову пляшку з водою. Сидячи ввечері у кріслі з книжкою або біля телевізора, візьміть пляшку із замороженою водою і перекочуйте її на підлозі туди-сюди ногами, зосередивши увагу на п'яті та зводі стопи.

Спочатку холод може викликати дискомфорт, але згодом це допоможе полегшити ваш біль. Виконання цієї вправи перед сном протягом 20 хвилин забезпечує значне послаблення болю наступного дня і навіть зменшує товщину запаленої сполучної тканини підошовного фасціїту.

Звичайно, якщо вас непокоїть біль у ногах, вам насамперед варто проконсультуватися з лікарем.

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