Бореться з хворобами та раковими клітинами: лікарі назвали 5 корисних властивостей чаю з материнкою

Орегано на вашій полиці для спецій є основою багатьох середземноморських та італійських рецептів. Дійсно, злегка солодка і гостра трава може прикрасити практично будь-яку страву, від піци та салату до омлетів та пасти, але її також можна заварити у чудовий, корисний для здоров'я чай.

Womans world докладно розповів про переваги чаю з материнкою та пояснив, як включити його до свого раціону.

Що таке чай із материнкою

Чай із материнкою (орегано) — це трав'яний напій, що містить сушене або свіже листя орегано. Іноді це тільки листя, але деякі суміші також включають додаткові інгредієнти, такі як лимон, імбир та інші трави, каже Софія Діл, MS, дієтологиня.

5 переваг чаю із материнкою для здоров'я

Ця цілюща трава має кілька науково обґрунтованих переваг, і ви можете отримати користь, випивши одну чашку чаю з орегано.

Чай з орегано може зменшити запалення

Відомо, що орегано містить протизапальні компоненти, тому це гарний додаток до будь-якої протизапальної дієти, пояснює лікарка-натуропатка Емі Ротенберг. Це вражає, оскільки зменшення запалення впливає на все: від втрати ваги до полегшення болю, покращення психічного здоров'я, здоров'я серця та багато іншого.

Зокрема, орегано містить карвакрол, хімічну речовину, яка надає орегано його унікального аромату та смаку і, як було доведено, зменшує набряк та біль.

В одному науковому огляді описувалося сприятливий вплив орегано на здоров'я. Автори дослідження дійшли висновку, що сполуки на основі орегано можуть забезпечити новий підхід до лікування низки захворювань, пов'язаних із запаленнями, включаючи артрит, діабет та атеросклероз. Інший огляд показав, що карвакрол має великий протизапальний потенціал. Незважаючи на те, що дослідження проводилося на тваринних моделях, дослідники кажуть, що ці переваги можуть бути застосовні і до людей.

5 корисних властивостей чаю з материнкою / Фото: Credits

Чай із материнкою бореться із хворобами

Антиоксиданти — це природні сполуки, що містяться в цілісних продуктах, таких як фрукти, овочі та трави. Вони допомагають відстежувати та знищувати вільні радикали — молекули, відповідальні за хвороби. Материнка та олія рослини особливо багаті на антиоксиданти.

В одному з досліджень оцінювався вміст антиоксидантів у 39 широко використовуваних травах та спеціях. Автори дійшли висновку, що орегано має найвищу концентрацію антиоксидантів і, отже, може бути дуже корисним для запобігання хронічним захворюванням.

Чай із материнкою лікує кишківник

Карвакрол і тимол орегано (ще одна рослинна сполука, що міститься в чаї материки) відомі своїми антимікробними властивостями. Зокрема, ці сполуки можуть допомогти у боротьбі із надмірним зростанням шкідливих бактерій, які можуть порушити баланс бактерій у кишечнику. Оскільки близько 80% імунної системи розташовано у кишківнику, здоровий баланс мікробіоти має вирішальне значення.

Софія Діл каже, що ці пробіотичні бактерії відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я кишечника, допомагаючи травленню, зміцнюючи імунну систему та виробляючи необхідні поживні речовини.

Чай із материнкою може зміцнити вашу імунну систему

Ще одна потенційна користь чаю з орегано — підвищений імунітет. Знову ж таки, цей ефект можна віднести на рахунок тимолу та карвакролу, що містяться в материнці.

В одному з досліджень було виявлено, що олія орегано допомагає зменшити поширення деяких вірусів у лабораторних умовах. В іншому дослідженні вчені дійшли висновку, що застосування мазі, настояної на материнці, для загоєння хірургічних ран зменшує кількість шкідливих бактерій та знижує ризик зараження.

Чай з орегано може допомогти захистити від раку

Деякі види раку, такі як рак молочної залози, легенів та колоректальний рак, особливо часто зустрічаються у жінок. І тут чай із орегано може принести деяку користь. Фактично кілька досліджень у пробірках ілюструють здатність трави зупиняти поширення ракових клітин.

Дослідження показало, що екстракт орегано зупиняє ріст ракових клітин товстої кишки та допомагає їх знищити. Інше дослідження продемонструвало як карвакрол (з'єднання, яке міститься в орегано) уповільнює ріст та розповсюдження ракових клітин товстої кишки.

Щоб зробити офіційні висновки, необхідні додаткові дослідження, але одне можна сказати напевно: чай з орегано має потужні цілющі та захисні властивості.

5 корисних властивостей чаю з материнкою / Фото: Credits

Як приготувати чай із материнкою?

Ось як заварювати чай із материнкою.

Що вам знадобиться:

сушена материнка (орегано);

гілочка свіжої материнки або чайні пакетики з материнкою;

ситечко для чаю;

одна склянка окропу.

Що робити:

Відміряйте 2 чайні ложки сушеної душі (орегано) в ситечко для чаю або помістіть гілочку свіжого орегано в чайну чашку. Потім закип'ятіть 1 склянку води і залийте суху або свіжу материнку. Дайте воді настоятися 3-5 хвилин та видаліть рослинні залишки. Додайте мед, корицю або інший підсолоджувач до смаку і пийте.

Якщо ви віддаєте перевагу готовій суміші, просто залийте окропом один або два пакетики чаю з материнкою і дайте їм настоятися 3-5 хвилин. Потім дістаньте чайні пакетики та пийте.

Скільки пити чаю з материнкою

Чай з орегано може стати смачним доповненням до ранкового розпорядку, але не перестарайтеся. У деяких людей виникає розлад шлунка, якщо вони п'ють надто багато чаю з материнкою. 1-2 чашок на день має бути достатньо.

Кому слід уникати чаю з материнкою

Чай з орегано схожий на інші трав'яні чаї тим, що мало ризику для здоров'я. Однак, це не для всіх. Вам слід уникати чаю з орегано, якщо у вас алергія на материнку чи будь-яку іншу рослину сімейства ясноткових, включаючи базилік, м'яту, шавлію та лаванду, — каже докторка Ротенберг. Крім того, уникайте цього, якщо у вас якийсь тип порушення згортання крові або за два тижні до або після операції, оскільки орегано може посилити кровотечу. Не пийте чай з орегано, якщо ви приймаєте препарат літію.

Діл рекомендує проконсультуватися з лікарем перед вживанням чаю з орегано, особливо якщо ви приймаєте ліки або маєте певні захворювання. Ваш лікар може визначити, чи підходить вам чай з орегано, та дати індивідуальні рекомендації.

Інші способи отримати користь для здоров'я від материнки

Додавання орегано у ваші страви може принести аналогічну користь для здоров'я, каже Діл. Сушений орегано, як правило, містить більше поживних речовин, ніж свіжий, проте це залежить від того, як він оброблений. Ви можете використовувати в приготуванні їжі як сушений, так і свіжий орегано. Можна використовувати його в томатних соусах, грецьких салатах та піці.

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