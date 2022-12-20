Бореться з раком і не викликає діабету: чому вчені вирішили реабілітувати картоплю

Останнім часом вчені прагнуть повернути хорошу репутацію деяким продуктом, який ми звикли вважати шкідливими. Так було доведено, що кава скоріше корисна, ніж шкідлива, а шоколад може бути корисний не тільки чорний, а й молочний. Нині ось вчені вирішили реабілітувати картоплю.

Як повідомляє The Sun, нове дослідження, проведене Центром біомедичних досліджень штату Луїзіана, показало, що картопля не тільки багата ключовими поживними речовинами, але і не сприяє розвитку діабету 2 типу, як прийнято було вважати раніше.

Вчені продемонстрували, що, всупереч поширеній думці, картопля не чинить негативного впливу на рівень глюкози в крові. Люди, які брали участь у дослідженні, схудли, поїдаючи картоплю.

Інша група вчених з Університету Едіт Коуен в Австралії з'ясувала, що проблеми зі здоров'ям, пов'язані з картоплею, насправді можуть бути пов'язані з тим, як люди її готують та їдять. Згідно з їхніми даними, варена картопля не пов'язана з підвищеним ризиком діабету.

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І найоптимістичніші дані були отримані вченими з Університету Адама Міцкевича в Познані, Польща. Ця група дослідників виявила, що біологічно активні сполуки, які називаються глікоалкалоїдами, що містяться в картоплі, можуть мати потенціал для лікування раку.

І оскільки картопля схоже чекає на нове життя як корисний продукт, давайте подивимося, яка картопля найбільш корисна, які поживні речовини містить і як найкраще готувати цей коренеплід, щоб усіх їх зберегти.

Купуйте фіолетову картоплю і припиніть її чистити

Картопля багата на поживні речовини, але більшість поживних речовин надходить зі шкірки, тому картопля в кожушках краще, ніж почищена. Особливо багато корисних речовин у солодкій та фіолетовій картоплі. Як правило, чим яскравіші фрукти та овочі, тим вище в них концентрація поживних речовин.

Як картопля допомагає боротися з раком та серцево-судинними захворюваннями

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Картопля містить ключові вітаміни та мінерали, зокрема майже 30 відсотків рекомендованої добової норми вітамінів С та В6, а також калію, марганцю, магнію, фосфору, ніацину (В3, який допомагає вашому організму перетворювати їжу на енергію) та фолієвої кислоти (В9) .

Вітамін С є антиоксидантом, а картопля містить ще більше антиоксидантів у вигляді флавоноїдів, каротиноїдів та фенольних кислот. Антиоксиданти мають вирішальне значення для знищення вільних радикалів (нестабільних частинок, які можуть пошкодити клітини) в організмі, які утворюються в результаті нормальних процесів в організмі, а також дієти, стресу, куріння, алкоголю, фізичних вправ, ліків та забруднювальних речовин. З часом, якщо вони почнуть накопичуватися, це може призвести до захворювання, включаючи рак та серцево-судинні.

Чим картопля корисна для кишечника

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Хороший кишковий мікробіом життєво важливий для загального психічного та фізичного здоров'я, і картопля може допомогти її покращити. Картопля містить резистентний крохмаль, який не розщеплюється організмом під час травлення та може досягати товстої кишки непошкодженим.

Крохмаль резистентності є пребіотиком, тобто його можна використовувати як паливо для харчування корисних бактерій. Таким чином, виробляються жирні кислоти з коротким ланцюгом, такі як бутират, які забезпечують джерело енергії для клітин у товстій кишці. Було виявлено, що бутират допомагає впоратися із запаленням та підтримує здоров'я кишечника.

Щоб максимізувати резистентність крохмалю, приготуйте картопляний салат та зберігайте його в холодильнику. Вміст крохмалю збільшується в міру охолодження картоплі.

Як картопля допомагає схуднути

Картопля може бути чудовим помічником у боротьбі з апетитом. Він містить клітковину, яка допомагає нам почуватися ситими. Вони також низькокалорійні і практично не містять жиру — всього близько 0,1 г на 100 г.

На жаль, це не поширюється на чипси, тому що вони зазвичай смажаться у фритюрі в олії, яка збільшує жир і калорії, тому вибирайте варені або запечені картопляні страви, якщо ви стежите за своєю вагою.

Картопля — джерело калію

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Картопля середнього розміру містить на 40% більше калію, ніж звичайний банан. Калій — це електроліт, який підтримує роботу нервів і м'язів, а також зводить нанівець вплив натрію на підвищення артеріального тиску. Дослідження показують, що це може покращити нічний сон, тому було б непогано включити у свою вечерю трохи приготовленої на пару молодої картоплі або запеченої картоплі середнього розміру.

Навіщо нам потрібний картопляний крохмаль

Картопля гарна для того, щоб тримати вас у тонусі, завдяки своєму крохмалю. Крохмаль — це тип вуглеводів, який розщеплюється на глюкозу та забезпечує швидку енергію для використання організмом, тому картопля – гарне джерело калорій, якщо необхідно швидко та ситно поїсти.

Крохмаль, як правило, є нашим основним джерелом вуглеводів, але не перестарайтеся — він має бути частиною здорової збалансованої дієти. Вживання надто великої кількості вуглеводів може призвести до збільшення ваги та падіння цукру.

Як найкраще готувати картоплю

Картопля — продукт недорогий, надзвичайно універсальний і може довго зберігатись у прохолодному сухому темному місці. Картопля може бути корисним доповненням до збалансованої дієти, якщо її готувати на пару, варити чи запікати та вживати зі шкіркою.

Не додавайте сир або насичені вершкові соуси. Замість цього збризкайте їх оливковою олією і залийте грецьким йогуртом із травами та часником.

І намагайтеся все ж таки обмежувати свої порції.

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