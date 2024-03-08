Боротьба з гусячою шкірою: як доглядати за нею – розповіла косметологиня

Фолікулярний гіперкератоз (гусяча шкіра) може стати причиною грубої та шорсткої шкіри, що завдає дискомфорту і несприятливо впливає на самопочуття. Проте косметологиня дала поради щодо протидії цій проблемі.

Гусяча шкіра – це стан шкіри, який може призвести до утворення грубих, шорстких горбків на тілі. Косметологиня поділилася у своєму TikTok ефективними порадами з догляду за шкірою, щоб подолати цю проблему раз і назавжди.

Відлущення шкіри

Регулярне відлущення шкіри допомагає видалити надлишок мертвих клітин і попередити утворення грубої шкіри. Користуйтеся скрабом або ензимною пудрою кілька разів на тиждень, щоб зберегти шкіру гладкою та м'якою.

Використання молочка з сечовиною

Використання молочка з сечовиною допомагає зволожувати та пом'якшувати шкіру, попереджаючи появу грубих утворень. Наносьте його щодня після душу для оптимального результату.

Гусяча шкіра може стати причиною дискомфорту, проте за допомогою правильного догляду та рекомендацій від косметологині цю проблему можна легко подолати.

Не забувайте, що в разі ускладнень потрібно звертатися до фахівців для більш точної оцінки та рекомендацій щодо лікування.

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