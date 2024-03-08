Боротьба з гусячою шкірою: як доглядати за нею – розповіла косметологиня

Фолікулярний гіперкератоз (гусяча шкіра) може стати причиною грубої та шорсткої шкіри, що завдає дискомфорту і несприятливо впливає на самопочуття. Проте косметологиня дала поради щодо протидії цій проблемі.
Гусяча шкіра – це стан шкіри, який може призвести до утворення грубих, шорстких горбків на тілі. Косметологиня поділилася у своєму TikTok ефективними порадами з догляду за шкірою, щоб подолати цю проблему раз і назавжди.
Відлущення шкіри
Регулярне відлущення шкіри допомагає видалити надлишок мертвих клітин і попередити утворення грубої шкіри. Користуйтеся скрабом або ензимною пудрою кілька разів на тиждень, щоб зберегти шкіру гладкою та м'якою.
Використання молочка з сечовиною
Використання молочка з сечовиною допомагає зволожувати та пом'якшувати шкіру, попереджаючи появу грубих утворень. Наносьте його щодня після душу для оптимального результату.
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Гусяча шкіра може стати причиною дискомфорту, проте за допомогою правильного догляду та рекомендацій від косметологині цю проблему можна легко подолати.
Не забувайте, що в разі ускладнень потрібно звертатися до фахівців для більш точної оцінки та рекомендацій щодо лікування.
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