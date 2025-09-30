Ботокс не лише проти зморшок: професор пояснив, як ін’єкції знімають головний біль / © Associated Press

Ми звикли думати, що ботокс — це виключно косметична процедура для розгладження зморшок. Але насправді цей метод має значно ширше медичне застосування. Вже понад десять років ботулотоксин офіційно використовується як засіб профілактики хронічної мігрені.

Професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко розповів, як саме працює ця терапія, які механізми її дії та кому вона може допомогти.

Що таке ботокс і як він працює

Ботулінічний токсин типу А (ботокс) — це очищений білок, який блокує передачу нервових імпульсів до м’язів. У косметології його вводять у невеликі м’язи обличчя, щоб зменшити їхню активність і, відповідно, зморшки.

У неврології ж ботокс має іншу мету. За хронічної мігрені він вводиться у зони, пов’язані з больовими шляхами: лоб, скроні, потилиця, шия та трапецієподібні м’язи.

Механізм дії:

блокує вивільнення нейромедіаторів болю;

знижує активність больових рецепторів трійчастого нерва;

зменшує напруження м’язів, яке може бути тригером болю;

гальмує розвиток запальних реакцій у мозкових оболонках.

У результаті пацієнти відчувають меншу частоту нападів, зниження їхньої інтенсивності та полегшення лікування, якщо напад все ж виникає.

Коли ботокс застосовують для лікування мігрені

Професор розповів, що ботокс використовується для пацієнтів із хронічною мігренню — тобто, коли головний біль турбує 15 і більше днів на місяць, із яких щонайменше 8 днів мають типові ознаки мігрені.

Цей метод не підходить для людей з рідкісними нападами, адже він має сенс лише за частих і виснажливих болях, які не піддаються стандартному лікуванню.

Як відбувається процедура

Лікар робить серію ін’єкцій у певні ділянки голови та шиї.

Зазвичай це 31 укол у 7 основних зон (лоб, міжбрів’я, скроні, потилиця, шия та плечі).

Сеанс триває близько 15–20 хв і не потребує наркозу.

Ефект розвивається поступово та триває у середньому 3 місяці.

Процедуру потрібно повторювати кожні 12 тижнів, адже дія препарату з часом зменшується.

Переваги ботокс-терапії за головного болю

Зменшує кількість днів із болем (зниження у середньому на 8–9 днів на місяць).

Полегшує перебіг нападів: вони стають менш інтенсивними.

Знижує потребу у знеболювальних препаратах, а це особливо важливо, адже надмірне вживання ліків може спричинити «медикаментозний головний біль».

Має мало побічних ефектів і добре переноситься більшістю пацієнтів.

Ризики та побічні ефекти

Ботулотоксин вважається безпечним засобом, але як і будь-яке медичне втручання, він може мати побічні ефекти:

легкий біль або набряк у місці ін’єкції;

тимчасове відчуття скутості м’язів;

дуже рідко — алергічні реакції.

Серйозні ускладнення зустрічаються вкрай рідко, особливо якщо процедуру проводить досвідчений лікар-невролог.

Важливість цього методу для жінок

Жінки страждають від мігрені втричі частіше за чоловіків, це пов’язано з гормональними коливаннями (менструальний цикл, вагітність, менопауза). Для багатьох пацієнток мігрень стає справжньою проблемою, яка заважає роботі, сімейному життю та відпочинку.

Ботокс-терапія може стати виходом, коли:

напади надто часті та виснажливі;

ліки допомагають недостатньо чи викликають побічні ефекти;

є ризик розвитку залежності від знеболювальних.

Інші методи профілактики мігрені

Важливо розуміти, що ботокс — лише один із варіантів. Сучасна неврологія пропонує кілька підходів:

Таблетовані препарати

антидепресанти (деякі види);

протиепілептичні засоби;

бета-блокатори (ліки проти тиску, які знижують частоту нападів).

Зміна способу життя

регулярний сон;

уникнення тригерів (стрес, алкоголь, пропуск приймання їжі);

фізична активність (кардіотренування 3 рази на тиждень).

Сучасні біологічні препарати

ін’єкції антитіл до CGRP, які блокують головний механізм розвитку мігрені.

Ботокс — це не лише засіб краси, а й ефективний метод контролю хронічної мігрені. Він зменшує кількість та інтенсивність нападів, допомагає уникнути надмірного приймання ліків і покращує якість життя.

Але це не універсальний рецепт, рішення про застосування ботоксу приймає лікар після детального обстеження.

«Ми не лікуємо мімічні зморшки, ми лікуємо головний біль», — наголошує професор Вадим Білошицький. Для багатьох людей цей метод стає справжнім рятівним колом.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ МІГРЕНІ?! Лікар про ЗАЛЕЖНІСТЬ від ПАРАЦЕТАМОЛУ й ботокс від ГОЛОВНОГО БОЛЮ