ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
4 хв

Ботокс не лише проти зморшок: професор пояснив, як ін’єкції знімають головний біль

Головний біль — одна з найпоширеніших проблем сучасної людини. Майже половина дорослого населення світу регулярно стикається з нападами головного болю, а мігрень посідає провідне місце у списку можливих причин.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Ботокс не лише проти зморшок: професор пояснив, як ін’єкції знімають головний біль

Ботокс не лише проти зморшок: професор пояснив, як ін’єкції знімають головний біль / © Associated Press

Ми звикли думати, що ботокс — це виключно косметична процедура для розгладження зморшок. Але насправді цей метод має значно ширше медичне застосування. Вже понад десять років ботулотоксин офіційно використовується як засіб профілактики хронічної мігрені.

Професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко розповів, як саме працює ця терапія, які механізми її дії та кому вона може допомогти.

Що таке ботокс і як він працює

Ботулінічний токсин типу А (ботокс) — це очищений білок, який блокує передачу нервових імпульсів до м’язів. У косметології його вводять у невеликі м’язи обличчя, щоб зменшити їхню активність і, відповідно, зморшки.

У неврології ж ботокс має іншу мету. За хронічної мігрені він вводиться у зони, пов’язані з больовими шляхами: лоб, скроні, потилиця, шия та трапецієподібні м’язи.

Механізм дії:

  • блокує вивільнення нейромедіаторів болю;

  • знижує активність больових рецепторів трійчастого нерва;

  • зменшує напруження м’язів, яке може бути тригером болю;

  • гальмує розвиток запальних реакцій у мозкових оболонках.

У результаті пацієнти відчувають меншу частоту нападів, зниження їхньої інтенсивності та полегшення лікування, якщо напад все ж виникає.

Коли ботокс застосовують для лікування мігрені

Професор розповів, що ботокс використовується для пацієнтів із хронічною мігренню — тобто, коли головний біль турбує 15 і більше днів на місяць, із яких щонайменше 8 днів мають типові ознаки мігрені.

Цей метод не підходить для людей з рідкісними нападами, адже він має сенс лише за частих і виснажливих болях, які не піддаються стандартному лікуванню.

Як відбувається процедура

  • Лікар робить серію ін’єкцій у певні ділянки голови та шиї.

  • Зазвичай це 31 укол у 7 основних зон (лоб, міжбрів’я, скроні, потилиця, шия та плечі).

  • Сеанс триває близько 15–20 хв і не потребує наркозу.

  • Ефект розвивається поступово та триває у середньому 3 місяці.

Процедуру потрібно повторювати кожні 12 тижнів, адже дія препарату з часом зменшується.

Переваги ботокс-терапії за головного болю

  • Зменшує кількість днів із болем (зниження у середньому на 8–9 днів на місяць).

  • Полегшує перебіг нападів: вони стають менш інтенсивними.

  • Знижує потребу у знеболювальних препаратах, а це особливо важливо, адже надмірне вживання ліків може спричинити «медикаментозний головний біль».

  • Має мало побічних ефектів і добре переноситься більшістю пацієнтів.

Ризики та побічні ефекти

Ботулотоксин вважається безпечним засобом, але як і будь-яке медичне втручання, він може мати побічні ефекти:

  • легкий біль або набряк у місці ін’єкції;

  • тимчасове відчуття скутості м’язів;

  • дуже рідко — алергічні реакції.

Серйозні ускладнення зустрічаються вкрай рідко, особливо якщо процедуру проводить досвідчений лікар-невролог.

Важливість цього методу для жінок

Жінки страждають від мігрені втричі частіше за чоловіків, це пов’язано з гормональними коливаннями (менструальний цикл, вагітність, менопауза). Для багатьох пацієнток мігрень стає справжньою проблемою, яка заважає роботі, сімейному життю та відпочинку.

Ботокс-терапія може стати виходом, коли:

  • напади надто часті та виснажливі;

  • ліки допомагають недостатньо чи викликають побічні ефекти;

  • є ризик розвитку залежності від знеболювальних.

Інші методи профілактики мігрені

Важливо розуміти, що ботокс — лише один із варіантів. Сучасна неврологія пропонує кілька підходів:

Таблетовані препарати

  • антидепресанти (деякі види);

  • протиепілептичні засоби;

  • бета-блокатори (ліки проти тиску, які знижують частоту нападів).

Зміна способу життя

  • регулярний сон;

  • уникнення тригерів (стрес, алкоголь, пропуск приймання їжі);

  • фізична активність (кардіотренування 3 рази на тиждень).

Сучасні біологічні препарати

  • ін’єкції антитіл до CGRP, які блокують головний механізм розвитку мігрені.

Ботокс — це не лише засіб краси, а й ефективний метод контролю хронічної мігрені. Він зменшує кількість та інтенсивність нападів, допомагає уникнути надмірного приймання ліків і покращує якість життя.

Але це не універсальний рецепт, рішення про застосування ботоксу приймає лікар після детального обстеження.

«Ми не лікуємо мімічні зморшки, ми лікуємо головний біль», — наголошує професор Вадим Білошицький. Для багатьох людей цей метод стає справжнім рятівним колом.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ МІГРЕНІ?! Лікар про ЗАЛЕЖНІСТЬ від ПАРАЦЕТАМОЛУ й ботокс від ГОЛОВНОГО БОЛЮ

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie