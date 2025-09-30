- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 4 хв
Ботокс не лише проти зморшок: професор пояснив, як ін’єкції знімають головний біль
Головний біль — одна з найпоширеніших проблем сучасної людини. Майже половина дорослого населення світу регулярно стикається з нападами головного болю, а мігрень посідає провідне місце у списку можливих причин.
Ми звикли думати, що ботокс — це виключно косметична процедура для розгладження зморшок. Але насправді цей метод має значно ширше медичне застосування. Вже понад десять років ботулотоксин офіційно використовується як засіб профілактики хронічної мігрені.
Професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко розповів, як саме працює ця терапія, які механізми її дії та кому вона може допомогти.
Що таке ботокс і як він працює
Ботулінічний токсин типу А (ботокс) — це очищений білок, який блокує передачу нервових імпульсів до м’язів. У косметології його вводять у невеликі м’язи обличчя, щоб зменшити їхню активність і, відповідно, зморшки.
У неврології ж ботокс має іншу мету. За хронічної мігрені він вводиться у зони, пов’язані з больовими шляхами: лоб, скроні, потилиця, шия та трапецієподібні м’язи.
Механізм дії:
блокує вивільнення нейромедіаторів болю;
знижує активність больових рецепторів трійчастого нерва;
зменшує напруження м’язів, яке може бути тригером болю;
гальмує розвиток запальних реакцій у мозкових оболонках.
У результаті пацієнти відчувають меншу частоту нападів, зниження їхньої інтенсивності та полегшення лікування, якщо напад все ж виникає.
Коли ботокс застосовують для лікування мігрені
Професор розповів, що ботокс використовується для пацієнтів із хронічною мігренню — тобто, коли головний біль турбує 15 і більше днів на місяць, із яких щонайменше 8 днів мають типові ознаки мігрені.
Цей метод не підходить для людей з рідкісними нападами, адже він має сенс лише за частих і виснажливих болях, які не піддаються стандартному лікуванню.
Як відбувається процедура
Лікар робить серію ін’єкцій у певні ділянки голови та шиї.
Зазвичай це 31 укол у 7 основних зон (лоб, міжбрів’я, скроні, потилиця, шия та плечі).
Сеанс триває близько 15–20 хв і не потребує наркозу.
Ефект розвивається поступово та триває у середньому 3 місяці.
Процедуру потрібно повторювати кожні 12 тижнів, адже дія препарату з часом зменшується.
Переваги ботокс-терапії за головного болю
Зменшує кількість днів із болем (зниження у середньому на 8–9 днів на місяць).
Полегшує перебіг нападів: вони стають менш інтенсивними.
Знижує потребу у знеболювальних препаратах, а це особливо важливо, адже надмірне вживання ліків може спричинити «медикаментозний головний біль».
Має мало побічних ефектів і добре переноситься більшістю пацієнтів.
Ризики та побічні ефекти
Ботулотоксин вважається безпечним засобом, але як і будь-яке медичне втручання, він може мати побічні ефекти:
легкий біль або набряк у місці ін’єкції;
тимчасове відчуття скутості м’язів;
дуже рідко — алергічні реакції.
Серйозні ускладнення зустрічаються вкрай рідко, особливо якщо процедуру проводить досвідчений лікар-невролог.
Важливість цього методу для жінок
Жінки страждають від мігрені втричі частіше за чоловіків, це пов’язано з гормональними коливаннями (менструальний цикл, вагітність, менопауза). Для багатьох пацієнток мігрень стає справжньою проблемою, яка заважає роботі, сімейному життю та відпочинку.
Ботокс-терапія може стати виходом, коли:
напади надто часті та виснажливі;
ліки допомагають недостатньо чи викликають побічні ефекти;
є ризик розвитку залежності від знеболювальних.
Інші методи профілактики мігрені
Важливо розуміти, що ботокс — лише один із варіантів. Сучасна неврологія пропонує кілька підходів:
Таблетовані препарати
антидепресанти (деякі види);
протиепілептичні засоби;
бета-блокатори (ліки проти тиску, які знижують частоту нападів).
Зміна способу життя
регулярний сон;
уникнення тригерів (стрес, алкоголь, пропуск приймання їжі);
фізична активність (кардіотренування 3 рази на тиждень).
Сучасні біологічні препарати
ін’єкції антитіл до CGRP, які блокують головний механізм розвитку мігрені.
Ботокс — це не лише засіб краси, а й ефективний метод контролю хронічної мігрені. Він зменшує кількість та інтенсивність нападів, допомагає уникнути надмірного приймання ліків і покращує якість життя.
Але це не універсальний рецепт, рішення про застосування ботоксу приймає лікар після детального обстеження.
«Ми не лікуємо мімічні зморшки, ми лікуємо головний біль», — наголошує професор Вадим Білошицький. Для багатьох людей цей метод стає справжнім рятівним колом.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ МІГРЕНІ?! Лікар про ЗАЛЕЖНІСТЬ від ПАРАЦЕТАМОЛУ й ботокс від ГОЛОВНОГО БОЛЮ