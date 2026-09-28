Ботокс проти поту: які зони лікують інʼєкціями та коли чекати ефекту

Ботокс проти поту: як це працює / © Credits

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Потовиділення — абсолютно природний процес, який допомагає організму регулювати температуру. Проте для людей з надмірною пітливістю навіть звичайний день може перетворитися на постійне переживання через мокрі плями на одязі, запах і відчуття дискомфорту, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

У таких випадках одним із варіантів лікування може стати ботулотоксин, той самий ботокс, який використовують у косметології для розгладження зморшок.

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Ботокс зменшує пітливість

Ботулотоксин блокує передачу сигналів від нервів до потових залоз. У нормі нервові закінчення виділяють хімічну речовину ацетилхолін, яка «повідомляє» потовим залозам, що настав час працювати.

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Після введення ботулотоксину цей сигнал блокується, тому залози в обробленій зоні виробляють значно менше поту. Ін’єкції можуть зменшувати потовиділення у пахвах до 87%.

Де можна робити такі ін’єкції

Ботулотоксин можна вткористовувати для лікування надмірної пітливості пахв або гіпергідрозу. Зазвичай до такого методу вдаються, якщо сильні антиперспіранти та інші способи не дають достатнього результату.

Лікарі також можуть застосовувати ботулотоксин у долоні, стопи, обличчя, шкіру голови та зону під грудьми. У таких випадках це називається застосуванням поза офіційно затвердженим показанням.

Найчастіше процедуру проводять саме у пахвах, адже там вона зазвичай менш болісна, а ризик побічних ефектів нижчий, ніж під час роботи з долонями чи стопами.

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Як проходить процедура

Лікар робить серію невеликих ін’єкцій дуже тонкою голкою безпосередньо під шкіру. Для пахв зазвичай потрібно близько 15–25 уколів. Для долонь і стоп їх може бути більше, а для обличчя — менше. Вся процедура зазвичай займає до 30 хв.

Більшість людей описують відчуття радше як короткий щипок або укол, ніж сильний біль. Долоні та стопи можуть бути чутливішими. За потреби лікар може використати лід або знеболювальний крем.

Коли буде результат

Перші зміни можуть бути помітними вже протягом 24 годин, а максимальний ефект зазвичай розвивається через один-два тижні.

У середньому сухість триває близько шести місяців, хоча зменшення потовиділення у деяких людей може зберігатися до року. Для пахв ефект зазвичай триваліший, ніж для інших зон.

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Плюси та мінуси

Головна перевага процедури — суттєве зменшення потовиділення саме там, де воно найбільше заважає. Це може означати менше плям на одязі, менше занепокоєння через запах і більше впевненості у повсякденному житті. До того ж процедура швидка та не потребує госпіталізації.

Проте ефект не є постійним, тож ін’єкції доведеться повторювати. Ще один мінус — вартість. Серед можливих побічних ефектів — почервоніння, набряк, синці чи біль у зоні ін’єкцій. За введення у долоні іноді виникає тимчасова слабкість кистей.

Ботулотоксин може стати гарним варіантом для людей, яким надмірна пітливість заважає комфортно жити, а звичайні засоби не допомагають. Водночас це медична процедура, тому перед нею варто проконсультуватися з лікарем.

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