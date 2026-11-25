Ботулізм / © Credits

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Ботулізм — не звичайне харчове отруєння, яке можна просто перечекати, його спричиняє ботулотоксин — одна з найсильніших відомих природних отрут, яка атакує нервову систему, про це розповів Центр з контролю та профілактики захворювань США. Підступність захворювання полягає у тому, що перші прояви можуть здаватися незначними, проте стан людини здатен швидко погіршуватися. Тож знати основні симптоми та джерела небезпеки важливо абсолютно кожному.

Що таке ботулізм і звідки він береться

Захворювання виникає через токсин, який виробляють бактерії Clostridium botulinum, а в окремих випадках — Clostridium butyricum та Clostridium baratii. Ці бактерії широко поширені у навколишньому середовищі. Вони утворюють спори — своєрідну захисну оболонку, яка допомагає їм виживати навіть у несприятливих умовах. Самі по собі спори зазвичай не становлять небезпеки для більшості людей, проте за певних умов можуть активізуватися та почати виробляти токсин.

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Особливо сприятливим середовищем для цього стають продукти з низькою кислотністю, невеликим вмістом солі та цукру, які зберігаються без доступу кисню. Саме тому неправильно приготовлені домашні консерви, мариновані та ферментовані продукти можуть стати джерелом зараження.

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Види ботулізму

Виділяють 5 основних форм захворювання:

Харчовий ботулізм. Розвивається після вживання їжі, яка вже містить ботулотоксин. Найчастіше джерелом стають неправильно законсервовані чи збережені домашні продукти. Водночас заражені продукти можуть траплятися й у магазині.

Рановий ботулізм . Виникає, коли бактеріальні спори потрапляють у рану та починають виробляти токсин. До групи підвищеного ризику належать, зокрема, люди, які вживають ін’єкційні наркотики, а також ті, хто отримав серйозні травми чи переніс операцію.

Дитячий ботулізм. Розвивається, коли спори потрапляють до кишківника немовляти, проростають і починають виробляти токсин. Особливість цієї форми — незріла кишкова мікрофлора малюків, яка ще не здатна достатньо ефективно протистояти бактеріям.

Ятрогенний ботулізм. Може виникнути через надмірну дозу ботулотоксину, введену з косметичною чи медичною метою, наприклад, під час процедур для розгладження зморшок або лікування мігрені.

Кишкова токсикоінфекція дорослих. Дуже рідкісна форма, за якої спори потрапляють до кишківника дорослої людини, розмножуються та виробляють токсин. Причини її виникнення досі недостатньо вивчені.

Симптоми ботулізму

Ботулотоксин впливає на нервову систему, порушує передачу сигналів від нервів до м’язів. У результаті виникає м’язова слабкість, яка може прогресувати до паралічу. Серед найпоширеніших симптомів:

складне ковтання

м’язова слабкість

двоїння в очах

опущення повік

затуманений зір

невиразна, нечітка мова

труднощі з рухом очей

складне дихання

За харчового ботулізму також можуть виникати нудота, блювання, біль у животі та діарея.

Особливу увагу треба приділяти немовлятам, адже у них захворювання може проявлятися закрепами, поганим апетитом, слабким або незвичним плачем, опущенням повік, зниженням виразності міміки та млявою реакцією зіниць на світло.

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Важливо: симптоми не обов’язково з’являються всі одночасно, тож відсутність частини ознак не виключає ботулізму.

Коли терміново звертатися до лікаря

Ботулізм — це невідкладний медичний стан і найбільша небезпека полягає у тому, що токсин може паралізувати м’язи, які відповідають за дихання. Без своєчасного лікування це загрожує життю.

Якщо у вас або вашої дитини з’явилися симптоми, характерні для ботулізму, негайно зверніться по медичну допомогу чи вирушайте до відділення невідкладної допомоги. Не чекайте, поки стан погіршиться, та не намагайтеся лікуватися самостійно.

Ботулізм — той випадок, коли обережність на кухні може буквально врятувати життя. Дуже уважно варто ставитися до домашніх консервів, грибів, риби та продуктів, приготовлених із порушенням технології зберігання. Не куштуйте підозрілі консерви, навіть якщо вони мають нормальний вигляд і запах, адже наявність ботулотоксину неможливо визначити на смак, за ароматом чи зовнішнім виглядом продукту. І головне — за перших підозрілих симптомів не втрачайте часу, за ботулізму швидкість звернення по медичну допомогу має вирішальне значення.

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