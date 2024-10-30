Бронхіт та звичайна застуда: у чому різниця

Восени та взимку захворювання дихальних шляхів стають звичним явищем та іноді складно визначити чи є ваші симптоми наслідком звичайної застуди та бронхіту чи іншої інфекції.

Щоб правильно оцінити свій стан, важливо розуміти різницю між цими захворюваннями, адже інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів можуть мати схожі симптоми. Видання healthline розповіло, що необхідно знати, чого очікувати та вчасно реагувати, якщо симптоми погіршуються.

Основні симптоми бронхіту та застуди

Бронхіт і застуда мають різну природу, хоча їхні прояви можуть збігатися. Бронхіт — це інфекція нижніх дихальних шляхів, тоді як застуда вражає верхні дихальні шляхи.

Симптоми бронхіту

Закладеність у грудях

Нежить або закладений ніс

Легка лихоманка

Хрипи чи свист при диханні

Кашель із виділенням слизу (продуктивний кашель)

Втома

Також можливі озноб і болі в тілі, особливо під час гострого бронхіту, який може виникнути раптово.

Симптоми застуди

Застуда розвивається поступово, з’являються перші ознаки, як-от лоскотання в горлі. На початковій стадії застуди виникають:

Закладеність носа

Чхання

Кашель

Захриплість

Симптоми можуть погіршитися, зʼявляється головний біль, втома, болі в тілі та іноді підвищується температура. Кашель часто затримується навіть після зникнення інших симптомів.

Причини бронхіту та застуди

Обидва захворювання часто виникають внаслідок респіраторних вірусів, хоча причини можуть відрізнятися.

Причини бронхіту

Гострий бронхіт може бути спричинений вірусною інфекцією, хоча бактеріальні інфекції також зустрічаються. Гострий бронхіт може розвинутися через вдихання подразливих речовин, як-от забруднене повітря, пил, дим.

Причини застуди

Віруси — основні винуватці застуди. Найпоширеніший з них — риновірус, але причинами застуди також є:

Віруси парагрипу

Аденовіруси

Людські коронавіруси

Ентеровіруси

Метапневмовірус людини

Фактори ризику

Бронхіт

Будь-хто може захворіти на бронхіт, проте ризик підвищується у людей, які перенесли вірусні чи бактеріальні інфекції. До нього особливо схильні літні люди, маленькі діти, курці та люди із захворюваннями серця чи легень.

Застуда

Застуда вражає більшість людей, часто взимку. Дорослі застуджуються від двох до чотирьох разів на рік, тоді як діти піддаються ризику частіше. Ослаблена імунна система, куріння, стрес і недосипання також можуть збільшити ймовірність захворювання.

Лікування бронхіту та застуди

У більшості випадків лікування обох захворювань передбачає подібні методи для зменшення симптомів.

Лікування бронхіту

Гострий бронхіт часто проходить самостійно, але:

Пийте багато рідини

Відпочивайте

Використовуйте зволожувач повітря для полегшення дихання

Приймайте безрецептурні ліки для знеболення та пригнічення кашлю

Лікування застуди

Ліків проти застуди не існує, тому основна увага приділяється полегшенню симптомів. Симптоми застуди можуть тривати від двох днів до двох тижнів. Найкраще лікування — відпочинок та багато пиття. Для зменшення симптомів можна приймати безрецептурні ліки.

Профілактика бронхіту та застуди

Запобігти захворюванню допомагає обмеження контакту з мікробами, наприклад, часте миття рук, уникання торкання обличчя, дотримання правил гігієни. Ці звички допоможуть уникнути як застуди, так і бронхіту.

Чи може застуда перерости у бронхіт

Ускладнення, пов’язані з інфекціями верхніх дихальних шляхів, можуть призвести до бронхіту або навіть пневмонії. Важливо звертати увагу на тривалість і характер симптомів, щоб вчасно виявити можливі ускладнення.

Як відрізнити бронхіт від інших захворювань

Симптоми грипу, COVID та інших респіраторних інфекцій можуть бути схожими. Відмінності полягають у збудниках і характерних симптомах, таких як лихоманка при грипі чи проблеми з диханням при COVID. Для діагностики важливо звертатися до лікаря.

Чи може пневмонія бути схожою на бронхіт

Пневмонія і бронхіт вражають різні частини дихальної системи. При пневмонії запалюються альвеоли в легенях, що зазвичай супроводжується більш серйозними симптомами, такими як висока температура та озноб.

Бронхіт і застуда мають певні спільні симптоми, але відрізняються збудниками, інтенсивністю та характером проявів. Якщо у вас з'явилися симптоми, які не поліпшуються чи навіть погіршуються, обов'язково зверніться до лікаря.

Читайте також: