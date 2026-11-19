Брови рідшають після 40 років / © Credits

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Ми звикли говорити про вікові зміни шкіри, появу зморшок і втрату пружності, проте є ще одна деталь, яка непомітно змінює наше обличчя — брови. Вони стають тоншими, світлішими, втрачають густину, а їхні хвостики ніби поступово зникають. І якщо раніше достатньо було кількох рухів пінцетом, тепер на допомогу приходять олівець, гель і терпіння.

Видання HELLO! звертають увагу на те, що брови можуть помітно порідшали та спробувало розібратися, чи справді перименопауза може стати причиною.

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З віком брови стають рідшими

На випадіння та стоншення брів і вій можуть впливати різні чинники:

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стрес

травми

порушення роботи щитоподібної залози

аутоімунні захворювання

деякі медикаменти

природне старіння

Окрему роль відіграють гормони. Під час перименопаузи та менопаузи рівень естрогену поступово знижується. А цей гормон допомагає підтримувати здоровий цикл росту волосся, а саме, подовжує фазу активного росту, сприяє густоті та товщині волосків.

Коли естрогену стає менше, волосся може швидше рідшати. До того ж із віком сповільнюється робота волосяних фолікулів, волоски ростуть повільніше, стають тоншими та ламкими, а їхнє оновлення потребує більше часу.

Тож якщо у 40–50 років ви раптом помітили, що брови вже не такі густі, як раніше, це може бути одним із проявів вікових гормональних змін. Однак списувати все лише на перименопаузу не варто, причину втрати волосків допоможе встановити дерматолог.

Як повернути бровам густоту

Хороша новина полягає у тому, що сучасна б’юті-індустрія має кілька способів допомогти бровам знову мати виразніший вигляд. Вибір залежить від причини стоншення.

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Сироватки для росту. Серед активних компонентів, які застосовують для стимуляції росту волосся, можна виділити біматопрост і міноксидил. Водночас це не звичайна косметика, такі засоби мають протипоказання та потребують консультації лікаря, особливо якщо мова йде про використання у зоні очей.

Догляд і зміцнення. Кондиціонувальні засоби допомагають підтримувати волоски у хорошому стані, зменшувати ламкість і робити брови візуально охайнішими. Варто також звертати увагу на засоби для живлення та догляду за шкірою у зоні брів.

Мікронідлінг. Спеціальні процедури, зокрема з використанням дермаштампа, іноді застосовують для стимуляції фолікулів. Однак проводити їх самостійно без належних знань і консультації фахівця не варто.

Мікроблейдинг. Якщо природної густоти вже недостатньо, можна розглянути делікатне мікропігментування. Головне — обирати максимально природний результат, без надмірно графічних ліній.

Які брови зараз у моді

Якщо чекати, поки волоски відростуть, зовсім не хочеться, є простіший спосіб повернути бровам виразність — правильний макіяж.

У тренді залишаються пухнасті, природні брови з трохи піднятими догори волосками. Жодних надто чітких контурів або ефекту намальованої рамки, навпаки, чим природніший вигляд мають брови, тим краще.

Краще використовувати відтінкові гелі, фарбування та тіні для брів. Олівець також залишається в арсеналі, проте замість суцільної лінії краще промальовувати тонкі штрихи, які імітують справжні волоски. Так макіяж матиме м’якший та легший вигляд.

Густі брови — не лише питання моди, а й важлива деталь, яка допомагає обрамити обличчя та підкреслити його риси. І хоча зупинити природні вікові зміни неможливо, можна подбати про стан волосків, підібрати відповідний догляд і знайти свій спосіб макіяжу. А головне — не поспішати звинувачувати в усьому вік.

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