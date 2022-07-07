Букет здоров'я: які лікарські рослини потрібно збирати і від чого вони допомагають

Яку рослину називають квіткою щастя? А які допоможуть боротися зі стресом чи інфекціями? Експертка із садівництва Тоня Лесик розкриє секрети збирання лікарських трав.

Збирати лікарські трави наші предки починали після Івана Купала. Вважалося, що саме цього дня вони набирають магічної життєдайної сили.

Насправді, у цьому дійсно є сенс. Більшість лікарських трав закінчують накопичення корисних речовин і дозрівають у середині літа.

В українських лісах росте багато лікарських трав:

звіробій - допомагає в разі захворювань шлунково-кишкового тракту, ще його називають квіткою щастя, тому що він підвищує рівень серотоніну;

- допомагає в разі захворювань шлунково-кишкового тракту, ще його називають квіткою щастя, тому що він підвищує рівень серотоніну; деревій звичайний зарекомендував себе як відмінне кровоспинне і заспокійливе;

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Час збирання лікарських рослин залежить від того, яку саме частину рослини ми плануємо використати. Листя м'яти та меліси потрібно збирати до початку цвітіння. Якщо потрібні квіти, збирати їх слід під час максимального розкривання квітів.

Вирушати на збирання трав потрібно вранці, але не рано, а коли роса вже зійшла. Треба взяти із собою ніж чи ножиці, не варто виривати рослини з коренем.

Після збирання потрібно перебрати трави, відібрати пошкоджені та розкласти на сушіння. Можна відразу зібрати чайні букети, зав'язати мотузкою та підвісити для просушування.

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Заварювати трави потрібно не окропом, а гарячою водою 90-95 градусів. Настоювати трав'яний чай потрібно 10-15 хвилин.

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