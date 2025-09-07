Булімія та анорексія: яка між ними різниця / © Credits

На перший погляд, вони здаються подібними, адже і за анорексії, і за булімії людина надмірно фокусується на своїй вазі, формі тіла та їжі. Але механізми цих захворювань і способи, якими люди намагаються «контролювати» свою вагу, відрізняються, про це розповіло видання Medical News Today.

Багато людей протягом життя стикаються з розладом харчової поведінки. Найчастіше такі проблеми виникають у підлітковому віці та ранній молодості, у середньому близько 18 років.

Хоча суспільство часто пов’язує ці захворювання з підлітками, насправді вони можуть з’явитися у будь-якому віці. Навіть чоловіки потерпають від них, хоча їхні випадки частіше залишаються недіагностованими.

Анорексія

Анорексія нервова — це психічний розлад, за якого людина свідомо обмежує харчування з метою втрати ваги чи страху перед її набором.

Типові прояви:

відмова від їжі, пропуск приймання їжі;

уникання продуктів із високою калорійністю;

надмірні фізичні навантаження аж до виснаження;

постійне зважування, ритуали навколо їжі;

спотворене сприйняття власного тіла (людина бачить себе «повною», навіть коли має критично низьку вагу);

носіння надто просторого одягу, щоб приховати худорлявість;

застосування препаратів для пригнічення апетиту.

Є підтип «анорексія з переїданням та очищенням», коли людина чергує сильне обмеження з епізодами переїдання, після яких викликає блювання чи вживає проносні.

Небезпека: анорексія може призводити до серйозних ускладнень, від порушення менструального циклу та безпліддя до серцевої недостатності та навіть смерті.

Булімія

Булімія нервова проявляється циклом переїдання та очищення. Людина може з’їдати великі кількості їжі за короткий час, після чого намагається позбутися калорій, наприклад, викликає блювання, приймає проносні чи виснажує себе фізичними вправами.

Типові прояви:

повторювані епізоди неконтрольованого переїдання;

почуття провини та сорому після цього;

блювання, приймання проносних, клізми чи «очисні» дієти;

хронічний біль у животі, кислотний рефлюкс;

проблеми з зубами та яснами через дію шлункової кислоти;

набряклість обличчя, болючість горла, неприємний запах із рота;

нестабільна вага, часто у межах норми чи трохи вище, чи нижче.

Небезпека: булімія викликає серйозні проблеми з серцем та нирками через зневоднення та порушення балансу електролітів.

Різниця між анорексією та булімією

Анорексія — суворе обмеження їжі та постійне прагнення знизити вагу.

Булімія — епізоди переїдання та спроби «очиститися».

Спільне: надмірний страх набрати вагу, спотворене сприйняття тіла, тривога, депресія, низька самооцінка.

Симптоми

Фізичні ознаки анорексії

різке схуднення, низький ІМТ;

сухість шкіри, випадіння волосся, ламкі нігті;

постійне відчуття холоду;

порушення менструального циклу;

анемія, м’язова слабкість;

запори, біль у животі;

ризик органної недостатності.

Фізичні ознаки булімії

ослаблення зубів, руйнування емалі;

запалене горло, набряки на обличчі;

порушення серцевого ритму;

сильна втома, запаморочення;

здуття живота, біль;

зневоднення, судоми, кісткові проблеми.

Діагностика

Лікар:

проводить бесіду та фізичний огляд;

може призначити аналізи крові, сечі, ЕКГ;

перевіряє роботу нирок, серця, кісткової системи.

Дуже важливо бути відвертими з лікарем, навіть якщо це важка тема.

Лікування

Лікування завжди комплексне і включає:

Медичну допомогу: усунення ускладнень, відновлення ваги.

Психотерапію: когнітивно-поведінкову (CBT, CBT-E), сімейну терапію (FBT) — особливо ефективна для підлітків, діалектичну (DBT) для розвитку навичок емоційної регуляції, інші методи (ACT, психодинамічну терапію, інтерперсональну терапію).

Дієтологічний супровід для формування здорового харчування.

Медикаменти за депресії чи тривожних розладів.

Групи підтримки та після лікувальний догляд, щоб знизити ризик рецидиву.

У тяжких випадках можливе лікування у стаціонарі.

Як підтримати близьку людину

Не коментуйте вагу чи зовнішність.

Будьте поруч і слухайте без критики.

Давайте відчуття цінності та підтримки.

Запропонуйте допомогу звернутися до фахівця.

Уникайте розмов про дієти та калорії.

Анорексія та булімія — різні за проявами, але однаково небезпечні розлади харчової поведінки. Вони руйнують не лише фізичне, а й психічне здоров’я. Вчасна допомога може врятувати життя. Якщо ви або хтось із ваших близьких відчуває симптоми, зверніться до лікаря. Це не соромно, а навпаки — крок до одужання.