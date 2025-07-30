Бурсит стопи: хто в групі ризику та як полегшити біль без хірургічного втручання

Бурсит стопи / © Credits

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Незручний горбок біля основи великого пальця ноги може змусити вас двічі подумати, перш ніж взути свої улюблені сандалі з ремінцями. Можливо, ви вже неодноразово замислювалися над тим, як зменшити біль та дискомфорт.

Але перш ніж вдатися до операції з видалення бурситу, яка часто є непотрібною та не є легкою прогулянкою, ознайомтеся з цими простими та недорогими хитрощами самостійного догляду за бурситом від провідних ортопедів, якими поділився Woman`sWorld. Вони забезпечують потужне знеболення, щоб ви могли повернутися до улюблених справ.

Що таке бурсит

Бурсит (або hallux valgus) — це кістковий горбок у плюснефаланговому суглобі (ПФС) великого пальця ноги. Він утворюється, коли плюснева кістка одразу за суглобом великого пальця стопи з часом зміщує своє положення, що призводить до порушення правильного положення кістки, каже Майкл Дж. Трепал, доктор медичних наук, ортопед і професор хірургії.

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Кістка може рухатися до протилежної стопи або вгору, а великий палець не може рухатися в цьому напрямку. Тоді взуття штовхає палець до другого пальця. Саме тоді ви отримуєте цю криву конфігурацію великого суглоба.

Бурсит може викликати почервоніння, біль і запалення. Інші проблеми зі стопами можуть виникнути в результаті неправильної ходьби, щоб уникнути болю або натирання від бурсіту. Це включає розвиток молоткоподібних пальців, мозолів під подушечкою стопи, болю в п’яті та мозолів або подразнення, спричинене перекриттям першого та другого пальців стопи.

Жінки більш схильні до бурситу

Дослідження показало, що що жінки мають до 2,5 раза більшу ймовірність розвитку шишок, ймовірно, через високі підбори та вужче, ніж потрібно взуття.

Вік є ще одним фактором ризику. Розвиток бурситів спостерігається у людей у віці 30, 40 та 50 років, і це прогресивна деформація, каже Луїс А. Родрігес Аная, доктор медичних наук.

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До інших факторів ризику належать сімейний анамнез (70 відсотків людей, у яких розвиваються бурсити, мають сімейний анамнез цього захворювання), надмірна вага, носіння взуття, яке здавлює пальці ніг, та ревматоїдний артрит.

Засоби самостійного догляду за бурситом для швидкого полегшення болю

Безрецептурні коректори та шини для бурситу можуть зменшити подразнення від взуття, але ці продукти навряд чи зменшать фактичну деформацію, пояснює доктор Трепал. Немає переконливих досліджень, що вони регулярно виправляють бурсит.

Однак існує багато інших стратегій самостійного догляду за бурситом, які можна спробувати, не виходячи з дому.

Розтягніть пальці ніг

Розтяжка — це важливий крок у догляді за бурситом на ногах, і ми цього робимо недостатньо, каже доктор Родрігес Анайя. Розтягуватися необхідно одразу після пробудження. Це особливо важливо для ахіллового сухожилля, яке, коли воно напружене, може спричинити більше напруження та тиску на передню частину стопи.

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Вранці, ще в ліжку, спробуйте кругові рухи навколо щиколоток, віводячи та згинаючи стопи, розводячи та згинаючи пальці ніг і розтягуючи підколінні сухожилля. Для справді ефективної розтяжки підкладіть рушник під стопу та обережно потягніть подушечку стопи до себе, тримаючи ногу прямо, пропонує доктор Родрігес Аная.

Також корисна полуденна розтяжка, щоб полегшити біль у бурситі на ногах. Стоячи, підніміть і широко розставте пальці ніг, тримаючи п’яту та подушечку стопи на підлозі. Потім натисніть мізинцем донизу і назовні, а великим пальцем донизу і всередину до внутрішнього боку стопи; затримайтеся на 5 секунд. Повторіть 10 разів. Це активує м’яз, що відводить палець стопи, — м’яз, який допомагає випрямити великий палець.

Нанесіть знеболювальний крем

Ви можете полегшити біль у разі бурситу за допомогою безрецептурних знеболювальних кремів або, можливо, навіть кремів зі сполуками канабісу, рекомендує доктор Трепал. Він додає, що місцева олія або креми з канабісу можуть мати протизапальні та знеболювальні властивості.

Ще один варіант — використовувати крем з капсаїцином, компонентом, який надає перцю чилі гостроти. Під час нанесення на шкіру капсаїцин допомагає блокувати сполуку, яка передає больові сигнали до мозку. Дослідження показало, що люди, які щодня застосовували крем з капсаїцином, повідомляли про покращення болю в стопах та його інтенсивності протягом восьми тижнів.

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Спробуйте ортопедичні устілки

Ортопедичні устілки — це вставки для взуття, які допомагають правильно підтримувати та вирівнювати ваші ноги. Роблячи це, вони можуть полегшити біль і допомогти запобігти погіршенню бурситу. Виготовлення ортопедичних устілок на замовлення після комплексної біомеханічної оцінки ортопедом, зазвичай, є найкращим варіантом.

Але якщо ви не готові витратитися на індивідуальні ортопедичні устілки, безрецептурні варіанти все ще можуть бути частиною вашої стратегії самостійного догляду за бурситом стопи.

Для найкращого догляду за бурситом на вальгусній кісточці важливо шукати устілки, які відповідають контурам вашого взуття, і, якщо можливо, приміряти їх перед покупкою.

Підкладайте щось під стопи

Маленькі круглі подушечки для вальгусної деформації допомагають створити буфер між вашою стопою та взуттям, запобігаючи будь-якому тертю чи тиску, каже доктор Родрігес Аная.

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Також розумним здається використання роздільників для пальців. Дослідження показало, що коли жінки використовували ортопедичну устілку, яка відділяла великий палець від другого пальця, вони відчували на 37 відсотків менше болю за вальгусної деформації. Цей недорогий пристрій, який можна носити з взуттям або без нього, зменшує тертя та допомагає кісткам рухатися більш природно з кожним кроком.

Змініть своє взуття

Згідно з дослідженням, однією з основних причин вальгусної деформації в подальшому житті є носіння взуття, яке стискає пальці ніг у віці від 20 до 39 років. Хоча ми не можемо виправити шкоду минулого, перехід зараз на взуття з широким носком (розробленим для того, щоб ваші пальці ніг могли природно розходитись) миттєво зменшує біль і навіть може загальмувати прогресування вальгусної деформації.

Коли звертатися до лікаря для лікування бурситу

Якщо самолікування не забезпечує достатнього полегшення болю, або ви хочете позбутися бурситу з косметичних причин, хірургічне втручання є можливим. І хоча хірургічне втручання є єдиним способом повністю позбутися бурситу, воно не є незворотнім. Бурсит може повернутися, навіть після того, як його видалили, попереджає доктор Трепал.

Тип процедури видалення бурситу, яка вам може знадобитися, залежить від розміру та тяжкості бурситу, каже доктор Трепал. Однак майже у всіх випадках лікар розріже кістку та перемістить її.

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Доктор Родрігес Аная каже, що людям слід розглянути можливість хірургічного втручання, якщо вони відчувають біль, не можуть носити взуття та обмежені в тому, яку активність вони можуть виконувати через свої бурсити. Якщо у вас немає болю або бурсит не є для вас справжньою проблемою, ймовірно, вам не потрібно робити операцію.

В будь якому разі, перш ніж вживати якісь заходи для полегшення болю або профілактики бурситу, порадьтеся зі своїм лікарем.