Магнітна буря червоного рівня: прогноз сонячної активності на сьогодні, 5 грудня

Сьогодні очікується висока геомагнітна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Сьогодні, 5 грудня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 – червоний рівень, яка вже завтра – 6 грудня – знизиться до індексу 4 (жовтий рівень), а вже до кінця тижня магнітосфера прийде у норму, а рівень сонячної активності впаде до зеленого рівня з К-індексом 2.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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