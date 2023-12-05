Магнітна буря червоного рівня: прогноз сонячної активності на сьогодні, 5 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 5 грудня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 – червоний рівень, яка вже завтра – 6 грудня – знизиться до індексу 4 (жовтий рівень), а вже до кінця тижня магнітосфера прийде у норму, а рівень сонячної активності впаде до зеленого рівня з К-індексом 2.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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