Буряковий вітамінний коктейль: рецепт напою проти відчуття млявості

Буряковий напій — це не просто коктейль, а справжня знахідка для підтримки здоров'я, що ідеально підходить для боротьби з млявістю.

На сторінці Baltic Health розповіли, як приготувати цей корисний напій, який стане вашим союзником у досягненні свіжого вигляду та активності на цілий день.

Корисні властивості буряка

Ще стародавні римляни використовували буряк не лише як їжу, а як справжні ліки, вони вірили, що буряк здатен очищати кров і підвищувати життєві сили, тож використовували його для підтримки здоров’я та підвищення тонусу. Сьогодні ж ми знаємо, що буряк містить нітрати, які сприяють кращому кровообігу, підвищують енергію без нервового збудження.

Цей чудовий напій включає кілька простих інгредієнтів, які мають високий рівень вітамінів та мікроелементів.

Буряк : містить нітрати, які покращують кровообіг, підвищує рівень енергії природним шляхом. Він також підтримує функцію печінки, що допомагає організму природним чином виводити токсини.

: містить нітрати, які покращують кровообіг, підвищує рівень енергії природним шляхом. Він також підтримує функцію печінки, що допомагає організму природним чином виводити токсини. Морква : багата на бета-каротин, який перетворюється на вітамін А, необхідний для здоров'я очей та шкіри. Це щоденний "щит" для вашої шкіри, який захищає її від тьмяності.

: багата на бета-каротин, який перетворюється на вітамін А, необхідний для здоров'я очей та шкіри. Це щоденний "щит" для вашої шкіри, який захищає її від тьмяності. Імбир: цей ароматний корінь відомий своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями. Він зміцнює імунну систему, покращує травлення та слугує природним захисником вашого організму від хвороб.

Інгредієнти

Буряк 1 шт.

Морква 1–2 шт.

Невеликий шматочок імбиру

Зелене яблуко 1 шт.

Вода 0,5 л

Приготування

Очистіть та наріжте всі інгредієнти на невеликі шматочки. Помістіть їх у блендер, додайте воду та збийте до однорідності. Процідіть коктейль через сито. Рекомендується випивати 1–2 склянки цього напою зранку.

Переваги бурякового коктейлю

Завдяки покращенню кровообігу та детоксикації організму, ваш рівень енергії залишатиметься високим, не створюючи відчуття збудженості. Морква в складі напою допомагає шкірі мати свіжий та доглянутий вигляд, адже вона багата на бета-каротин, який підтримує здоровʼя шкіри. Буряк підтримує роботу печінки, допомагає організму природним чином позбавлятися токсинів, що сприяє свіжому вигляду та чудовому самопочуттю.

Альтернативні напої

Сік із селери: для додаткової підтримки травлення та детоксикації.

для додаткової підтримки травлення та детоксикації. Зелений чай: для м’якого підвищення енергії та антиоксидантного захисту.

для м’якого підвищення енергії та антиоксидантного захисту. Смузі з низьким вмістом цукру: надає додаткові вітаміни та мінерали.

Коли не варто пити буряковий коктейль

Якщо у вас були камені в нирках або ви чутливі до оксалатів, перед споживанням бурякового соку слід проконсультуватися з лікарем.

Поради:

Коктейль краще пити натщесерце, оскільки так ваш організм швидше всотує всі корисні речовини.

Під час вагітності перед його вживання краще проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Ви можете приготувати велику порцію цього коктейлю, але найкраще напій вживати свіжим. Якщо зберігаєте його в холодильнику, споживайте протягом 2 днів.

Буряковий вітамінний коктейль — це не тільки смачний, але й потужний засіб для підтримки енергії та сяйва вашої шкіри. Завдяки поєднанню буряка, моркви та імбиру, цей напій сприяє природній детоксикації організму, підвищенню тонусу та покращенню зовнішнього вигляду.

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