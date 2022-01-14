Бустерна та додаткова дози проти COVID-19: у чому різниця та які комбінації кращі

Бустерна та додаткова дози проти COVID-19: у чому різниця та які комбінації кращі

Тепер бустерна доза вакцини може бути введена дорослим протягом 5 місяців після завершення повного календаря вакцинації проти COVID-19.

Вакцини COVID працюють дуже добре, але вони неідеальні. Згодом у деяких популяціях вчені стали спостерігати зниження фактичної ефективності вакцини, що вимірюється рівнями антитіл та стійкістю з часом. Тому було ухвалено рішення вводити бустерну дозу, щоб протидіяти зниженню ефективності вакцини та посилити захист від інфекцій, спричинених вірусом SARS-CoV2.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, що таке бустерна доза і навіщо її вводити.

Чому необхідно вводити бустерну дозу?

Немає нічого незвичайного у зниженні імунної відповіді після вакцинації. Прикладами вакцин, для яких потрібні бустерні дози, є вакцини проти правця, дифтерії та кашлюку, які дорослі повинні отримувати кожні 10 років.

Словом, метою введення чергової дози вакцини є покращення, закріплення та продовження захисту. Що стосується людей із ослабленим імунітетом – досягнення оптимального захисту.

Як діє бустерна доза?

Бустерна доза зміцнює імунітет, що знижується, у людей, у яких була хороша імунна відповідь після первинних доз вакцин. Результати досліджень показують, що введення дози бустера призводить до значного збільшення титру антитіл. В Ізраїлі, де були введені ранні бустерні дози для всього населення (серпень 2021 р.), відбулося значне зниження ризику зараження та симптомів важкої форми COVID-19, особливо серед осіб віком 60 років та старших.

Хто може отримати третю – бустерну – дозу вакцини від COVID-19?

Бустерна доза може бути введена будь-якій людині віком 18 років і старше, яка отримала повний графік вакцинації (дві дози) препаратами Comirnata (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) або одну дозу Johnson & Johnson від COVID.

Так, людям віком від 18 до 30 років рекомендується введення бустерної дози препаратом Pfizer/BioNTech.

Пацієнтам старшого віку - від 45 років - рекомендовано введення Moderna, оскільки вакцина показала отримання вищої імунної відповіді у цій віковій категорії.

Зверніть увагу! Підліткам віком від 12 до 17 років рекомендується введення бустерної дози лише препаратом Pfizer.

Коли вводиться доза бустера?

Введення бустерної дози проводиться після 5-6 місяців після проведення повної вакцинації. Так, вчені National Institutes of Health, NIH (Національний інститут здоров'я США) з'ясували, що найбільше антитіл спостерігалося у людей, які прийняли три повні дози (включаючи бустерну) Moderna. На другому місці виявилася комбінація із двох доз Pfizer та однієї повної бустерної дози Moderna. Варто наголосити, що в дослідженні враховувалася повна доза Moderna, а не половина, як це прийнято в багатьох країнах.

У чому різниця між бустерною та додатковою дозою?

Людям, які завершили графік первинної вакцинації, вводять бустерну дозу вакцини для швидкої мобілізації клітин імунної пам'яті та підвищення рівня захисту (наприклад, рівнів специфічних антитіл та продовження імунітету після первинної вакцинації).

Бустерна доза використовується як своєрідне підстрахування або з метою посилення імунної відповіді, яка з часом може знижуватися.

Додаткова доза вводиться імунокомпрометованим пацієнтам – людям із наявністю хронічних захворювань, патологій імунного характеру, у разі онкології або приймання імунодепресантів. Оскільки для таких пацієнтів через наявність захворювань дві дози вакцини не дають потрібного ефекту, призначається додаткова.

Додаткова доза – захист для пацієнтів із тяжкими супутніми захворюваннями.

Бустерна доза – для пацієнтів без тяжких або хронічних захворювань із метою посилення імунної відповіді, яка з часом згасає.

Який препарат буде введений як бустерна доза?

Як бустерну дозу можна використовувати такі вакцини: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – повна доза і вакцина Spikevax (Moderna) – половинна доза. Вибір бустера насамперед визначається тим, яка вакцина використана при первинної імунізації.

Чи можна як бустерну вводити іншу вакцину проти COVID-19?

Наявні результати досліджень підтверджують безпеку та високу ефективність застосування змішаних схем вакцинації та введення іншого препарату у вигляді бустерної дози. Наприклад, людям, вакцинованим AstraZeneca, вводять Pfizer-BioNTech або Moderna як бустер.

А людям, що пройшли вакцинування Sinovac-CoronaVac, рекомендується бустерна доза Pfizer або Moderna.

Чи безпечна бустерна доза, які побічні ефекти?

Побічні ефекти після третьої дози вакцини від COVID-19 аналогічні тим, які виникають після другої дози — повідомило ще у вересні американське агентство CDC. Найбільш поширеними побічними ефектами третьої дози є біль у місці ін'єкції, стомлюваність, головний біль та біль у м'язах.

Також часті випадки збільшення пахвових лімфатичних вузлів після бустера від Pfizer і Moderna. Проте лікарі нагадують, що подібний симптом у результаті вакцинації є тимчасовим, нешкідливим і говорить про ефективність препарату.

Не всі вакцини забезпечують довічний імунітет. За деяких щеплень набутий імунітет з часом знижується, що цілком природно. Тому повторення деяких щеплень і у такому разі введення дози бустерної розглядається як нормальна і безпечна процедура.

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