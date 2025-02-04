Це доступно кожному: 6 простих кроків, щоб зберегти здоров'я нирок на довгі роки

Захворювання нирок часто прогресує без будь-яких симптомів. І якщо хвороба не виявлена на ранній стадії, наслідки незворотні. Тому важливо вжити заходів для захисту здоров'я нирок. Тим більше, що зробити це можна за допомогою простих змін у способі життя.

Коли функція нирок порушена, токсини можуть накопичуватися у крові. Щоб знизити ризик серйозних ускладнень, таких як хвороби серця та ниркова недостатність, дуже важливо дізнатися, як запобігти захворюванню нирок до того, як воно розвинеться. Про те, які зміни потрібно внести у свій спосіб життя, щоби підтримати здоров'я нирок, розповідає Woman`sWorld.

Нирки фільтрують всю кров в організмі приблизно 40 разів на день, щоб видалити токсини та відходи та збалансувати електроліти, каже Пранав Гарімелла, сертифікований нефролог та головний лікар Американського ниркового фонду. Тому так важливо знати, як наш спосіб життя впливає на їхнє здоров'я.

Чинники ризику захворювання нирок

Діабет та високий кров'яний тиск є основними факторами ризику, каже доктор Гарімелла. Інші поширені фактори ризику включають сімейний анамнез захворювання нирок, певні аутоімунні захворювання, ожиріння, куріння та тривале приймання певних ліків. Інфекції, запалення та каміння у нирках також можуть підвищити ризик.

Як запобігти захворюванню нирок

Прогресування та ризик захворювання нирок можна знизити, якщо контролювати діабет та високий кров'яний тиск, а також якщо дотримуватися здорового способу життя, який допоможе захистити здоров'я нирок. Внісши кілька простих змін у свій розпорядок дня, ви можете допомогти запобігти пошкодженням і запаленням, які можуть призвести до хронічного захворювання нирок.

Обмежте споживання солі

Зв'язок між високим кров'яним тиском та захворюванням нирок працює в обох напрямках. Згодом постійний високий кров'яний тиск ушкоджує кровоносні судини нирках, викликаючи їх захворювання. Оскільки нирки працюють менш ефективно, організм утримує більше солі та води, і це може погіршити кров'яний тиск. Це порочне коло може зрештою призвести до ниркової недостатності, застерігає доктор Гарімелла.

Споживання натрію слід обмежити до 2300 мг на добу. Водночас у рекомендаціях наголошується, що мета в 1500 мг на день ще ефективніша для зниження кров'яного тиску.

До прихованих джерел натрію, на які слід звернути увагу, належать суп, хліб, приправи, сир та заправки для салатів. Перекушуйте фруктами та овочами, які за своєю природою містять мало натрію. Якщо зміна навичок харчування не допомагає знизити артеріальний тиск, доктор Гарімелла рекомендує поговорити з лікарем про варіанти лікування.

Вибирайте цільнозернові

Високий рівень цукру в крові може пошкодити кровоносні судини по всьому тілу, включаючи нирки, говорить лікар Гарімелла. Високий рівень глюкози в крові також ушкоджує нефрони, мікроскопічні фільтри у нирках, які відповідають за видалення токсинів та відходів.

Ось чому важливо не допускати різких стрибків цукру в крові, особливо якщо у вас діагностовано переддіабет або діабет. Заміна рафінованих вуглеводів, таких як макарони, білий хліб або рис, на цільнозернові альтернативи — це просий спосіб, який може допомогти підтримувати здоровий рівень глюкози в крові. Дотримання дієти при діабеті також може допомогти.

Замініть газовану воду на сельтерську

Згідно з дослідженням, люди, які випивали два або більше газованих напоїв із колою на день, подвоювали ризик захворювання нирок. Результати були схожими як для звичайної, так і штучно підсолодженої коли. Дослідники підозрюють, що фосфорна кислота, яка використовується для підкислення коли (яка не використовується для приготування сельтерської води), може впливати на здоров'я нирок. Зв'язку між напоями без коли та хворобами нирок виявлено не було, тому розгляньте можливість випити натомість ароматизовану сельтерську (хлоридно-гідрокарбонатно-натрієву мінеральну воду), якщо вам хочеться чогось ігристого.

Прогуляйтеся опівдні

Огляд досліджень показав, що відсутність активності є ключовим фактором ризику захворювання нирок, а фізичні вправи можуть допомогти запобігти погіршенню роботи нирок. Поліпшуючи здоров'я серцево-судинної системи, контролюючи артеріальний тиск та рівень цукру в крові, фізичні вправи знижують основні фактори ризику прогресування хронічної хвороби нирок, каже Гарімелла.

Рекомендується змушувати серце битися частіше протягом 30 хвилин щодня за допомогою кардіотренувань середньої інтенсивності, таких як швидка ходьба, їзда на велосипеді або плавання. Прогулянка опівдні дає бонусну перевагу: вплив сонячного світла допомагає організму виробляти вітамін D. Згідно з дослідженням, низькі рівні вітаміну D пов'язані з більш швидким прогресуванням захворювань нирок.

Відмовтеся від тютюнової залежності

Вживання тютюну – куріння чи жування – може призвести до підвищення артеріального тиску, що згодом може призвести до захворювання нирок, каже доктор Гарімелла.

Стежте за плановими медичними обстеженнями

Рання діагностика хронічної хвороби нирок має вирішальне значення, оскільки дозволяє своєчасно втрутитися, щоб уповільнити прогрес захворювання, потенційно запобігаючи нирковій недостатності та покращуючи якість життя. Регулярні аналізи крові та сечі можуть допомогти вашому лікарю виявити ранні ознаки того, що нирки працюють неефективно. Це може підказати вам, що вам потрібно зробити запобіжні кроки для захисту нирок.

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