Це дуже важливо: як одна проста річ може покращити сон і зберегти здоров'я

Про те, що спати потрібно в повній темряві, лікарі кажуть давно.

Як повідомляє Womans World, нове дослідження показує, що вплив світла під час сну може відобразитися на вашому здоров'ї.

Зокрема, це може збільшити ризик серцевих захворювань та симптомів, пов'язаних із діабетом.

Вплив дії світла на якість сну

У дослідженні, опублікованому в журналі PNAS, вчені з Північно-Західного університету хотіли дізнатися, як дія світла впливає на наше здоров'я. Тому вони створили тест, щоб побачити, як світло впливає на якість сну, здатність організму регулювати рівень цукру, рівень мелатоніну (гормону сну, що реагує на темряву) та здоров'я серця.

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Дослідники набрали 20 дорослих для участі в дослідженні. З цих 20--ти учасників 10 мали спати за слабкого освітлення одну ніч і за помірного – наступної ночі. Решті 10-м довелося спати у тьмяному світлі протягом обох ночей.

Автори виявили, що рівень мелатоніну в учасників не сильно змінився у відповідь на тьмяне або помірне світло. Проте якість сну погіршилася.

Але за одну ніч сну з помірним освітленням в учасників підвищилася нічна частота серцевих скорочень, а наступного ранку підвищилася резистентність до інсуліну. Водночас сон за тьмяного світла не впливав на частоту серцевих скорочень чи резистентність до інсуліну.

Усього одна ніч впливу помірного кімнатного освітлення під час сну може погіршити показники рівня цукру та серцево-судинну регуляцію, які є факторами ризику серцевих захворювань, діабету й метаболічного синдрому.

Оскільки в дослідженні взяли участь всього 20 дорослих, автори не можуть бути впевнені, що результати можуть бути застосовані до ширших верств населення, наприклад, до дітей. Учасники також були достатньо молоді, що ускладнює застосування цих результатів до населення літнього віку. Проте результати важливі, оскільки вони дозволяють нам покращити якість нашого сну, не докладаючи для цього особливих зусиль.

Як досягти повної темряви під час сну

Отже, закрийте штори або жалюзі, відключіть миготливий комп'ютер або телевізор, зарядний пристрій або електронні годинники.

Якщо це не допомагає, надягніть маску для очей. Це справді дуже просто. Маска для очей допоможе вам поринути в повну темряву і водночас не витратити купу грошей на додаткове затемнення у спальні.

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