Це не від компʼютера: які шкідливі звички псують наш зір

Як наш спосіб життя позначається на здоров’ї очей? Міф про нічне читання й міопію вже розвінчаний. Як і про страшний вплив комп’ютерів. Проте що дійсно може призвести до проблем із зором? І за яких очних хвороб краще відмовитися від шкідливих звичок?

Експертною думкою поділився фахівець всеукраїнської мережі медцентрів “Новий Зір”, офтальмолог Андрій Романюк. Лікар виділив три головні шкілдиві звияки, які призводять до проблем зі здоров’ям. Вони своєю чергою можуть спричиняти очні хвороби.

Так, певний спосіб життя часто призводить до системних захворювань, як-от цукровий діабет чи артеріальна гіпертензія, які надалі позначаються на зорі.

Харчові звички

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Неправильна харчова поведінка: великі обсяги порцій, часті перекушування, продукти з високим глікемічним індексом і трансжирами – разом із малою фізичною активністю – призводять до ожиріння, а далі – до діабету 2-го типу. Високий рівень цукру в крові небезпечний тим, що ушкоджує кровоносні судини сітківки ока. Вони набрякають, починають пропускати рідину або ж забиваються. Це називається діабетичною ретинопатією. Захворювання однозначно погіршує зір, а в разі його прогресування людина може осліпнути.

Надмірне вживання солі, куріння й постійні стреси, особливо в чоловіків, нерідко є причиною артеріальної гіпертензії. Тоді в судинах відбуваються зміни, що позначаються й на очному дні. Річ у тім, що за підвищеного тиску порушується мікроциркуляція крові в судинах сітківки. В разі патологічних змін її структури розвивається гіпертонічна ретинопатія. Зазвичай це відбувається в людей, які не контролюють артеріальний тиск. Захворювання небезпечне тим, що можна безповоротно втратити зір. Тож дуже важливо стежити за тиском, відкоригувати дієту й знайти способи подолання стресу.

Куріння

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“Науково доведено, що куріння й алкоголь впливають на утворення або розвиток катаракти, а також вікової макулярної дегенерації сітківки”, – наголошує Андрій Романюк.

Вікова макулодистрофія є захворюванням катаральної ділянки ока. Завдяки макулам (зона в центрі сітківки) ми читаємо й пишемо та вміємо розрізняти кольори. В разі сухої форми макулодистрофії вражається центральне поле зору, а в разі вологої, якщо її не лікувати, – стається цілковита втрата зору. Отже, людині, що страждає на цю хворобу, бажано кинути курити й вживати алкоголь. А також дотримуватися дієти з великим вмістом жирних кислот і жиророзчинних вітамінів А, В, D, Е.

Пристрасть до сигарет згубно позначається й на кришталикові ока. Його основна функція – пропускати й заломлювати промені світла, тому він має бути прозорим та еластичним. Така властивість дає кришталикові змогу швидко змінювати форму, щоб забезпечувати гарний зір на різних відстанях. Проте через вплив нікотину й різних смол, що містяться в сигаретах, ця властивість значно швидше втрачається і, як результат, розвивається катаракта. На жаль, помутніння кришталика є незворотним процесом. Якщо не зважати на хворобу, це загрожує втратою зору.

Алкоголь

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“В разі діабетичної та гіпертонічної ретинопатій треба відмовитися від алкоголю й куріння, бо такі звички можуть призвести до сліпоти. Це не лише питання зору, а й життя”, – переконаний експерт.

Негативний вплив спиртних напоїв пояснюється тим, що вони порушують кровообіг в очах, звужуючи судини. Як наслідок, до органів гірше постачається кисень, м’язи напружуються, судини страждають, а зір знижується.

До того ж, алкоголь зневоднює організм, а його регулярне вживання стає одним із чинників розвитку синдрому сухого ока. Великі дози міцних напоїв можуть спричинити й токсичну амбліопію – суттєве погіршення зору через вплив токсичних речовин.

Після операцій на очах зазвичай на два тижні забороняється вживання спиртних напоїв і куріння, бо це затягує терміни загоєння, знижує дію антибіотиків, підвищує ризик запалень.

Про справжній вплив комп’ютерів на дитячий зір

Дійсно, проводити багато часу у віртуальному світі є поганою звичкою. Чому? Бо через це дитина майже не буває на свіжому повітрі. Дослідження довели значущість сонячних променів для розвитку очного яблука. Тож у малечі, яка гуляє на вулиці й частіше буває на сонці, набагато рідше розвивається міопія!

“Отже, короткозорість виникає не через те, що діти сидять за комп'ютером і дуже часто фокусують зір на близькій відстані, а через те, що вони цей час проводять у приміщенні і їхня сітківка недоотримує ультрафіолетового випромінювання. Від цього не виробляються мелатонін і дофамін, які зупиняють подовження очного яблука (причина міопії), – підсумовує лікар. – У дорослому віці таке правило вже не діє. Тож важливо, щоб ваша дитина не надто багато сиділа в приміщенні та за комп'ютером”.

Позбавляйтеся згубних звичок, дотримуйтеся правил здорового способу життя, вчасно відвідуйте офтальмолога і довгі роки насолоджуйтеся гарним зором.

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