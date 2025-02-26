Це небезпечно: чому споживання великої кількості сиру шкодить здоровʼю

Сир – улюблений продукт мільйонів людей у всьому світі. Його додають у салати, сендвічі, гарячі страви та закуски, а вершковий смак і ніжна текстура роблять його незамінним у багатьох кухнях. Однак чи справді цей продукт настільки безпечний для здоров'я, як здається, спробуємо розібратися.

Видання The Harvard Gazette провело детальне дослідження та запитало дієтолога Гарвардської школи громадського здоров’я Walter C. Willett про вплив сиру на організм. Експерт пояснив, що споживання сиру має як плюси, так і мінуси, але його надмірна кількість у раціоні може нести серйозні ризики для здоров’я.

Користь сиру

Коли ми оцінюємо користь чи шкоду продукту, варто порівнювати його з іншими альтернативами. За словами дієтолога, сир займає проміжне місце між надзвичайно корисними продуктами (горіхи, соєві продукти) та шкідливими (оброблене червоне м’ясо). Як і інші молочні продукти, сир містить важливі поживні речовини, зокрема кальцій, необхідний для здоров’я кісток. Однак, за словами дієтолога, сучасні рекомендації щодо споживання кальцію є завищеними. Сьогодні рекомендується дорослим вживати 1000 мг кальцію на день. Проте насправді 600 мг цілком достатньо для більшості людей. Тому, хоча сир дійсно є джерелом кальцію, його надмірне споживання не завжди виправдане.

Скільки сиру ми їмо насправді

Сучасна статистика вражає: середній дорослий з’їдає приблизно 19 кг сиру на рік. Це значне зростання порівняно з минулими десятиліттями. Колись основним молочним продуктом у раціоні було молоко, але нині більшість молочної продукції споживається саме у вигляді сиру. Це непоганий тренд, хоча за рекомендаціями закликають скорочувати споживання насичених жирів.

Чому ми їмо більше сиру

Причин декілька:

Зниження споживання червоного м’яса – люди шукають альтернативи, які забезпечують білком і насичують.

Активна пропаганда сиру.

Зміни у харчових звичках – сир став основним інгредієнтом багатьох популярних страв, від піци до салатів.

Чи всі види сиру однакові

На перший погляд, може здатися, що різні сири суттєво відрізняються за впливом на здоров’я. Однак, за словами дієтолога, немає переконливих доказів, що той чи інший тип сиру є більш корисним або шкідливим.

Основна різниця між сирами – це вміст води. Наприклад, моцарела, рикота, бринза містять більше води та мають вищий рівень лактози – вуглеводу, який поступово зменшується у процесі дозрівання сиру.

Навпаки, тверді сири (пармезан) практично не містять лактози, оскільки вона руйнується під час ферментації. Проте через низький вміст води концентрація калорій, жирів і кальцію у них вища.

Як зробити раціон збалансованішим

Якщо ви любите сир, не варто повністю виключати його з раціону. Однак варто звернути увагу на кількість і альтернативи.

Оптимальне споживання – приблизно одна порція молочних продуктів на день.

Альтернативи – замість сиру у салатах можна використовувати горіхи чи додавати арахісову пасту до бутербродів замість вершкового сиру.

Обирайте продукти з користю – йогурт містить пробіотики, які можуть позитивно впливати на здоров’я, тоді як у сирі їх немає.

Сир – смачний та поживний продукт, проте його надмірне споживання може призвести до надлишку насичених жирів і зайвих калорій. Щоб залишатися здоровими та підтримувати баланс у харчуванні, варто контролювати кількість сиру у раціоні та шукати корисні альтернативи.

Здоров’я – це не заборона улюблених продуктів, а вміння знаходити золоту середину.

Ми також писали про те, що буде з організмом, якщо кожного дня їсти сир.

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