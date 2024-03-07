Це просто: два схвалені лікарями засоби від тривоги, які справді працюють

Не слід проводити дослідження, щоб дізнатися, що рівень тривоги останнім часом зріс.

Якщо ви хочете знизити рівень тривоги, але не готові вдаватися до допомоги лікарських препаратів, можете спробувати природні засоби від занепокоєння, які довели свою ефективність і можуть принести вам тривале полегшення.

Про те, які засоби дійсно працюють та отримують схвалення лікарів, пише Womans world.

Золоті рухи

Ходьба босоніж на свіжому повітрі: чим корисна та які хвороби лікує / Фото: Credits

Ці вправи полегшують депресію і тривогу, викликаючи вивільнення нейротрофічних факторів, білків, які утворюють свого роду команду підтримки клітин мозку, піднімаючи наш настрій, стверджує психіатр Джадсон Брюер. Фактично дослідження показало, що 2,5 години помірних фізичних вправ на тиждень (це всього лише 21 хвилина на день) майже вдвічі ефективніше знижують тривогу, ніж ліки.

Щоб отримати максимальну користь, доктор Брюер радить виходити на вулицю і займатися там або просто гуляти. Просто відчуття руху корисне під час тривоги, а додавання до цього природи посилює ефект зниження стресу.

Лавандовий чай

Фото: Getty Images

Наступного разу, коли ваші думки зацикляться на нескінченному занепокоєнні, подумайте про те, щоб приготувати собі чашку чаю лаванди, який, як доведено, знижує тривогу, пригнічуючи гормон стресу кортизол. Ефірна олія лаванди феноменально підвищує рівень ГАМК, який розслаблює нейротрансмітера, який зменшує занепокоєння, пояснює Валері Качо, доктор медичних наук.

Дослідження показали, що люди, які випивали близько 1 чашки лавандового чаю, вдихаючи його розслаблювальний аромат двічі на день, знижували рівень тривоги та депресії. Доктор Качо додає, що лаванда також стимулює вироблення гормону сну мелатоніну, який заспокоює думки та допомагає вам заснути.

Читайте також: