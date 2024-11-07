Це просто і не коштує грошей: лікарка дала топ-3 порад, як полегшити симптоми перименопаузи

Менопауза відчувається у кожної жінки по-різному, незалежно від того, на якій стадії вона перебуває. Але, можливо, найскладніші проблеми виникають на першому етапі – перименопаузі, яка може тривати до 10 років, перш ніж нарешті настане менопауза.

Коли ми досягаємо віку початку перименопаузи, спочатку доводиться впоратися з шоком від її початку, а потім мати справу з усіма симптомами.

Експертка з менопаузи докторка Наомі Поттер розповіла, як полегшити симптоми перименопаузи, не витрачаючи ні копійки.

Дотримуйтеся гігієни сну

Переконайтеся, що у вас бездоганна гігієна сну – ось її перша порада. Вам потрібні зручне ліжко та навколишнє оточення у спальні, а також чіткий нічний режим і графік сну, які дозволять вам легко розслабитися та відпочити вночі.

Нормалізація сну, як пояснює докторка Поттер, допомагає знизити стрес наскільки це можливо, щоб тіло могло відпочити та відновитися вночі.

Перегляньте свій раціон

Оцінка свого раціону також має ключове значення, каже вона. Багато симптомів перименопаузи можуть змусити вас тягтися до таких речей, як цукор, кофеїн та алкоголь як самолікування. Але як пояснює експертка, якщо ви осмислюєте ці речі, ви можете зупинитися та усвідомлено зробити правильний вибір. Тоді це дасть зворотний зв'язок і полегшить неприємні симптоми.

Просте скорочення споживання кофеїну або повна відмова від нього – лише одна з дій, яка може мати величезне значення. Те саме з алкоголем. Якщо ви просто свідомо припините випивати або значно скоротите вживання алкоголю, це може мати неймовірні наслідки.

Займайтеся спортом

Ще одна важлива її порада – займатися спортом. Фізичні вправи просто феноменальні, каже вона. Навіть якщо це просто прогулянка на природі – що видається як кліше, – та якщо ви подумаєте про те, скільки часу ми проводимо у приміщенні порівнюючи з тим, скільки часу так робили наші предки, ви зрозумієте різницю.

Отже, виходячи на вулицю, ведучи активний спосіб життя, краще висипаючись і харчуючись більш усвідомлено, ви можете полегшити багато симптомів перименопаузи і, як зазначає докторка Поттер, зробити це, не витрачаючи жодної копійки.

Читайте також: