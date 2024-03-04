Це точно допоможе: 6 схвалених лікарем способів полегшити біль у спині

Болі в спині часто можуть бути дуже неприємними і досить суттєво знижують якість нашого життя.

Проблеми зі спиною можуть завдавати багато занепокоєння. Постійні болі в спині, як повідомляє Womans world, дуже поширені серед більш ніж 40% жінок старших 40 років.

Як пояснює хірург-ортопед Кен Гансрадж, зниження рівня естрогену з віком у жінок прискорює втрату кісткової маси, що призводить до дегенерації міжхребцевих дисків, що може дратувати нервові коріння, викликаючи біль. Інші проблеми зі спиною, характерні для жінок, включають те, що доктор Гансрадж називає "небезпеками моди": від занадто важкої сумки через плече до недостатньо добре підібраної нижньої білизни, що підтримує груди.

Але доктор Гансрадж вважає, що дотримання всього лише кількох щоденних ритуалів принесе вам необхідне полегшення.

Спробуйте "настінних ангелів"

У дитинстві робити снігових ангелів було дуже весело, а виконання тих самих рухів верхньою частиною тіла біля стіни сприяє правильному вирівнюванню хребта та полегшенню болю у дорослому віці. Настінні ангели відкривають ваші груди і відводять плечі назад, полегшуючи основне джерело болю між плечами та шиєю, каже доктор Гансрадж.

Як виконувати

Підтягніть таз так, щоб поперек був притиснутий до стіни, руки з боків. Відведіть плечі та голову назад, щоб торкнутися стіни. Повільно підніміть руки над головою так, щоб вони торкнулися стіни, поки вони не торкнуться голови, а потім повільно опустіть їх у вихідне положення. Повторюйте 5-10 разів три-п'ять разів на тиждень.

Приймайте риб'ячий жир

6 схвалених лікарем способів полегшити біль у спині / Фото: Credits

Жирні кислоти омега-3 полегшують біль у спині завдяки своїй сильній протизапальній дії, каже доктор Гансрадж. Одне дослідження показало, що пацієнти з болями в шиї та спині, які щодня приймали від 1200 до 2400 мг жирних кислот омега-3, повідомили про значне полегшення – настільки, що 59% з них припинили приймати призначені знеболювальні препарати.

Стежте за своїм диханням

Глибокі діафрагмальні вдихи заспокоюють стресову реакцію, яка є основною причиною болю у спині, каже доктор Гансрадж. Його порада: сидячи у кріслі або лежачи на спині, глибоко вдихніть через ніс. Відчуйте, як ваш живіт піднімається, повільно порахуйте до п'яти. Затримайте дихання на кілька секунд, потім видихніть через рота, відчуваючи, як ваш живіт опускається на п'ять рахунків. Практика глибокого дихання животом лише кілька хвилин на день збільшує позитивну "нейропластичність", здатність вашого мозку до змін, що знижує активність його больових центрів.

Рухайтесь вгору

6 схвалених лікарем способів полегшити біль у спині / Фото: Credits

Рух — це лосьйон для змащення м'язів спини і суглобів хребта, що затекли, і що зовсім просто, стверджує доктор Гансрадж. Намагайтеся займатися помірними фізичними вправами, такими як ходьба від 30 до 45 хвилин на день. Прогулюєтеся ви околицями або працюєте на біговій доріжці, подумайте про те, щоб йти з невеликим ухилом. Коли ми йдемо вниз схилом, наші суглоби хребта стискаються, але коли ми йдемо вгору, наше тіло нахиляється вперед, і наші суглоби хребта відкриваються, звільняючи більше місця для нервів, зменшуючи напруженість та полегшуючи біль.

Їжте ягоди

6 схвалених лікарем способів полегшити біль у спині / Фото: Credits

За словами доктора Гансраджа, вживання рослинної їжі, багатої на поживні речовини, які борються із запаленнями, допомагає зменшити болі та зміцнити кістки, знижуючи ризик переломів хребта. Чорниця і насіння багаті антиоксидантами, які допомагають захистити хребетні диски, крім того чорниця містить кверцетин, антиоксидант, що володіє сильною протизапальною дією. Дослідження також показують, що кверцетин має ключову роль у підтримці здоров'я дисків хребта.

Зарядіться позитивом

Чим довше ви страждаєте від болю в спині, тим менше він пов'язаний з вихідною фізичною проблемою і тим більше він пов'язаний із вашим емоційним станом, зазначає доктор Гансрадж. Якщо ви зможете подолати негатив, який може спричинити біль, зможете краще впоратися з болем та полегшити його. Дослідження показують, що якщо ви вестимете щоденник і регулярно записуватимете всього три речі, за які ви вдячні, це зменшить запалення і допоможе полегшити хронічний біль.

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