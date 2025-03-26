Це важливо: як правильно виміряти розмір вашого бюста

Підібрати ідеальний бюстгальтер не завжди просто. Незручна білизна може спричиняти дискомфорт, залишати сліди на шкірі та навіть впливати на поставу.

Неправильно підібрана білизна може також спричиняти біль у спині, порушувати кровообіг та викликати подразнення шкіри. Як правильно виміряти бюст та вибрати бюстгальтер, розповіло видання WomanAndHome.

Вимірюємо обхват під грудьми

Візьміть м'яку сантиметрову стрічку та оберніть її навколо грудної клітки прямо під грудьми. Стрічка має прилягати щільно, але не стискати. Запам’ятайте отримане число — воно є основою розміру бюстгальтера (наприклад, 75, 80, 85 см). Важливо робити вимір на голе тіло чи у тонкій майці, щоб уникнути зайвого об’єму.

Вимірюємо обхват грудей

Встаньте рівно, не затримуйте дихання, та оберніть сантиметрову стрічку навколо найширшої частини грудей. Стрічка повинна лежати рівно та не перетискати груди. Для точності вимірювання бажано робити його у не ущільненому бюстгальтері без пуш-ап ефекту, але який гарно тримає груди.

Розрахунок розміру чашки

Щоб визначити розмір чашки, відніміть значення першого виміру (обхват під грудьми) від другого (обхват грудей). Різниця у сантиметрах вказує на розмір чашки:

10-12 см – А

12-14 см – B

14-16 см – C

16-18 см – D

18-20 см – E

20-22 см – F

22-24 см – G

Якщо ваша різниця знаходиться між двома розмірами, краще спробувати обидва варіанти під час примірювання.

Поради

Приміряйте перед покупкою . Різні бренди можуть мати свої нюанси у розмірах, і те, що підходить в одного виробника, може відрізнятися в іншого.

. Різні бренди можуть мати свої нюанси у розмірах, і те, що підходить в одного виробника, може відрізнятися в іншого. Оцініть посадку. Бретелі не повинні врізатися у плечі, а пояс – бути щільним, але не здавлювати. Він має сидіти рівно по лінії грудної клітки.

Бретелі не повинні врізатися у плечі, а пояс – бути щільним, але не здавлювати. Він має сидіти рівно по лінії грудної клітки. Правильне положення спини . Якщо пояс бюстгальтера підіймається вгору, можливо, він завеликий чи неправильно відрегульовані бретелі.

. Якщо пояс бюстгальтера підіймається вгору, можливо, він завеликий чи неправильно відрегульовані бретелі. Тканина та підтримка . Бавовняні та еластичні матеріали краще адаптуються до фігури, а кісточки забезпечують додаткову підтримку.

. Бавовняні та еластичні матеріали краще адаптуються до фігури, а кісточки забезпечують додаткову підтримку. Перевірте, чи правильно підібрана чашка. Груди повинні повністю поміщатися у чашках без перетискання чи зайвих заломів тканини.

Часті помилки

Занадто вільний пояс – основна підтримка йде від нього, а не від бретелей. Якщо можна вставити понад два пальці між поясом і тілом – розмір варто зменшити.

– основна підтримка йде від нього, а не від бретелей. Якщо можна вставити понад два пальці між поясом і тілом – розмір варто зменшити. Маленька чашка – груди можуть "випадати" зверху чи з боків і створювати неестетичні складки.

– груди можуть "випадати" зверху чи з боків і створювати неестетичні складки. Завеликі бретелі – якщо вони постійно спадають, бюстгальтер підібрано неправильно, чи варто їх відрегулювати.

– якщо вони постійно спадають, бюстгальтер підібрано неправильно, чи варто їх відрегулювати. Неправильний тип бюстгальтера – для різних видів одягу потрібні різні моделі. Наприклад, для відкритих суконь варто вибирати бюстгальтери без бретелей, а для занять спортом – моделі зі спеціальною підтримкою.

Як доглядати за бюстгальтером

Періть вручну чи у режимі делікатного прання за температури не вище 30°C.

Використовуйте спеціальні мішечки для прання, щоб уникнути деформації кісточок і тканини.

Уникайте віджимання у пральній машині – краще злегка відтиснути руками та сушити у горизонтальному положенні.

Не використовуйте агресивні мийні засоби та відбілювачі.

Правильно підібраний бюстгальтер не лише забезпечує комфорт, а й сприяє здоров’ю грудей та правильній поставі. Приділіть трохи часу вибору і ваша білизна стане справжньою підтримкою у повсякденному житті.

Ми також писали про те, як часто необхідно прати бюстгальтер.

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