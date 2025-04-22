Час піти до лікаря: 5 симптомів, які ніколи не слід ігнорувати

Прийом у лікаря / © Credits

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Є симптоми , які лікарі не радять ігнорувати. Доктор Амір Хан , лікар загальної практики, в Instagram поділився симптомами, на які він завжди звертатиме увагу, приймаючи пацієнтів.

Але є деякі симптоми, які ніколи не варто ігнорувати, каже доктор, хоча вони часто не викликають у пацієнтів занепокоєння.

Втрата ваги без очевидної причини

Лікар попереджає, що якщо ви скидаєте кілограми, не змінюючи дієти чи режиму фізичних вправ, вам треба записатися на прийом.

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Це може бути пов’язано з такими речами, як діабет 2 типу, захворювання щитовидної залози, розлади травлення або навіть деякі види раку, каже він. В цьому разі завжди варто пройти обстеження.

Стійка втома

Продовжуєте намагатися краще спати, але все ще відчуваєте втому — час звернутися до лікаря. Якщо ви постійно виснажені, навіть після повного нічного сну, це може бути ознакою чогось серйозного, каже лікар. Це може бути дефіцит заліза (анемія), синдром хронічної втоми, розлади щитовидної залози або навіть захворювання серця чи щось зловісніше.

Кров там, де її не має бути

Кров у сечі, калі або під час кашлю може викликати тривогу, але може бути й зовсім невинним, попереджає Хан. Такі речі, як прищі або інфекція, можуть бути причиною, але це також може вказувати на певні види раку.

З незрозумілою кровотечею краще звернутися до лікаря раніше, ніж пізніше, додає він, тому не відкладайте запис на прийом.

Нерівності шкіри або шишки

Нова шишка на шкірі може бути ознакою серйозних захворювань, як-от рак, але як й інші симптоми з переліку доктора Хана, які ви ніколи не повинні ігнорувати, вони також можуть мати невинне пояснення.

Однак будь-яку шишку, яка змінює розмір, форму або стає іншою на дотик, треба перевіряти, попереджає лікар. Це включає ущільнення у грудях, яєчках або опухлі залози. Раннє виявлення рятує життя.

Біль у грудях або задишка

Не думайте, що це просто занепокоєння, попереджає доктор Хан. Біль у грудях або задишка, особливо якщо вони виникають раптово або за навантаження, можуть бути ознакою серцевого нападу, легеневої емболії або навіть непомітного серцевого захворювання.

Якщо у вас виникли симптоми серцевого нападу або невідкладна ситуація, завжди зверніться по допомогу. Всупереч поширеній думці, ознаки серцевого нападу у жінок такі ж, як і у чоловіків, і, згідно з NHS, включають:

біль у грудях — відчуття тиску, тяжкості, стиснення або здавлення в грудях

біль в інших частинах тіла — може відчуватися, наче він поширюється від грудей до рук (зазвичай лівої руки, але може уражати обидві руки), щелепи, шиї, спини та живота

запаморочення

пітливість

задишку

відчуття нудоти (нудоту) або нездужання (блювоту)

непереборне відчуття тривоги (схоже на напад паніки)

кашель або хрипи

Пам’ятайте, що будь-які симптоми часто є доброякісними та не загрозливими, тому не надто хвилюйтеся. Просто прийдіть і поговоріть з лікарем та дайте йому провести певне дослідження.

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