Часник руйнує організм — кому заборонено його їсти

Всі ми знаємо, про цілющі властивості часнику, однак є й інша сторона медалі, адже його споживання може зашкодити вашому організму.

За словами лікаря Василя Чайки, часник — та сама цибуля. Його вживають в їжу та використовують як цілющу рослину вже майже 5 тисяч років. Багато вчених намагалися розкрити його секрети та пояснити корисні властивості для організму. Цікаво, що у стародавньому Єгипті часник був присутній у раціоні кожної людини. Звичайно, багато хто використовує часник у кулінарії завдяки його яскравому аромату.

Користь

Часник відомий своїми потужними антибактеріальними та протизапальними властивостями, що робить його важливим елементом для підтримки здоров'я. Він є джерелом необхідних вітамінів і мінералів, які зміцнюють імунну систему. Крім того, часник здатний знижувати рівень холестерину та покращувати кровообіг, що позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи.

У народній медицині часник традиційно використовують для лікування застудних захворювань і зміцнення імунітету. Його лікувальні властивості також сприяють покращенню травлення і боротьбі із запальними процесами, а також можуть зменшувати ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

Шкода

Шкода часнику може проявлятися у разі його надмірного вживання чи за умови деяких захворювань шлунково-кишкового тракту. Часник протипоказаний, якщо людина має виразкові хвороби, гастрити та алергічні реакції.

Часник — досить агресивний продукт, він підсилює секрецію шлункового соку, тому дуже часто у людей, якій мають гастрит або виразкову хворобу підвищується кислотність і виникає біль у шлунку. Отже, людям з цими захворюваннями краще не вживати його. Також часник може бути небезпечним для людей з хронічним або гострим панкреатитом. Крім того, що буде сильно боліти живіт, ви матимете інтенсивне газоутворення.

У багатьох людей, які починають їсти часник, виникає головний біль. Переважно це біль у скронях. У цьому разі часник, так само як і гострий перець та цибуля, стимулює скорочення жовчного міхура. Тобто є порушення виведення жовчі через підвищення тиску, спрямованого на жовчний міхур, бо його проєкційна зона саме у скронях.

Крім того, міфом є те, що часник лікує рак. На жаль, він жодним чином не впливає на ракові клітини та їхнє утворення.

Часник / Фото: Credits

Якщо говорити про часникову воду, яку радять багато "спеціалістів", то варто також знати, що вона має ті самі властивості, що й вода з лимоном. Це просто звичайна вода з часником. Все, на що вона впливає — стимулює відтік жовчі. Тож коли кажуть, що часник має гарний вплив на шлунково-кишковий тракт, на мікрофлору кишківника чи вплив на патогенну флору — це неправда, вплив на все це має саме жовч, яка виділяється під час його вживання.

Багато людей починають дуже рано давати часник дітям, а лікар радить починати робити це від 5-7 років, адже часник може викликати дискомфорт та сильний біль у шлунку. Тож не треба змушувати дитину його їсти та варто починати "ознайомлення" з його смаком з маленького шматочка.

Вживання

Вживання часнику залежить від ваших цілей — його можна додавати до страв або споживати у сирому вигляді для досягнення максимального ефекту. Зазвичай достатньо одного зубчика часнику на день. Важливо пам'ятати, що його не слід вживати на голодний шлунок, а найкраще поєднувати з білковою їжею. Рекомендується спочатку з'їсти половину порції їжі, а лише потім додавати часник, щоб уникнути дискомфорту в шлунку.

Щоб зменшити різкий запах і подразнення, нарізаний часник варто залишити "подихати" на 15 хвилин, що дозволить вивільнитися аліцину. Якщо ви хочете зберегти його корисні властивості, додавайте часник до страв наприкінці приготування, уникаючи високих температур. Також людям із зайвою вагою слід пам'ятати, що запах часнику може пробуджувати апетит.

Вплив часнику на організм може бути як позитивним, так і негативним, залежно від стану вашого здоров'я, кількості його споживання та індивідуальних особливостей організму.

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