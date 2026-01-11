Чай №1, який може покращити настрій / © Associated Press

Чай — один із найдавніших і найуніверсальніших напоїв у світі. Його п’ють для зігрівання, заспокоєння, концентрації та задоволення. Однак видання Real Simple розповіло, що деякі види чаю можуть дійсно впливати на настрій, знижувати тривожність і підтримувати роботу мозку.

Чай — це приклад щоденної звички, яка працює на наше ментальне здоров’я одразу на кількох рівнях. І серед усіх варіантів є беззаперечний фаворит.

Чай №1 для покращення настрою

Якщо говорити про баланс між науковими доказами, доступністю та користю, зелений чай впевнено займає перше місце. Він підтримує здоров’я мозку та може навіть уповільнювати його вікові зміни. Секрет — у поєднанні амінокислот і антиоксидантів, зокрема:

L-теанін — амінокислота, яка знижує тривожність, сприяє розслабленню та м’якій концентрації

Аргінін — підтримує нервову систему

EGCG (епігалокатехін галат) — потужний антиоксидант із протизапальними та нейропротекторними властивостями

Поліфеноли зеленого чаю можуть впливати на нейромедіатори, пов’язані з настроєм, а також підтримувати вісь «кишківник — мозок», яка напряму пов’язана з нашим емоційним станом. Цікаво, що навіть аромат зеленого чаю здатен викликати позитивні емоції.

Нюанс

Зелений чай містить кофеїн. Комусь він додає енергії та покращує настрій, для інших — може посилювати тривожність, особливо ввечері. Безкофеїнові версії існують, але варто знати, що під час декофеїнізації частина корисних поліфенолів може втрачатися.

Альтернативи

Якщо зелений чай — не ваш варіант, дієтологи радять звернути увагу на трав’яні настої, які не містять кофеїну, але мають виражений заспокійливий ефект.

М’ятний чай. М’ята та перцева м’ята відомі своєю здатністю знижувати напругу, покращувати концентрацію та «прояснювати» голову. Аромат ментолу діє як природний стимулятор і водночас заспокоює.

Ромашка. Класика вечірнього релаксу. Ромашковий чай допомагає знизити рівень стресу, поліпшити сон і м’яко стабілізувати настрій.

Лаванда. Лавандовий чай недарма асоціюється зі спокоєм, він зменшує тривожність, допомагає розслабитися та підходить для вечірніх ритуалів.

Як працює чай

Користь чаю — це не тільки біохімія.

Чай — це спосіб гідратації, а зневоднення напряму впливає на настрій та концентрацію

Антиоксиданти (поліфеноли та флавоноїди) підтримують серце, мозок і метаболізм

Сам процес заварювання — це ритуал паузи, момент турботи про себе

Сам процесс приготування чаю може бути не менш корисним, ніж сам напій. Тепла чашка в руках, аромат, кілька хвилин тиші — усе це сигналізує нервовій системі, що можна розслабитися.

Коли настрій нестабільний, не завжди потрібні радикальні рішення. Іноді достатньо простого та доступного ритуалу. Зелений чай — науково підтверджений фаворит для підтримки настрою, але м’ята, ромашка та лаванда не менш ефективні, якщо вам ближчий спокій без кофеїну.