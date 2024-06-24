Офтальмологічний чекап: як часто та в якому віці потрібно перевіряти зір

Як часто відвідувати окуліста, які ознаки свідчать, що треба обов'язково позапланово звернутися до лікаря, які хвороби може побачити фахівець на початкових стадіях, коли ще немає явних проявів — всі ці запитання ми поставили лікарю-офтальмологу.

Залежно від віку, чинників ризику та загальних захворювань фахівці рекомендують проходити повне очне обстеження що один-три роки.

Отже, про чекапи за двома великими віковими категоріями – для дітей і дорослих – розповіла експертка, офтальмологиня клініки “Ексімер” в Одесі Лідія Платонова.

Дитинство: від народження до 18 років

Зір є одним з найважливіших аспектів розвитку дитини, адже саме через очі вона пізнає світ і вчиться нового. Однак у сучасному світі ґаджетів вже від юного віку варто приділяти особливу увагу здоров'ю очей. Регулярна профілактична перевірка дає змогу виявити захворювання чи погіршення зору на ранніх стадіях і допомогти усунути їх до появи ускладнень.

Чому ж так важливо систематично проходити обстеження в офтальмолога? Неправильне формування зорового апарату позначається не тільки на досягненнях у навчанні, але й на розвитку особистості маленької людини.

Ознаки проблем із зором у дитини

Як часто та в якому віці потрібно перевіряти зір / Фото: Credits

Експертка наводить загальні ознаки, за яких краще показати малюка лікарю:

часте кліпання – так дитина намагається компенсувати деякі зорові проблеми, як-от астигматизм або короткозорість;

часті скарги на втому очей, особливо після читання, писання або перегляду телевізора, гри у смартфоні;

часте прикриття одного ока може бути ознакою неправильного фокусування або слабкозорості (амбліопії);

низьке нахиляння голови під час читання або писання – сигнал про можливі проблеми з фокусуванням або координацією руху очей;

часті помилки під час читання чи писання нерідко пов'язані з проблемами в зоровому сприйнятті;

чутливість до яскравого світла свідчить про чутливість очей і ймовірні проблеми;

труднощі з координацією рухів, як-от спритність чи баланс, бувають пов'язані з проблемами зору.

Перший огляд очей роблять у пологовому будинку. Малюка оглядає неонатолог і, якщо виявляє будь-які порушення, рекомендує звернутися до дитячого офтальмолога. Особливу увагу лікар приділяє недоношеним новонародженим чи з низькою масою тіла (2,5 кг і менше). Небезпечним захворюванням в такої категорії дітей є ретинопатія (ураження сітківки ока) недоношених немовлят. За відсутності лікування це, на жаль, призводить до сліпоти.

Крім того, лікар перевіряє реакцію зіниць на світло (дитина мружиться від яскравих спалахів). У пологовому будинку також проводять скринінг вроджених вад очей та придатків ока (анофтальму, мікрофтальму тощо).

Водночас у новонароджених гострота зору низька, тож перевіряти її недоцільно. Діти вчаться бачити поступово, так само як ходити й говорити.

Чекап офтальмологічних оглядів дітей:

від 6 до 12 місяців (протягом першого року життя). Лікар виконує тести, описані вище, а також перевіряє рухи очних яблук, наявність чи відсутність косини, огляд переднього та заднього відрізків очей;

від 12 до 36 місяців (1–3 роки). План огляду такий самий, як у попередньому скринінгу;

від 3 до 5 років. У цьому віці вже можна перевірити гостроту зору за допомогою спеціальних таблиць;

5 років і старше – обстеження очей раз на рік. Обовʼязково – перед школою!

До факторів ризику очних захворювань у дітей належать:

недоношеність;

ускладнений перебіг вагітності та пологів в мами;

випадки вродженої глаукоми та катаракти, атрофії зорового нерва, дистрофії сітківки, короткозорості, косоокості в сім'ї.

Отже, вчасно відвідуйте дитячого офтальмолога, будьте уважними до поведінки малюка й школяра та обов'язково повідомте лікаря про патологічні пологи та проблеми із зором у вас чи близьких родичів.

Дорослі

Як часто та в якому віці потрібно перевіряти зір / Фото: Credits

Які ж чинники можуть призвести до проблем з очима? Кому треба бути особливо обачним і не нехтувати профілактичними оглядами?

Топ небезпек, що впливають на ймовірність розвитку очних хвороб

Експертка називає такі фактори ризику в дорослих:

короткозорість середнього та високого ступеня;

випадки глаукоми, короткозорості, дистрофії сітківки в сім'ї;

цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, захворювання щитоподібної залози, системні захворювання та приймання ліків, що спричиняють небажані ефекти на орган зору;

робота, пов'язана зі зоровим навантаженням або можливим шкідливим впливом на очі, наприклад, через комп'ютер;

перенесені операції або травми ока.

Якщо ви потрапляєте до однієї з наведених категорій, офтальмолог складає для вас індивідуальний план відвідування лікаря.

Офтальмолог клініки “Ексімер” в Одесі Лідія Платонова

Два важливих періоди

Після досягнення 40 років всім рекомендовано пройти повне офтальмологічне обстеження, адже в цьому віці найчастіше з'являються ранні ознаки вікових захворювань та зміни зору. Варто пам'ятати, що своєчасне виявлення патології може зберегти зір, а іноді й життя. Наприклад, пухлини органів зору тривалий час є безсимптомними, і тільки лікар може виявити це.

Після 65 років частота відвідування офтальмолога збільшується до одного разу на рік або на два. Це пов'язано з тим, що у старшому віці збільшується ризик виникнення та прогресування таких захворювань, як катаракта, глаукома й різні патології сітківки.

Якщо ж вам від 18 до 60 років і ви не спостерігаєте в себе порушення зору, ознак очних захворювань та не маєте факторів ризику, наведених вище, візьміть за правило відвідувати фахівця раз на два роки.

Читайте також: