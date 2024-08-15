Чи безпечні сонцезахисні продукти для здоров’я

Сонцезахисні засоби – важлива частина нашого догляду за шкірою, адже вони захищають її від ультрафіолетового (УФ) випромінювання та його наслідків.

На сторінці Poison Control розповіли про сонцезахисні засоби, їх користь та можливу шкоду для нашого здоров’я, також поділилися інформацією, як їх правильно використовувати.

Важливість сонцезахисних продуктів для здоров’я

Сонцезахисні засоби широкого спектра дії захищають від обох видів небезпечного ультрафіолетового випромінювання: UV-A і UV-B. Хімічні сонцезахисні засоби (пара-амінобензойна кислота, бензофенони, циннамати та саліцилати) поглинають ультрафіолетові промені, перешкоджаючи їхньому проникненню в шкіру. Фізичні сонцезахисні засоби (оксид цинку, діоксид титану) відбивають ультрафіолетові промені від поверхні шкіри.

Сонцезахисні засоби існують у вигляді лосьйонів, кремів і спреїв. Ці продукти мають рейтинг фактора захисту від сонця (SPF), при цьому захист від сонячних опіків покращується зі збільшенням SPF. Сонцезахисні засоби важливі, оскільки вони знижують ризик сонячних опіків, передчасного старіння та раку шкіри.

Коли наносити засіб на тіло

Сонцезахисний крем слід наносити на всю відкриту шкіру, включаючи вуха, ніс і шию, за 15–30 хвилин до виходу на вулицю. Повторювати його нанесення необхідно кожні 2 години та після кожного занурення у воду. Крем можна використовувати навіть у похмуру погоду, оскільки УФ-промені можуть проникати через хмари.

Токсичність сонцезахисних засобів

Як правило, вони не вважаються токсичними, якщо використовувати їх відповідно до інструкцій. Токсичність продукту залежить від того, які активні інгредієнти містяться в ньому. Подразнення шкіри та інші побічні реакції частіше виникають при застосуванні хімічних сонцезахисних засобів. Сонцезахисні засоби не належать до відомих речовин, що вважаються канцерогенами для людини (не викликають рак).

Сонцезахисні засоби під час вагітності

Сонцезахисні засоби зазвичай є безпечними для використання на шкірі під час вагітності, проте хімічні сонцезахисні засоби містять інгредієнти, які поглинають ультрафіолетове випромінювання і хоча ці інгредієнти загалом вважаються безпечними, під час вагітності краще вибирати фізичні або мінеральні сонцезахисні засоби, що містять оксид цинку або діоксид титану та відбивають ультрафіолетові промені.

Сонцезахисні засоби для немовлят

Вони не рекомендуються дітям до 6 місяців. Краще тримати малюків у тіні, вдягати їм капелюшки з великими полями та одяг з натуральних тканин. Один з варіантів – обрати одяг, який має маркування фактору захисту від ультрафіолету (UPF). Хоча існують засоби спеціально для малюків і ви можете використовувати їх.

Чи безпечні сонцезахисні продукти для здоров’я / Фото: Credits

Алергія на сонцезахисні засоби

Сонцезахисні засоби іноді можуть викликати подразнення шкіри, висип і алергічний контактний дерматит. У деяких людей вони можуть викликати фотоалергічну реакцію шкіри, що підвищує ризик сонячних опіків.

Що буде, якщо проковтнути такий крем

Хоча ці засоби не призначені для вживання в їжу, наш організм зазвичай може впоратися з невеликою кількістю сонцезахисного крему, якщо ви з якоїсь причини його проковтнули. Проте, у вас можуть виникнути так симптоми як нудота, блювання та діарея.

Чи може сонцезахисний крем викликати подразнення очей

Випадкове потрапляння сонцезахисного засобу в очі більш імовірне при використанні спреїв або при спробі нанести лосьйон або крем на обличчя дитини. Тож, краще збризкуйте руки та протирайте ними обличчя, щоб мінімізувати ризик потрапляння крему в очі, бо це все ж може викликати їхнє подразнення. Якщо така ситуація сталася, одразу промийте очі. Багато сонцезахисних кремів - водостійкі, а це може ускладнити їхнє промивання, тому може знадобитися трохи більше часу для того, щоб змити засіб.

Що робити, якщо ви вдихнули спрей

Найкращим рішенням буде просто подихати свіжим повітрям. В принципі, цього буде достатньо, але якщо ви відчуваєте проблеми з диханням, одразу зверніться за медичною допомогою.

Сонцезахисні засоби зазвичай безпечні, хоча існують певні ризики, отже треба бути обережними та перед використанням краще проводити патч-тест.

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