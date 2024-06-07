Чи корисний риб'ячий жир для нашого здоров’я: розповідає ендокринологиня

Якщо ви турбуєтеся про здоров’я свого серця, вживайте щонайменше дві порції риби на тиждень, це може знизити ризик серцевих захворювань.

Вся риба є хорошим джерелом білка, вітамінів і мінералів. Але жирна риба містить Омега-3 жирні кислоти. Вони та інші поживні речовини в рибі можуть покращити здоров’я серця, а також знизити ризик смерті від серцевих захворювань.

Омега-3 жирні кислоти є типом ненасичених жирних кислот, які можуть зменшити запалення в організмі. Своєю чергою запалення в організмі може пошкодити кровоносні судини. А їх пошкодження може призвести до захворювань серця та інсульту.

Лікарка Катерина Толстікова розповіла в подкасті каналу Health Talk чи корисний риб'ячий жир для нашого здоров'я.

Якщо говорити про те, що риб'ячий жир – найкраще рішення для роботи нашого організму, то це не зовсім так. Взагалі, це дуже хороша молекула. Омега -3, докозагексаєнова та ейкозапентаєнова кислоти мають свій вплив на організм, особливо на нейрокогнітивні функції, серцево-судинну систему, протизапальний та оксидативний вплив. Дуже добре, якщо в ваш організм все це потрапляє з жирною рибою й ви отримуєте Омега-3 хоча б 2-3 рази на тиждень.

Але якщо ви не вживаєте рибу, то його можна застосовувати додатково, бо рослинна Омега -3 трошки інша, там немає перетворень і конвертацій такої необхідної кількості, як і корисних елементів, тому вам їх не вистачить і треба вживати додатково.

Якщо ви вживаєте додатково, то треба розуміти, що не можна споживати понад 3 г, інакше порушиться система згортання крові й це може призвести до кровотеч. Це дуже небезпечно, хоча речовини, що сприяють цьому, на перший погляд, максимально безневинні. Треба все робити за показниками.

Чи корисний Омега-3

Сама лікар зізнається, що дуже рідко призначає Омега -3, а якщо і робить це, то серед інших препаратів. Він є найрідшим, а от що стосується аналізів, збору скарг та анамнезів - це найрідша кислота. Лікар також каже, що сама не вживає Омега-3, а просто їсть жирну рибу.

Звичайно, є аналізи, які можна здати та подивитися на індекс Омега і скільки його в організмі. Якщо дійсно індекс знижений, то можна його приймати.

Варіанти риби, багаті на Омега-3:

Лосось;

Сардина;

Атлантична скумбрія;

Тріска;

Оселедець;

Озерна форель.

Консервований легкий тунець.

Вживання риби, багатої на Омега-3 жирними кислотами та іншими поживними речовинами краще для серця, ніж просто вживання добавок. Якщо ви не хочете або не любите рибу, ось інші продукти, які містять Омега-3 жирні кислоти:

Насіння льону і лляне масло;

Волоські горіхи;

Олія каноли;

Соєві боби та соєва олія;

Насіння Чіа;

Зелені листові овочі;

Зернові та макаронні вироби;

Молочні продукти.

Але користь для серця від вживання цих продуктів, не така сильна, як від вживання риби.

Деякі люди можуть турбуватися про ртуть або інші забруднення в рибі. Але переваги її вживання як частини здорового харчування зазвичай переважають можливі ризики впливу речовин що забруднюють навколишнє середовище.

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