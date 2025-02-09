Чи може бути на вулиці занадто холодно, щоб займатися спортом

Зимова погода часто сприймається як перешкода для фізичної активності, проте багато хто стверджує, що холод не завжди стає на заваді – важливо лише правильно одягнутися та зрозуміти, на що ви здатні.

Видання Real Simple розповіло, що, навіть коли температура падає, спорт на свіжому повітрі може бути не тільки безпечним, але й корисним для вашого самопочуття. Фізичні вправи у холодну погоду та прогулянки на свіжому повітрі допомагають розслабитися та заряджають енергією, проте важливо дотримуватися низки застережень.

Занадто холодно для активності

За даними Kettering Health, коли температура опускається до — 7°C або ще менше з урахуванням сильного холодного вітру, варто утриматися від тренувань на відкритому повітрі. Це пов’язано з тим, що екстремально низька температура може негативно впливати на організм, а особливо на серце. Якщо у вас є проблеми з серцем, фізична активність у холодну погоду може збільшувати навантаження, прискорити серцебиття та підвищити артеріальний тиск. Американська кардіологічна асоціація попереджає, що серцева недостатність є однією з найпоширеніших причин смертей, пов’язаних з гіпотермією та радить робити часті перерви для зменшення навантаження на серце.

Як зрозуміти, коли не варто займатися спортом

Вирішуючи, як довго безпечно залишатися на вулиці в умовах сильного холоду, найкращим підходом є розсудливість. Фактори, такі як температура, холодний вітер і вологість, можуть значно впливати на те, як швидко організм втрачає тепло. Крім того, холодна погода може впливати на легені, викликаючи кашель, хрипи та стиснення у грудях, а це свідчить про додаткове навантаження на організм під час активності.

Як уберегтися від морозу

Щоб безпечно займатися спортом на свіжому повітрі у холодну погоду, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

Обирайте відповідне спорядження та одяг

Належне спортивне спорядження – це основа безпечних тренувань. Правильний одяг дозволяє створити шари, які зберігають тепло та захищають від вітру.

Верхній шар: обирайте вітрозахисний одяг, який не дозволяє повітрю швидко вивільняти тепло з вашого тіла.

Додаткові аксесуари: носіть шапку чи теплу пов’язку, яка закриває вуха, рукавиці, а також утеплене взуття, яке добре ізолює пальці ніг.

Розминка

Холодна погода може зробити м’язи та суглоби напруженими, тому перед основним тренуванням обов’язково виконайте розминку тривалістю 10–12 хв. Прості вправи, такі як марш на місці, ходьба вгору та вниз по сходах або легкі вправи із власною вагою, допоможуть розігріти тіло та підготувати його до активного руху.

Уникайте надмірного потовиділення

Під час інтенсивних тренувань у холодну погоду потовиділення може спричинити швидшу втрату тепла через випаровування. Тому варто уникати надто високої інтенсивності, яка може призвести до сильного потіння. Це допоможе зберегти тепло та запобігти переохолодженню.

Пиття достатньої кількості води

Попри те, що у холодну погоду ми менше відчуваємо спрагу, організм все одно втрачає рідину. Перед виходом на тренування обов’язково випийте хоча б одну чашку води. Гідратація сприяє збереженню температури тіла, а також допомагає організму ефективно працювати в умовах низьких температур.

Повідомте когось про свої плани

Безпека завжди має бути на першому місці. Якщо ви плануєте тренуватися на свіжому повітрі, повідомте близьких або друзів, куди ви йдете та коли плануєте повернутися. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон повністю заряджений. Такий простий захід допоможе у випадку непередбачених ситуацій.

Уникайте кофеїну та алкоголю

Перед тренуванням у холодну погоду краще відмовитися від кофеїну та алкоголю. Ці напої можуть спричинити швидшу втрату тепла, звуження кровоносних судин та додаткове навантаження на серце. Алкоголь знижує здатність організму визначати власну температуру, створює ілюзію тепла, але фактично знижує її. Тому краще замінити їх теплими напоями, такими як тепле молоко, трав’яний чай чи теплий яблучний сидр.

Ризики холодної погоди

Обмороження : легша форма обмороження може викликати оніміння чи поколювання на відкритих ділянках шкіри. За появи почервоніння чи дискомфорту негайно зайдіть всередину та зігрійтеся. За серйозного стану, що призводить до пошкодження шкіри та підлеглих тканин, зазвичай уражаються пальці рук і ніг. Якщо ви помічаєте білі плями чи сильний біль, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

: легша форма обмороження може викликати оніміння чи поколювання на відкритих ділянках шкіри. За появи почервоніння чи дискомфорту негайно зайдіть всередину та зігрійтеся. За серйозного стану, що призводить до пошкодження шкіри та підлеглих тканин, зазвичай уражаються пальці рук і ніг. Якщо ви помічаєте білі плями чи сильний біль, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Гіпотермія: це критичний стан, коли температура тіла падає нижче 35°C. Симптоми включають тремтіння, повільне дихання, невиразну мову та психічну сплутаність. Якщо ви помітили ці ознаки, негайно зверніться за медичною допомогою.

Хоча холодна погода може ставити певні вимоги до фізичної активності, займатися спортом на свіжому повітрі можливо, якщо ви дотримуєтеся належних заходів безпеки. Нехай ваша активність на свіжому повітрі буде безпечною та приємною, а зимові тренування дарують енергію, заряд бадьорості та неймовірне задоволення від руху.

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