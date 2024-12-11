Чи може дефіцит вітаміну D бути причиною вашої депресії та як його заповнити

Вітамін D відомий як сонячний, тому що ваш організм виробляє його, коли ваша шкіра піддається впливу сонця. Деякі дослідження припускають зв'язок між депресією чи іншими психічними захворюваннями та дефіцитом вітаміну D.

Дослідники відзначили, що у багатьох людей із депресією низький рівень вітаміну D. Дослідження також вказують на зв'язок між депресією та низьким рівнем вітаміну D у людей із післяпологовою депресією.

Чи є зв'язок між недоліком вітаміну D і депресією, намагався з'ясувати Healthline.

Вітамін D та депресія

Дослідження за участю 56 учасників з легкою та помірною депресією показало, що додавання вітаміну D було пов'язане зі зменшенням тяжкості депресії протягом 8 тижнів. Однак ця потенційна користь у довгостроковій перспективі не зовсім очевидна.

Дослідження за участю понад 18 000 осіб з депресією показало, що приймання 2 000 міжнародних одиниць (МЕ) вітаміну D на день протягом 5 років не призвів до суттєвих відмінностей у показниках депресії порівняно з плацебо.

Очевидно, що необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, як дефіцит вітаміну D та депресія можуть бути пов'язані та чи впливає на депресію приймання добавок із вітаміном D.

Чинники ризику дефіциту вітаміну D

У той же час фактори ризику дефіциту вітаміну D добре вивчені та не викликають сумнівів.

Обмежене перебування на сонці. Основним джерелом вітаміну D для більшості людей є сонячне світло.

Основним джерелом вітаміну D для більшості людей є сонячне світло. Недостатнє споживання продуктів з високим вмістом вітаміну D. Певні продукти харчування від природи багаті на вітамін D. Ви можете збільшити споживання, вживаючи більше лосось, скумбрії, іншої жирної риби, апельсинового соку, пластівців, грибів, молочних продуктів, яєць.

Певні продукти харчування від природи багаті на вітамін D. Ви можете збільшити споживання, вживаючи більше лосось, скумбрії, іншої жирної риби, апельсинового соку, пластівців, грибів, молочних продуктів, яєць. Географічне положення місця постійного проживання Дослідження показали, що люди, які живуть у північних широтах, можуть бути більш схильні до більш низького рівня вітаміну D, особливо взимку, коли менше сонячного світла. вулиці, щоб збільшити своє перебування на сонці. Обов'язково використовуйте належний захист від сонця.

Дослідження показали, що люди, які живуть у північних широтах, можуть бути більш схильні до більш низького рівня вітаміну D, особливо взимку, коли менше сонячного світла. вулиці, щоб збільшити своє перебування на сонці. Обов'язково використовуйте належний захист від сонця. Ожиріння. Люди з ожирінням можуть бути більш схильні до дефіциту вітаміну D, оскільки їм може знадобитися надійне джерело для засвоєння його більшої кількості, щоб досягти рекомендованого рівня поживних речовин. Подумайте про те, щоб запитати вашого лікаря про тест на вітамін D, якщо у вас вас ожиріння. Він може допомогти вам скласти план з підвищення рівня вітаміну. Лікарі часто призначають високі дози добавок із вітаміном D для усунення дефіциту.

Люди з ожирінням можуть бути більш схильні до дефіциту вітаміну D, оскільки їм може знадобитися надійне джерело для засвоєння його більшої кількості, щоб досягти рекомендованого рівня поживних речовин. Подумайте про те, щоб запитати вашого лікаря про тест на вітамін D, якщо у вас вас ожиріння. Він може допомогти вам скласти план з підвищення рівня вітаміну. Лікарі часто призначають високі дози добавок із вітаміном D для усунення дефіциту. З віком ваша шкіра стає менш ефективною у виробленні вітаміну D. Літні люди можуть обмежувати час перебування на сонці і харчуватися продуктами з недостатньою кількістю вітаміну D, що підвищує ризик дефіциту.

ваша шкіра стає менш ефективною у виробленні вітаміну D. Літні люди можуть обмежувати час перебування на сонці і харчуватися продуктами з недостатньою кількістю вітаміну D, що підвищує ризик дефіциту. Колір шкіри. У людей з темнішою шкірою більше меланіну, природного пігменту шкіри, який може пригнічувати вироблення вітаміну D.

Симптоми дефіциту вітаміну D та депресії

Депресія і дефіцит вітаміну D — це два різні стани, кожен з яких має свої власні симптоми.

Якщо у вас дефіцит вітаміну D, ви можете відчувати:

болі в кістках

втома чи сонливість

слабкість і біль у м'язах та суглобах.

Деякі симптоми депресії можуть включати:

непереборне почуття смутку, безнадійності та безпорадності

втрату інтересу до занять, які вам колись подобалися

надмірну втрату або набір ваги.

Лікування дефіциту вітаміну D та депресії

Дефіцит вітаміну D та депресія вимагають різних методів лікування, оскільки це окремі стани.

Лікування дефіциту вітаміну D

Лікар може порадити вам усунути дефіцит вітаміну D та його симптоми збільшуючи споживання цієї життєво важливої ​​поживної речовини за допомогою:

добавок із вітаміном D

сонячної дії

продуктів, що містять, або збагачених вітаміном D.

Лікування депресії

Лікарі зазвичай призначають психотерапію та антидепресанти для лікування депресії. Ці підходи можуть бути включені окремо або у поєднанні зі змінами у харчуванні залежно від ваших симптомів та мети лікування.

Якщо ваша депресія пов'язана з дефіцитом вітаміну D, збільшення його споживання може допомогти полегшити ваші симптоми.

Поговоріть з лікарем про варіанти лікування та про те, що може підійти вам найкраще.

Чи може вітамін D впливати на настрій

Вітамін D може впливати на настрій, хоча, щоб стверджувати це, необхідні додаткові дослідження. Одне дослідження показало, що добавки з вітаміном D можуть зменшити занепокоєння, але не впливають на депресію.

Які ще вітаміни допомагають при занепокоєнні та депресії

Інші вітаміни та мінерали також можуть відігравати роль у полегшенні занепокоєння та депресії:

омега-3 жири

вітамін C

магній

залізо

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж пробувати добавки для лікування занепокоєння та депресії.

Як можна отримати достатньо вітаміну D взимку

Добавки: приймання добавки з вітаміном D протягом зими може допомогти підтримувати його рівень у крові, якщо ви менше перебуваєте на сонці.

приймання добавки з вітаміном D протягом зими може допомогти підтримувати його рівень у крові, якщо ви менше перебуваєте на сонці. Продукти з вітаміном D: вибирайте більше продуктів, багатих на вітамін D, взимку, наприклад, збагачені ним молочні продукти або рослинне молоко, рибу, таку як форель або лосось, або гриби, що піддаються впливу ультрафіолету.

вибирайте більше продуктів, багатих на вітамін D, взимку, наприклад, збагачені ним молочні продукти або рослинне молоко, рибу, таку як форель або лосось, або гриби, що піддаються впливу ультрафіолету. Лампи з вітаміном D: УФ-лампи імітують природне сонячне світло, допомагаючи вашому організму виробляти вітамін D на вашій шкірі.

УФ-лампи імітують природне сонячне світло, допомагаючи вашому організму виробляти вітамін D на вашій шкірі. Час на вулиці: проводьте час на вулиці у дні, коли не надто холодно. Для оптимального синтезу вітаміну D проводьте 10–30 хвилин на відкритому повітрі в найтепліший час дня (зазвичай близько полудня), коли світить сонце.

Вітамін D є ключовою поживною речовиною для вашого психічного та фізичного здоров'я. Низький його рівень пов'язаний із депресією.

Приймання добавок, більшиий час перебування на відкритому повітрі та вживання в їжу продуктів, багатих вітаміном D, можуть допомогти підвищити його рівень.

Зверніться до лікаря або фахівця з психічного здоров'я, якщо ви відчуваєте симптоми депресії.

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